Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Atmedia: Sledovanost mimo domov tvoří 7 procent z celkového času stráveného u obrazovek

© pxhere.com

Únor přinesl historicky první souhrnná data, která zahrnují televizní sledovanost v České republice mimo domov. Ta tvořila 7 procent celkového času stráveného u TV a výrazně přispěla k meziročnímu růstu sledovanosti. Nejvyšší podíly přitom vykazují hudební a sportovní kanály, které letos významně podpořily Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo.

Informace vyplývají z oficiálních dat o televizní sledovanosti, na která upozornila společnost Atmedia, jež na českém trhu obchodně zastupuje 20 tematických TV stanic.

Od 1. února letošního roku vstoupila v platnost nová jednotná TV měna, která nově zahrnuje i sledovanost mimo domov. Český televizní trh tak má k dispozici první kompletní data o sledovanosti mimo domov za celý měsíc. Vyplývá z nich, že diváci ve věku 15+ trávili v únoru sledováním televize v průměru 4 hodiny a 11 minut denně. To je o deset procent více než ve stejném měsíci loňského roku.

„Za vysokým meziročním nárůstem stojí zejména sledovanost televize mimo domov. I bez ní však televizní sledovanost v únoru meziročně vzrostla. Svoji roli sehrála zimní olympiáda, která tradičně přitahuje k televizním obrazovkám celou řadu diváků,“ popisuje Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia. Sledovanost mimo domov se na meziročním nárůstu podílela zhruba ze čtyř pětin, zatímco zvýšená sledovanost doma ze zbývající pětiny.

Z celkových 4 hodin a 11 minut připadlo na sledovanost mimo domov 17 minut, tedy 7 procent z celkové televizní sledovanosti. V obchodních cílových skupinách, na které komerční televizní skupiny prodávají svůj reklamní prostor, byl podíl sledovanosti mimo domov ještě vyšší, a to deset procent u diváků ve věku 15–54 let a devět procent u diváků ve věku 18–69 let. V obou těchto skupinách navíc meziročně rostla i celková televizní sledovanost, konkrétně o 7 procent v cílové skupině 15–54 a o osm procent u diváků ve věku 18–69 let. „Vůbec největší podíl na sledovanosti mimo domov vidíme u nejmladších diváků do 34 let, kteří přirozeně tráví mimo domov více času než starší věkové skupiny,“ doplňuje Suráková.

Vysokou sledovanost mimo domov mají zejména hudební a sportovní kanály

Kompletní data za celý první měsíc potvrdila, že sledovanost mimo domov je zásadní zejména u některých kategorií tematických TV stanic. „Výrazně nadprůměrné hodnoty vidíme u hudebních kanálů. Příkladem může být TV stanice Rebel z našeho portfolia, kde během února tvořilo sledování mimo domov u diváků ve věku 18–69 let 14 procent z její celkové sledovanosti,” popisuje Suráková. Vysoký podíl sledovanosti mimo domov zaznamenaly ve stejné cílové skupině diváků také vybrané dokumentární a dětské stanice – například Discovery Channel nebo Disney Channel.

Samostatnou kategorií jsou sportovní kanály, které jsou ze své povahy sledované výrazně i mimo domácnost, například v restauracích, sportbarech či při veřejných projekcích. Letošní únor navíc ovlivnila zimní olympiáda, jež dlouhodobě patří k nejsledovanějším sportovním událostem vůbec. Potvrzují to i výsledky sledovanosti Eurosport 1, který je domovskou stanicí olympijských her.

„Olympiáda v Miláně a Cortině d’Ampezzo oslovila na Eurosport 1 celkem 1,7 milionu televizních diváků ve věku 4+, což je téměř trojnásobek oproti zimní olympiádě v Pekingu před čtyřmi roky,“ uvádí Suráková s tím, že velkou roli sehrál fakt, že diváci mohli tentokrát sledovat olympijské přenosy živě bez časového posunu. Významný byl i příspěvek sledovanosti mimo domov, která tvořila v únoru u diváků ve věku 18–69 let 10 procent celkové sledovanosti Eurosport 1.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-9
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-9
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

iStock_Luxus
Zadavatelé a značky
Architektura hodnoty: Marketing luxusních značek
Toužimáci
Média a trh
Reality show: Hra na pravdu vynáší všem
Glowing Speech Bubble on Pink Background
Analýzy a data
Konverzace jako datový zdroj. I reputační past

MAM Exkluzivně v časopise

4k_ER6_5833_0004
Komunita a lidé
Brand podle Rohlíku: Co kurýr pokazí, kampaň nezachrání
828369-czt_-architecture_-traditional-_prague
Kreativita a kampaně
Feel free to embrace/enjoy/love Czechia
Lepsi Cesko 2
Komunita a lidé
Krstanov: Chci, aby čtenáře šimralo pod kůží
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ