Osobní prodej v Česku roste a udržuje si silnou pozici i v digitální době

Osobní prodej patří v České republice k dlouhodobě stabilním sektorům. Navzdory e-commerce a proměnám spotřebitelského chování si udržuje pevné místo na trhu i důvěru zákazníků a spolupracovníků. Klíčovou roli v tomto modelu hraje přímý lidský kontakt, dlouhodobá péče o zákazníky a etické fungování zainteresovaných společností.
Stabilitu českého osobního prodeje potvrzují také data. Podle Asociace osobního prodeje (AOP) dosáhly tržby v roce 2024 hodnoty 9,52 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 4,5 procent. Český trh se tak vyvíjel opačným směrem než Evropa, kde osobní prodej jako celek podle dat Světové federace asociací přímého prodeje (WFDSA) meziročně klesl o 1,5 procent.
„Trh osobního prodeje je v Česku stabilizovaný, zdravý a dlouhodobě odolný vůči výkyvům. Ukazuje se, že dokáže efektivně využívat online prostředí, aniž by ztrácel to nejdůležitější – přímý kontakt se zákazníkem a odborné poradenství. Osobní setkávání, důvěra a dobré vztahy zůstávají pro zákazníky důležité, proto má osobní prodej v Česku stabilní budoucnost,“ říká Edita Szabó, předsedkyně představenstva Asociace osobního prodeje. I v letošním roce AOP očekává, že osobní prodej bude mírně růst, přibližně tempem inflace.
Osobní prodej představuje v Česku významný zdroj příjmů pro širokou skupinu lidí. Podle dat AOP v něm v roce 2024 působilo téměř 310 tisíc osob, z nichž 88 procent tvoří ženy. „Podnikání v přímém prodeji začíná postupně. Lidé sdílejí dobrou osobní zkušenost s produktem, a postupně se zapojují do systému přímého prodeje. Právě autenticita doporučení je jedním z hlavních pilířů jeho úspěchu,“ vysvětluje Szabó.
Flexibilita, možnost pracovat vlastním tempem a minimální vstupní náklady dělají z osobního prodeje podle AOP atraktivní příležitost pro generaci Z, která hledá nezávislost, smysluplnou práci a férové ohodnocení podle vlastního výkonu. Osobní prodej jim tento model nabízí, a to většinou jako přivýdělek, který mohou postupně rozvíjet podle svých ambicí i životní situace.
Struktura trhu v České republice ukazuje stabilní poptávku, ale i proměnu spotřebitelských priorit. Přibližně 33 procent tržeb tvoří kosmetika a produkty osobní péče, dalších zhruba 30 procent připadá na produkty pro domácnost. K nejdynamičtěji rostoucím oblastem patří segment wellness, který dnes představuje přibližně 25 procent celkových tržeb a odráží rostoucí zájem o zdraví, prevenci a kvalitu života. Konkurenční výhodou osobního prodeje je odborné poradenství, oproti online nákupům nabízí bližší konzultaci, doporučení na míru a dlouhodobý servis. „Zákazníci dnes více zvažují hodnotu nákupu a méně podléhají impulzům. Individuální přístup a následná péče jsou proto rozhodující,“ říká Szabó.
Navzdory přetrvávajícím stereotypům ve veřejném vnímání patří osobní prodej v Česku mezi stabilní a dlouhodobě regulované sektory. Podle Asociace osobního prodeje funguje již více než 30 let na základě jasně nastavených pravidel, etického kodexu a důrazu na ochranu zákazníků. „Osobní prodej není o rychlých prodejích ani nátlaku. Všichni naši členové se řídí etickým kodexem, který garantuje právo na odstoupení od smlouvy, férové obchodní podmínky a kvalitní poprodejní servis. To je jeden z důvodů, proč si osobní prodej v Česku drží stabilní důvěru“ říká Szabó. Nejúspěšnější společnosti přímého prodeje navíc kombinují osobní přístup s digitálními nástroji, které zjednodušují administrativu, nikoli však samotné vztahy.
V rámci Evropské unie patří Česká republika mezi deset největších trhů osobního prodeje. Celkové tržby osobního prodeje v EU dosáhly v roce 2024 podle WFDSA přibližně 720 miliard korun. Celosvětově obor generoval obrat téměř 164 miliard dolarů (zhruba 3,77 bilionu korun) a zapojil více než 104 milionů lidí.