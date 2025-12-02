STEM/MARK: Polovina spotřebitelů považuje letáky za nejpřehlednější a nejdůvěryhodnější zdroj nákupních informací

Tištěné letáky jsou pro Čechy velmi důležitým zdrojem nákupních informací. Alespoň občas je čte 73 procent české populace. Třetina Čechů sleduje letáky pravidelně, každý třetí Čech používá letáky více než v minulosti nebo nově začal. Polovina domácností považuje letáky za nejpřehlednější a nejdůvěryhodnější zdroj nákupních informací a tato preference dále roste s věkem respondentů. Vychází to z nejnovějšího průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou distribuční.
Agentura STEM/MARK je součástí skupiny Vltava Labe Media a zároveň největším distributorem tištěných letáků v České republice. „Letáky mají v Česku mimořádně silnou tradici a současná data ukazují, že jejich role nejen přetrvává, ale dále posiluje. Lidé je vnímají jako nejpřehlednější a nejspolehlivější zdroj nákupních informací. Oceňují také, že jde o formu komunikace, která nevyžaduje přítomnost na internetu, nutnost aktualizací či sdílení osobních údajů. Jde o médium, které Čechy nejvíce motivuje k nákupu, a zároveň je pro ně výrazně méně obtěžující než jiné formy reklamy,“ komentuje výsledky průzkumu Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční.
Do schránek dostávají tištěné letáky tři čtvrtiny českých domácností (74 procent). Dalších 7 procent Čechů je nedostává, přestože o ně má zájem. Pouze 9 procent respondentů uvedlo, že si nepřeje dostávat tištěné letáky do svých schránek.
Devět z deseti domácností, kterým chodí letáky do schránek, je čtou alespoň občas, a třetina dokonce pravidelně. Zájem o tištěné letáky mezi čtenáři zároveň dále roste. Třetina respondentů uvedla, že je sleduje více než v minulosti nebo nově začala. Pouze 7 procent lidí čte letáky méně než dříve.
Přehledný nákupní rádce i motivátor číslo jedna
Více než třetina Čechů (35 procent) čte tištěné letáky pravidelně, což z nich dělá nejčastěji používaný zdroj informací o nabídkách prodejců. Pro srovnání, online letáky nebo mobilní aplikace obchodníků používá pravidelně méně než pětina respondentů (19 procent).
Letáky tvoří pevný základ přípravy nákupu Čechů. Až 89 procent domácností si podle nich sestavuje nákupní seznamy a 73 procent Čechů listuje letáky i ve chvíli, kdy se zrovna nechystají nakupovat. K letákům se během týdne opakovaně vracejí a používají je jako jeden z hlavních orientačních bodů pro plánování nákupů.
Tištěné letáky dlouhodobě drží první místo v informační přehlednosti i důvěryhodnosti a letošní průzkum to opět potvrzuje – bezmála polovina Čechů považuje letáky za nejpřehlednější a nejdůvěryhodnější zdroj nákupních informací. V tomto ohledu digitál na tisk výrazně ztrácí. Online letáky i mobilní aplikace prodejců označila za nejpřehlednější a nejdůvěryhodnější jen necelá pětina Čechů.
Informace z tištěných letáků jsou pro většinu Čechů také nejčastějším impulsem k nákupu ve srovnání se všemi ostatními médii. Bezmála 60 procent respondentů podle letáků nakupuje pravidelně, u digitálních forem nabídky je to méně než polovina. Pouze 10 procent lidí nikdy nenakupovalo podle tištěných letáků.
Ochrana soukromí výrazně hovoří ve prospěch tištěných letáků
Průzkum také zjišťoval, co ovlivňuje preferenci tištěných letáků před ostatními formami (online) reklamy. Respondenti nejčastěji zmiňovali to, že nemusí nikam zadávat své osobní údaje, nemusí být online a nemusí mít konkrétní aplikaci. Dále oceňují, že v letáku mají vše přehledně a pohromadě a díky tomu mohou efektivně naplánovat nákup.
Nejen z výše uvedených důvodů Češi vnímají tištěné letáky za nejméně obtěžující formu reklamy. Pouze necelá čtvrtina respondentů (23 procent) uvedla, že je letáky obtěžují. To je v přímém kontrastu s mobilními aplikacemi či reklamou na internetu, které obtěžují dvě třetiny Čechů. U mobilních aplikací respondentům nejvíce vadí nutnost sdílet své osobní údaje (60 procent) a instalovat neustálé aktualizace či další software (54 procent).
Ukazuje se, že ženy (58 procent) oceňují anonymitu tištěných letáků výrazně více než muži (46 procent). Právě možnost obejít se bez sdílení osobních údajů, registrací, přihlašování či stahování aplikací je však pro obě pohlaví jedním z nejsilnějších argumentů, proč preferují tištěné letáky před digitálními kanály.
Průzkum o postoji Čechů k tištěným letákům realizovala agentura STEM/MARK v průběhu října 2025. Byl zaměřen na osoby alespoň částečně odpovědné za nákup potravin, dalšího zboží a služeb pro domácnost. Průzkumu se zúčastnilo 1 515 respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek populace České republiky podle věku, pohlaví, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.