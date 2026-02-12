Ecomail v roce 2025: 38 procent růst, obrat přes 200 milionů a potvrzení pozice jedničky na trhu

Česká e-mailingová a marketingová platforma Ecomail uzavřela rok 2025 s meziročním růstem 38 procent a obratem přes 200 milionů korun. Během Black Friday 28. listopadu 2025 prošlo platformou 28,49 milionu odeslaných e-mailů. Velká část firemních investic směřovala do vývoje nového produktu CDP a posílení expanze v Polsku včetně otevření lokální kanceláře.
„Oproti loňskému roku jsme vyrostli o 38 procent a překonali obrat 200 milionů. Naplnili jsme tak naše byznysová očekávání. Zároveň se potvrdilo, že umíme rychle škálovat napříč firmou, od produktu přes obchod až po zákaznickou péči,“ říká Jakub Stupka, co-founder a COO společnosti Ecomail. Mezi značky, které na platformu přešly, patří například Manufaktura, Bella Rose, Leros nebo Century 21. Nejsilnějším dnem roku byl Black Friday 28. listopadu 2025, kdy bylo přes platformu odesláno 28,49 milionu e-mailů.
CDP: Klíčová výhoda pro budoucí tržby
Hlavní novinkou je rozšíření produktů o CDP, jež umožňuje pracovat se zákaznickými daty přímo v aplikaci, včetně RFM analýzy a automatizovaného doporučování produktů. „Jsme chybějící článek mezi e-mailingem, který jen ‚posílá‘, a drahými enterprise systémy, které nikdo neumí ovládat. S Ecomail CDP přestanete hádat a začnete prodávat přesně to, co zákazník chce. Pokud v roce 2026 nemáte CDP, dobrovolně přicházíte až o 20 % tržeb,“ doplňuje Stupka.
Součástí CDP je také doporučování produktů na základě předchozích objednávek. E-shopy tak získají možnost posílat zákazníkům e-maily na základě doporučení vypočítaných AI, segmentované přímo pro každého konkrétního zákazníka.
Nové kanceláře jdoucí proti trendu remote práce
Ecomail se na podzim 2025 přestěhoval do nových kanceláří Na Příkopech. Nové zázemí v centru Prahy rozšiřuje možnosti pro pořádání meetupů a partnerských eventů pro přibližně 100 až 120 lidí. Prostory navíc sdílí s advokátní kanceláří Legitas a v roce 2026 s ní plánuje navázat tematickými eventy.
„Potkávání v kancelářích nám umožňuje udělat spoustu rozhodnutí rychleji. Vznikají tu nové nápady a kreativní podhoubí, ze kterého pramení řada zajímavých projektů. Jako SaaS firma máme převážně mladší zaměstnance. Věkový průměr je u nás aktuálně 29,5 let. Přítomnost v kanceláři pomáhá v tempu učení se od zkušenějších kolegů. Věříme, že tohle je jedna z našich konkurenčních výhod,“ dodává Stupka.
Unikátní tažení na konkurenčním polském trhu
Zatímco velká část e-commerce a retailového trhu bojuje s narůstající konkurencí v Polsku, Ecomail naopak pokračuje v expanzi napříč polským trhem. V počtu klientů vůči loňsku vyrostl čtyřikrát a letos jsou plány ještě vyšší. Za úspěchem stojí paradoxně lokálnost. V Ecomailu působí kompletní polský tým obchodníků, zákaznické podpory i partner manažerů zaměřených na spolupráci s agenturami. Pravidelně navštěvují veletrhy a konference v Polsku, kde se potkávají s klienty offline. Kopírují tak přístup českého týmu Ecomailu.
„Nastavením salesu a marketingu se snažíme na polském trhu zaplnit vakuum, kde globální služby nemají příliš osobní ani zákaznický přístup. My naopak klientům nabízíme možnost zavolat si, pomoci s nastavením účtu a obecně vidět za nástrojem reálného člověka, ne jen chladnou službu. A zdá se, že nám tento přístup skvěle funguje,“ doplňuje Stupka.