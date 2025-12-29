Když svátky nejsou jenom o radosti: Data, která otevírají oči

Vánoce jsou pro většinu z nás obdobím setkávání s přáteli a blízkými. Průzkum dm drogerie markt realizovaný agenturou Instant Research v říjnu 2025 však ukazuje, do jaké míry se za sváteční atmosférou skrývá i stres a samota.
Průzkumu se zúčastnilo tisíc respondentů. Úvodní otázkou byl obecný dotaz na vztah k vánočním svátkům jako takovým. Z odpovědí vyplynulo, že 80 % respondentů toto období vnímá (spíše) pozitivně, (spíše) negativní postoj k nim zaujalo nezanedbatelných 12 procent dotázaných. S těmito výsledky korelují i pocity respondentů během vánočních svátků, mezi nimiž převažuje štěstí (45 procent), ale významné místo zaujímá i stres (21 procent), smutek (9 procent) a osamělost (7 procent).
Role sociálních sítí
Sociální sítě jsou v tomto období běžnou součástí života, používá je 78 procent respondentů, ale jejich vliv na sváteční pohodu je rozporuplný. Pro 60 procent lidí nepředstavují nástroj, který by jim pomáhal cítit se méně sami, a 57 procent uvádí, že na jejich pocit pohody o Vánocích nemají žádný dopad. Naopak 22 procent připouští, že v nich sociální sítě o Vánocích vyvolávají tlak, a 18 procent se přiznává, že mají tendenci se porovnávat s obsahem příspěvků ostatních uživatelů.
Nejčastěji používanou platformou je Facebook (86 procent), následovaný Instagramem (45 procent) a TikTokem (11 procent). Zajímavý je i pohled na roli sociálních sítí v komunikaci s blízkými. Pro 43 procent jsou důležitým nástrojem k propojení s přáteli a rodinou, ale téměř polovina (49 procent) tento názor nesdílí. Na druhou stranu 47 procent respondentů využívá sociální sítě k načerpání inspirace, například pro vánoční výzdobu či recepty, zatímco 45 procent je v tomto ohledu nevyužívá.
Když chybí blízkost
Přestože 88 procent Čechů považuje za nejdůležitější způsob kontaktu během svátků osobní setkání, ne všichni mají možnost jej realizovat. 6 procent respondentů se o Vánocích cítí vždy osaměle, pocit osamění o Vánocích už ale zažil každý třetí dotazovaný. Nejčastější příčinou je absence blízkých vztahů (43 procent) následovaná vzdáleností od domova (20 procent) a psychickými obtížemi (17 procent). Zajímavé je, že celým 24 procent dotázaných se nedaří pravidelně trávit Vánoce pohromadě s celou rodinou či blízkými a 4 procent se s nimi o svátcích nescházejí vůbec.
Z průzkumu také vyplývá, že je 70 procent respondentů toho názoru, že se o tématu osamělosti ve společnosti stále málo hovoří. Přitom 7 procent lidí nemá během Vánoc nikoho, na koho by se mohli obrátit, když se necítí dobře, a 27 procent má tuto možnost pouze někdy. Většina (70 procent) by uvítala, kdyby těm, kteří se o Vánocích cítí osaměle, nabízely podporu veřejné instituce nebo firmy.
Podpora duševního zdraví
Vánoční období není jen časem radosti, ale i zrcadlem skutečných potřeb a pocitů. Data ukazují, že otevřená komunikace, empatie a podpora jsou právě v tomto období důležitější než kdy jindy. Odborníci na duševní zdraví doporučují, aby lidé byli k sobě i svému okolí vnímaví, nebáli se mluvit o svých pocitech a v případě potřeby vyhledali pomoc. Důležité je také si uvědomit, že dokonalé Vánoce neexistují – každý prožívá svátky jinak a je v pořádku, pokud nejsou vždy naplněné jen radostí.
Podpoře dlouhodobých projektů v oblasti duševního zdraví se věnuje i společnost dm. V rámci iniciativy Giving Friday 2025 podpořila organizaci Nevypusť duši částkou 3 100 000 Kč, která bude využita na prevenci duševního zdraví středoškoláků a středoškolaček. Podobné aktivity pomáhají měnit pohled na svátky a ukazují, že skutečné kouzlo Vánoc spočívá v lidském spojení a vzájemné podpoře.