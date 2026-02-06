Valentýn bez velkých gest. Češi raději potěší maličkostí než drahým dárkem

Valentýn v Česku má čím dál umírněnější podobu. Podle průzkumu agentury Perfect Crowd realizovaného pro Allegro si více než dvě třetiny Čechů drží výdaje na valentýnské dárky pod hranicí 1 000 Kč. Nejčastěji lidé utratí do 500 Kč (35 procent), dalších 37 procent se pohybuje v rozmezí 500 až 1 000 Kč. Částku vyšší než 1 000 Kč plánuje vydat 22 procent respondentů a jen 5 procent překročí hranici 2 500 Kč.
Valentýn si pravidelně připomíná přibližně čtvrtina Čechů, zatímco téměř polovina ho zcela vynechává. Nejčastějším důvodem je to, že ho nepovažují za svůj svátek, jsou bez partnera nebo dávají přednost oslavám osobních výročí. Svátek zamilovaných tak v Česku zůstává spíše doplňkovou událostí než pevným bodem v kalendáři.
„Valentýn má u nás především symbolický rozměr. Nejde o masové šílenství a velkolepá gesta , ale o drobnou příležitost udělat radost jednoduchým, osobním stylem. Data ukazují, že Češi dávají přednost promyšleným dárkům před vysokými útratami,“ říká Monika Brichtová, mluvčí Allegro.cz.
Sladkosti a šperky jsou favority
Nejčastější volbou valentýnských dárků zůstávají sladkosti, které letos plánuje darovat 42 procent lidí. Interní data Allegra za leden 2026 ukazují, že zákazníci sahají především po osvědčených značkách a tematických edicích. Mezi nejprodávanější patří například dárková balení čokolád Merci nebo sladkosti inspirované popkulturními fenomény, jako je edice Kinder Joy Stranger Things. Naopak loňský virální trend dubajské čokolády, který dominoval Valentýnu v roce 2025, letos výrazně oslabil a v nákupním chování se objevuje už jen okrajově.
Vedle sladkostí patří šperky k nejrychleji rostoucím kategoriím valentýnských dárků. V lednu 2026 zaznamenaly meziroční růst především náušnice, náramky a zejména přívěsky typu Charms, jejichž prodeje se více než zdvojnásobily. Oblibu si získávají díky své symbolické hodnotě a možnosti postupně budovat osobní sbírku. Zájem roste také o designy inspirované populární kulturou.
Dlouhotrvající dárky
Data zároveň potvrzují posun k dárkům, které mají využití i dlouho po Valentýnu. V módním segmentu zůstává stabilní poptávka po spodním prádle a pyžamech, přičemž zákazníci dávají přednost jednoduchým střihům a neutrálním barvám, jako je černá, béžová nebo bílá. Výrazné barvy a romantické motivy letos ustupují praktičnosti. V kategorii beauty pak výrazně rostou prodeje pleťových sér, které se meziročně více než zdvojnásobily.
Elektronika si upevňuje pozici jedné z nejjistějších valentýnských kategorií. Mezi oblíbené dárky dlouhodobě patří e-knihy, bezdrátová sluchátka nebo chytré hodinky. Novým trendem pro rok 2026 je koncept „his & hers“, kdy si páry pořizují stejný model zařízení v různých barevných variantách. Zároveň je patrná rostoucí ochota investovat do jednoho kvalitnějšího produktu namísto několika menších dárků, což potvrzuje celkový posun k promyšlenějším a praktičtějším nákupům.
Průzkumy pro Allegro realizovala výzkumná agentura Perfect Crowd v srpnu 2025 na reprezentativním vzorku 1 012 respondentů z České republiky a v listopadu 2025 na reprezentativním vzorku 1 011 respondentů z České republiky.