Agentura Justmighty: AI zlevňuje produkci, rozpočty se přesouvají ke strategii

Agentury i interní týmy během roku 2026 masivně přesunou rozpočty a čas z rutinní tvorby obsahu do strategie a kreativity. Dle dat marketingové agentury Justmighty (s klienty jako Notino, Kofola) sice díky AI nástrojům ušetří průměrně 30 % nákladů na produkci a až 80 % času na rutinní tvorbě statického obsahu, ale zároveň Tomáš Pohl, majitel agentury, varuje před rizikem „automatické nudy“.

Agentura prognózuje, že v roce 2026 se u jejích velkých klientů přesune 15–20 % rozpočtu na tvorbu obsahu a mikro-copy z produkce do strategického dohledu a inovací. „Lidé v marketingu dělají jednu obrovskou chybu. Považují AI za cíl, nikoli za prostředek,“ říká Tomáš Pohl, majitel Justmighty. „Na zakázkách s našimi klienty vidíme, že AI je geniální k automatizaci rutinní práce. Je to pro nás trochu jako myčka nebo robotický vysavač. Nemusíme ‚umývat nádobí ručně‘, a ten čas můžeme věnovat věcem s vyšší přidanou hodnotou,“ dodává.

3 dny práce můžou trvat 24 hodin

Největší časové a finanční úspory vidí Justmighty v oblastech, kde dochází k rychlé škálovatelnosti a eliminaci zdlouhavé postprodukce:

  • Produkce fotografií a statického obsahu: Před pěti lety by vytvoření deseti variant produktových fotografií vyžadovalo tým tří lidí a zhruba 72 hodin produkce a postprodukce. Dnes to samé zvládne jeden člověk za jediný den. AI zde nekompromisně srazila časovou náročnost až o 80 %.
  • Náklady na produkci vizuálů: To se promítá i do financí. Zatímco řemeslně točené videoreklamy stály půl milionu korun a zabraly měsíc práce, dnes lze díky AI a novým nástrojům dosáhnout srovnatelného výsledku za 100 tisíc Kč a dva dny u projektů, kde je AI akceptována. Průměrná úspora nákladů na tvorbu vizuálů se pohybuje minimálně kolem 30 %.
  • Strategie a rychlost: Změna se netýká jen produkce, ale i začátku procesu – konceptování. AI slouží jako bleskový partner pro brainstorming, který dokáže vizualizovat nápady a zefektivnit tak celou fázi konceptování nejen brandu o nejméně 30 %

Pohl zdůrazňuje, že klienti marketingové budgety nekrátí, ale přesouvají je do oblastí, kde je lidská expertíza nezastupitelná. „Obecně platí, že firmy marketingové budgety, které s námi utrácejí, nekrátí. Ty stejné peníze se jen přesouvají jinam. Dříve se utratila spousta peněz za tvorbu obsahu, postprodukci videí a fotografování. Dneska je přidaná hodnota jinde – v tvorbě strategie, práci s daty a větší časové alokaci na velkou kreativitu,“ vysvětluje.

Agentura Justmighty prognózuje, že tento přesun se v roce 2026 dotkne 15–20 % celkového marketingového rozpočtu, který bude nově alokován na hlubší strategickou práci a inovace namísto rutinní produkce.

„Pokud firmy v roce 2026 nebudou s AI šetřit spíše čas a peníze na rutině, aby je následně investovaly do odvážné lidské myšlenky, stanou se neviditelné. Klíč je v strategickém užití AI jako nástroje pro optimalizaci, ne jako náhrady za lidskou duši značky,“ uzavírá Pohl.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

