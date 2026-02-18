Každý pátý mileniál přispívá na Facebook každý den, na sociálních sítích tráví stále více času

Přestože často mluví o únavě ze sociálních sítí, čeští mileniálové je používají intenzivněji než kdy dřív. Podle dat digitální agentury AMI Digital používá 85 procent mileniálů sociální sítě každý den a tráví na nich v průměru 152 minut denně.
Zásadním zjištěním je specifikum Facebooku pro generaci mileniálů. Ti sice deklarují únavu ze sociálních sítí, ale právě na Facebooku jsou jednou z nejaktivnější generací – jedna pětina z nich zde přispívá každý den, což je více než u generace Z i X. Facebook je zároveň mileniály nejpoužívanější platformou, zatímco mladší generace tráví čas především na YouTube, TikToku a Instagramu.
„Generace Z jde po trendech a zábavě. U mileniálů ale sledujeme jiný vzorec, chtějí po obsahu hloubku, jasný insight a reálnou hodnotu. Nehledají jen pobavení, ale smysl. A od značek očekávají kompetenci a expertizu, nejen kreativní show,“ říká Veronika Březinová, Head of Social Media z agentury AMI Digital.
Data zároveň ukazují výrazný generační posun ve formátech. Zatímco krátká videa zůstávají dominantní, u mileniálů sledujeme návrat delších formátů, které se v roce 2025 posouvají mezi oblíbenější typy obsahu. Zcela mimořádný je však meziroční nárůst formátů Reels a Stories na Facebooku i Instagramu. „Tak dynamický růst jsme v rámci našeho výzkumu dosud nezaznamenali u žádné generace ani u žádného jiného formátu. Reels i Stories se tak z doplňkového obsahu stávají klíčovým prvkem každodenní konzumace pro mileniály,“ doplňuje Březinová.
AMI Digital sleduje vývoj digitálního chování dlouhodobě prostřednictvím vlastního Indexu, který letos vstupuje do svého jubilejního 10. ročníku. Právě dlouhodobé srovnání umožňuje identifikovat nejen aktuální trendy, ale i hlubší generační změny v konzumaci obsahu a vztahu ke značkám.