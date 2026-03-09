Češi žili olympiádou: medailové úspěchy českých reprezentantů ovlivnily kategorii Sport

Únorové sportovní nadšesní spojené se Zimními olympijskými hrami 2026 se naplno projevilo v online prostoru. Denní návštěvnost kategorie Sport ukazuje, že české fanoušky přitahovaly hlavně medailové úspěchy domácích reprezentantů, ale také dramatické příběhy sportovních hvězd.
Únorová data NetMonitoru ukazují, že čeští internetoví uživatelé mimořádně intenzivně sledovali dění na olympijských tratích: sportovní weby rostly meziměsíčně o 31 procent na klasických počítačích a o 26 procent na mobilních zařízeních (RU). V období konání olympiády (6.– 22. února) dosahovala průměrná denní návštěvnost kategorie Sport 1,88 milionu uživatelů, což bylo o 720 tisíc RU denně více oproti únorovým dnům mimo olympijské hry.
První velký nárůst uživatelů přišel 8. února, kdy návštěvnost sportovních webů překonala hranici 2 milionů (2,1 milionu RU). Kromě prvních českých medailí (zlato Zuzany Maděrové a stříbro Metoděje Jílka) byl hlavním tahákem těžký pád na lyžích legendární Lindsey Vonnové či jízda Ester Ledecké v paralelním obřím slalomu.
Nejsilnějším obdobím měsíce byly dny 12. a 13. února, kdy se očekával start nadějných českých reprezentantů. Ve čtvrtek 12. února (2,2 milionu RU) se konal ženský závod super-G – Ledecká v něm nastoupila jako jedna z nejsledovanějších závodnic, ale bohužel kvůli pádu závod nedokončila. V pátek 13. února dosáhla návštěvnost sportovních webů únorového maxima (2,3 milionu RU) a to díky historickému zlatu Metoděje Jílka v rychlobruslení na 10 000 m a stříbru Evy Adamczykové ve snowboardcrossu. Poslední významný nárůst návštěvnosti přinesla sobota 21. února, kdy biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala bronz v závodě s hromadným startem.