Atmedia: Sledovanost mimo domov tvoří 7 procent z celkového času stráveného u obrazovek

Únor přinesl historicky první souhrnná data, která zahrnují televizní sledovanost v České republice mimo domov. Ta tvořila 7 procent celkového času stráveného u TV a výrazně přispěla k meziročnímu růstu sledovanosti. Nejvyšší podíly přitom vykazují hudební a sportovní kanály, které letos významně podpořily Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo.
Informace vyplývají z oficiálních dat o televizní sledovanosti, na která upozornila společnost Atmedia, jež na českém trhu obchodně zastupuje 20 tematických TV stanic.
Od 1. února letošního roku vstoupila v platnost nová jednotná TV měna, která nově zahrnuje i sledovanost mimo domov. Český televizní trh tak má k dispozici první kompletní data o sledovanosti mimo domov za celý měsíc. Vyplývá z nich, že diváci ve věku 15+ trávili v únoru sledováním televize v průměru 4 hodiny a 11 minut denně. To je o deset procent více než ve stejném měsíci loňského roku.
„Za vysokým meziročním nárůstem stojí zejména sledovanost televize mimo domov. I bez ní však televizní sledovanost v únoru meziročně vzrostla. Svoji roli sehrála zimní olympiáda, která tradičně přitahuje k televizním obrazovkám celou řadu diváků,“ popisuje Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia. Sledovanost mimo domov se na meziročním nárůstu podílela zhruba ze čtyř pětin, zatímco zvýšená sledovanost doma ze zbývající pětiny.
Z celkových 4 hodin a 11 minut připadlo na sledovanost mimo domov 17 minut, tedy 7 procent z celkové televizní sledovanosti. V obchodních cílových skupinách, na které komerční televizní skupiny prodávají svůj reklamní prostor, byl podíl sledovanosti mimo domov ještě vyšší, a to deset procent u diváků ve věku 15–54 let a devět procent u diváků ve věku 18–69 let. V obou těchto skupinách navíc meziročně rostla i celková televizní sledovanost, konkrétně o 7 procent v cílové skupině 15–54 a o osm procent u diváků ve věku 18–69 let. „Vůbec největší podíl na sledovanosti mimo domov vidíme u nejmladších diváků do 34 let, kteří přirozeně tráví mimo domov více času než starší věkové skupiny,“ doplňuje Suráková.
Vysokou sledovanost mimo domov mají zejména hudební a sportovní kanály
Kompletní data za celý první měsíc potvrdila, že sledovanost mimo domov je zásadní zejména u některých kategorií tematických TV stanic. „Výrazně nadprůměrné hodnoty vidíme u hudebních kanálů. Příkladem může být TV stanice Rebel z našeho portfolia, kde během února tvořilo sledování mimo domov u diváků ve věku 18–69 let 14 procent z její celkové sledovanosti,” popisuje Suráková. Vysoký podíl sledovanosti mimo domov zaznamenaly ve stejné cílové skupině diváků také vybrané dokumentární a dětské stanice – například Discovery Channel nebo Disney Channel.
Samostatnou kategorií jsou sportovní kanály, které jsou ze své povahy sledované výrazně i mimo domácnost, například v restauracích, sportbarech či při veřejných projekcích. Letošní únor navíc ovlivnila zimní olympiáda, jež dlouhodobě patří k nejsledovanějším sportovním událostem vůbec. Potvrzují to i výsledky sledovanosti Eurosport 1, který je domovskou stanicí olympijských her.
„Olympiáda v Miláně a Cortině d’Ampezzo oslovila na Eurosport 1 celkem 1,7 milionu televizních diváků ve věku 4+, což je téměř trojnásobek oproti zimní olympiádě v Pekingu před čtyřmi roky,“ uvádí Suráková s tím, že velkou roli sehrál fakt, že diváci mohli tentokrát sledovat olympijské přenosy živě bez časového posunu. Významný byl i příspěvek sledovanosti mimo domov, která tvořila v únoru u diváků ve věku 18–69 let 10 procent celkové sledovanosti Eurosport 1.