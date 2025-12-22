Test vánočních reklam Ipsos: atmosféru doručilo několik z nich, ne všechny ale měly „něco víc“

Jako dlouhodobý expert na vánoční reklamu se opět ukázala Coca-Cola. Ve spotu s typickým vánočním kamionem dokázala využít umělou inteligenci (AI) tak, aby vyvolala emoce a dobrou atmosféru.
AI zvířátka mezi Čechy bodovala, a kromě toho, že reklama byla vnímána jako odlišná od ostatních, ji lidé zároveň opět označovali jako nejvíce se hodící k Vánocům. Potvrdilo se, že Coca-Cola i letos přišla s vánoční reklamou, která u českých diváků uspěla.
Umělou inteligenci při vývoji své reklamy zapojil i Rohlík, který jejím uvedením vyvolal mezi marketéry vášnivou diskusi o využití AI při tvorbě vánočních reklam i kampaní obecně. Čeští diváci při hodnocení částečně potvrdili komentáře, že reklamě chybí hlubší myšlenka a schopnost odlišit se od spíše generických vánočních klišé. Reklama však obecně dosáhla průměrných výsledků napříč metrikami, a mezi koncovými zákazníky tedy určitě nejde o propadák.
Brit staví na síle důležitého poselství
Že zvíře není jen dárek, ale především velká zodpovědnost do budoucích let, zdůrazňuje letošní vánoční reklama VAFO Group, výrobce krmiv Brit. Toto sdělení mezi českými diváky silně rezonuje. „Reklama Brit dosáhla nejlepšího výsledku ze všech historicky testovaných vánočních reklam v oblasti důvěryhodnosti a důležitosti sdělení. Ukazuje se, že v zemi milovníků zvířat, jakou Česká republika je, nám well-being našich mazlíčků není lhostejný a jde o důležité téma, které vyvolává silné emoce. Reklama Brit se proto řadí mezi vánoční Misfits – tak v Ipsosu říkáme úspěšným reklamám, kterým se podaří propojit emoce při sledování se silnou myšlenkou,“ říká Daniel Holátko, který v Ipsos vede divizi zaměřenou na testování komunikace.
T-mobile a Albert uspěly, řetězce nedokázaly vybočit
Na emocích staví i letošní reklama T-Mobile. V rámci svého konceptu „Mezi svými“ spoléhá na sdělení, že nejdůležitější je strávit svátky s blízkými. Sdělení samo o sobě značku výrazně neodlišuje od konkurence ani od jiných vánočních reklam, příběh o usmíření dcery s matkou se však k Vánocům hodí a u českých diváků vyvolává emoce. Jelikož k usmíření dochází skrze textové zprávy, T-Mobile dokázal najít propojení mezi vánoční tématikou a propagovanou kategorií, což je u vánočních reklam častá výzva.
Vhodné spojení reklamy k Vánocům se letos povedlo i reklamě Albert. Jinak však spot dopadl spíše průměrně, podobně jako vánoční snahy ostatních obchodních řetězců, které v letošním roce z řady spíše vybočit nedokázaly.
Metodologie:
Hodnocení vybraných vánočních reklam proběhlo v prvním prosincovém týdnu roku 2025. Reklamy byly respondentům zobrazovány náhodně, každou reklamu hodnotilo 50 respondentů z reprezentativního vzorku populace ČR ve věku 18-65 let.