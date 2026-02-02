NMS: Zimní dovolená jako luxus. Lyžování v Alpách pro jednoho dosahuje částky až 50 tisíc korun

Na zimní dovolenou během ledna až března letošního roku vyrazí zhruba pětina lidí v Česku (22 procent). Z toho 8 z 10 zůstává v tuzemsku, dalších 21 procent vyrazí do Rakouska, které se ve srovnání s dalšími zahraničními destinacemi probojovalo na první místo. Na domácí lyžování si Češi vystačí s částkou do 20 000 Kč. Při výjezdu do zahraničí se ale finance šplhají až k 50 tisícům za osobu.
Na hory pojedou častěji muži (28 procent) v porovnání s ženami (17 procent) a mladší ročníky. Dovolenou na horách na začátku ledna plánovalo 39 procent respondentů z generace Z, což je oproti průměru o 17procentních bodů více.
Češi na hory vyrazí převážně na otočku (37 procent) nebo na víkend (46 procent). I když jsou populárnější kratší pobyty, lidé často neplánují pouze jeden výlet. Přes 40 procent plánuje 2 až 3 výlety v této zimní sezóně, 20 procent dokonce 4 a více.
„To, zda lidé na hory vyrazí či nikoliv, silně ovlivňuje příjem domácnosti. Zimní dovolená není nejlevnější záležitost, od vybavení přes skipasy až po případné ubytování a dopravu,“ komentuje Lucie Režná z NMS. „Na lyžařské výlety tak vyrážejí zejména lidé z domácností, jejichž čistý měsíční příjem přesahuje 50 tisíc korun, takových lidí vyrazí na hory 32 procent. Což je dvakrát více oproti těm, jejichž čistý příjem měsíčně na částku 50 tisíc nedosáhne,“ dodává.
Snowboard předběhly lyže, a dokonce i sáňky
Češi a Češky neberou výjezd na hory jako čistě sportovní aktivitu, plánují také procházky (56 procent), relax (33 procent) a samozřejmě apres-ski (11 procent).
Ze zimních sportů je nejoblíbenější sjezdové lyžování, které plánuje polovina (48 procent) těch, kteří na hory vyrazí. Snowboard je populární hlavně mezi mladými z generace Z, ovšem při pohledu na český průměr přeskočily snowboarding běžky, a dokonce i sáňky.
Na prvním místě cena. Pak až řešíme kvalitu ubytování nebo sjezdovek
Češi si vybírají destinaci pro zimní dovolenou především podle ceny, uvedlo to 55 procent těch, kteří v letošní zimní sezóně na hory vyrazí. Na výběr má ale také vliv kvalita sjezdovek a sněhové podmínky (30 procent) nebo vzdálenost od domova a dostupnost (33 procent).
„Obyvatelé Karlovarského kraje nejvíce oproti jiným krajům zůstávají na horách v Česku, protože sjezdovky mají prakticky za barákem, naopak lidé z Vysočiny míří nejčastěji do Rakouska, které mají v relativně dobré dojezdové vzdálenosti,“ doplňuje Režná.
Lidé, kteří vyjedou do Rakouska nebo Švýcarska, také významně častěji berou v potaz kvalitu ubytování a služeb. Což je zároveň důležitý faktor i pro ty, kteří na horách spíše než sport plánují relaxovat.
Každý druhý Čech (49 procent), který plánuje sjezdové lyžování, považuje za důležité při výběru zimní destinace kvalitu sjezdovek a sněhové podmínky. Přesto to není nejdůležitější faktor a i lyžaři mají na prvním místě cenu.
Za kvalitní lyžování je příplatek
Během zimní lyžařské sezóny si lidé vystačí nejčastěji s částkou do 10 000 Kč za osobu, takový výdaj plánuje 46 procent dotázaných. Z toho 22 procent plánuje utratit dokonce méně než 5 000 Kč. Jde především o ty, kteří budou dovolenou trávit v Česku nebo na Slovensku.
Nejvíce si připlatí lyžaři. Čtvrtina těch, kteří plánují sjezdové lyžování, utratí během zimní sezóny více než 20 000 Kč za jednoho člověka.
„Do celkových nákladů se výrazně promítá cena skipasů, například běžkaři, kteří skipas nevyužijí, se nejčastěji vejdou do částky 20 tisíc korun. Pokud jde o relax nebo další sportovní aktivity mimo lyžování, lidé obvykle volí české hory a sjezdovky. Naopak lyžaři jsou na sjezdové podmínky náročnější a míří do zahraničních středisek, s čímž rostou i celkové výdaje,“ uzavírá Režná.
Online průzkumu v Česku se zúčastnilo 1 014 respondentů. Sběr dat probíhal na reprezentativním vzorku online populace 18+ pomocí on-line dotazování od 9. do 14. ledna 2025.