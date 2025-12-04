Zadavatelé a značky
Od voleb a Charlieho Kirka až po Reebok a Labubu. Co letos Češi hledali na Googlu?

Volby a politika, ale také seriál Squid Game, skibidi a potenciálně levná koupě tenisek Reebok. Nejen to letos Češi vyhledávali na Googlu. Z tuzemských osobností dominovali politici, ze zahraničních hvězdy, které Česko navštívily – například Dua Lipa, Dakota Johnson či Dan Brown, který sem umístil děj nové knihy. Čechy zajímal také start videotéky Oneplay, sběratelská mánie Labubu, pořad Bachelor nebo bounce rate.

Letošnímu žebříčku nejvyhledávanějších termínů kralovaly volby do Poslanecké sněmovny, které se staly hybatelem celospolečenské diskuze. Češi se také loučili s kultovním zpěvákem Ozzym Osbournem a českou herečkou a zpěvačkou Annou Slováčkovou. Nehledali ale jen vážná témata. Velký zájem, ač ne zcela záměrně, vzbudila třeba značka Reebok, když ve svém e-shopu omylem zaměnila eura za koruny.

Světu streamování vévodila nově spuštěná videotéka Oneplay, spojující služby Voyo a O2 TV a seriály Netflixu Squid Game a Ed Gein. Ani Česku se pak nevyhnulo sběratelské šílenství spojené se zubatými plyšovými zvířátky Labubu.

České osobnosti: Mezi politikou a Bachelorem

V kategorii českých osobností se letos vyhledávací dotazy točily především kolem politiky. Jména různých politiků obsadila první čtveřici míst v tomto žebříčku. Srdce českých divaček a diváků si ale získal třeba i Jan Solfronk, hlavní hvězda první české verze reality show Bachelor, kde o jeho lásku tvrdě bojovalo osmnáct potenciálních snoubenek.

Spojení mezinárodních hvězd a Česka

Zahraniční osobností, o niž ve vyhledávání na Googlu letos vzrostl zájem nejvíce, je jednoznačně zpěvačka Dua Lipa, jejíž pražské vystoupení a nečekaný duet s Ewou Farnou zbořily český internet. Spojení mezinárodních hvězd a Česka se nese celým žebříčkem, konkrétně třeba v případě Dakoty Johnson, která se objevila na festivalu v Karlových Varech, nebo Dana Browna, který děj své nové knihy zasadil do Prahy. Pozornost Čechů vzbudil i nově zvolený papež Lev XIV., vlastním jménem Robert Francis Prevost.

Zábava ve znamení hororů a her

Letošní rok byl silný pro fanoušky her i filmové a televizní zábavy. Českou stopu ve světě potvrdil obrovský zájem o hru Kingdom Come: Deliverance II, jejíž popularita přilákala do Česka dokonce i davy turistů. Počítačové hry se promítaly i do světa filmu, o čemž svědčí obliba snímku Minecraft film, milovníky strašidelných příběhů pak oslovilo pokračování Wednesday či reimaginace hororové klasiky Nosferatu. Zaujaly i true crime příběhy, což dokazuje vysoké umístění jména Ed Gein, hlavní postavy populárního seriálu Monstrum, ale i úspěch českého kriminálního dramatu o známém případu Studna.

Čemu jsme se snažili přijít na kloub?

Co je to fidlovačka? Divadelní hra, ze které pochází česká hymna Kde domov můj, ale i park, divadlo a ševcovský nástroj. Pro Čechy byl tento výraz letošní záhadou číslo 1, přičemž velkou zásluhu na tom zřejmě má i vědomostní soutěž, v níž se utkaly dva týmy právě z Divadla Na Fidlovačce. Vyhledávány byly i technické pojmy jako bitcoin, SEO nebo bounce rate. Dále potom význam slova skibidi, hojně využívaného generací alfa.

Memy, které hýbou popkulturou

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
footshop
Kreativita a kampaně
Footshop v nové kampani mění pravidla Vánoc
