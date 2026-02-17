Zadavatelé a značky
Mediaboard představuje produkt Insights. Nabídne real-time analytiku mediálního pokrytí

Analytika mediálních výstupů v reálném čase, identifikace trendů i rychlejší rozhodování díky přehledným datům. Mediaboard představuje nový produkt Insights. Jde o první real-time analytiku na českém trhu, která přináší podrobný a intuitivní pohled na mediální data napříč časem i komunikačními kanály. Značkám tak ukáže přímý dopad komunikace na jejich byznys a usnadní strategické rozhodování napříč firmou.

Novinka Mediaboard Insights je online interaktivní produkt, který oproti klasickým statickým dashboardům zobrazuje vývoj mediálního pokrytí v reálném čase. Umožňuje tak sledovat trendy i klíčové momenty v komunikaci a díky dostupnosti 24/7 usnadňuje rozhodování bez nutnosti čekat na týdenní či měsíční analýzu monitoringu.

„Jako lídr v oblasti mediální analytiky chceme posouvat celý trh směrem k větší efektivitě, přesnosti a srozumitelnosti. Insights jsou dalším krokem v rámci rozvoje automatizace a precizní práce se zdroji. Naším cílem je dát zákazníkům nejen data, ale srozumitelný datový příběh a doporučení, která jim pomohou ve strategickém rozhodování,“ dodává Zdeněk Jodas, CSO Mediaboard.

Insights mají podobu interaktivního rozhraní, ve kterém si mohou uživatelé nastavit vlastní filtry a pohledy a přizpůsobit tak zobrazení svým aktuálním potřebám. Mezi sledované ukazatele patří počet zmínek, mediální dopad (GRP) i reach a veškeré metriky, které mediální monitoring Mediaboardu využívá. Insights ale pracují také s metrikou PRIMe, kterou vyvinul Mediaboard a která vyhodnocuje efektivitu PR komunikace v reálném čase. Samozřejmostí je i Share of Voice a porovnání s konkurencí. Všechna data jsou dostupná kdykoliv a odkudkoliv a díky intuitivnosti s nimi může pracovat každý uživatel.

Strategické řízení byznysu na základě mediálních dat

Rozhraní Mediaboard Insights si mohou zákazníci plně přizpůsobit své firemní identitě a brandu. Celý dashboard je navíc možné stáhnout ve formátu PDF a ihned použít jako report ke sdílení a prezentaci. Díky kombinaci grafů, textu i multimediálního obsahu lze s Insights vytvářet ucelené datové příběhy, jednoduše interpretovat trendy a identifikovat nové příležitosti i potenciální hrozby dříve, než se projeví v obchodních výsledcích.

Průběžné vyhodnocování cílů posouvá mediální monitoring od operativní úrovně PR oddělení až k podpoře strategického rozhodování na úrovni C-levelu. Mediaboard Insights lze navíc propojit s interními daty zákazníka, trhu či třetích stran a získat tak pevný datový základ pro další směřování byznysu.

„Pokud chtějí značky vytěžit z PR maximum, potřebují mít snadný přístup k výsledkům komunikace a možnost je sdílet napříč firmou včetně vedení. Insights ukáží dopad PR aktivit na byznys v reálném čase, bez nutnosti čekat na report, a usnadní další rozhodování,“ dodává Jodas.

