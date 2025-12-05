AI poškozuje vydavatele: SPIR hlásí propady návštěvnosti u kategorií servisního a zájmového obsahu

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) upozorňuje na výrazný pokles návštěvnosti českých webů z internetových vyhledávačů. Tradiční model – zadat dotaz a prokliknout se na web s odpovědí – narušil nástup umělé inteligence (AI), kdy uživatelé stále častěji získávají informace přímo v AI nástrojích. Situaci dále zhoršilo zavedení AI generovaných odpovědí ve vyhledávání Google (AI Overviews).
Podle analýzy dat NetMonitoru vede tato změna k prudkým poklesům pageviews napříč obsahem. SPIR proto zvažuje podání podnětu k národnímu regulátorovi pro možné porušení povinností podle evropského nařízení DSA.
„Byznys model online médií stojí na tom, že uživatel na web přijde. Pokud však platformy nahrazují návštěvu zdrojových webů vlastními AI odpověďmi, dochází k přenesení hodnoty od médií k technologickým firmám. Dalším, neméně důležitým aspektem, je využívání obsahu vydavatelů bez odpovídající náhrady, což dále prohlubuje narušení ekonomického modelu a ohrožuje financování kvalitního obsahu,“ uvedl Michal Hanák, předseda předsednictva SPIR.
Z analýzy SPIR vyplývá, že nejvýraznější propady zaznamenaly obsahové kategorie s vysokým podílem servisního či zájmového obsahu, kde uživatelé často vyhledávají rychlé odpovědi či doporučení. Významné ztráty v počtu zobrazených stránek od návštěvníků přicházejících z Google vyhledávání vykazují především weby v obsahové kategorii Společenské magazíny (-74 procent meziročně, což odpovídá průměrně -6,2 procent za měsíc, po zavedení AI Overviews průměrně -16,3 procent za měsíc), v kategorii Auto-moto – prodej (-42 procent meziročně, což odpovídá průměrně -3,5 procent za měsíc, po zavedení AI Overviews průměrně -4,8 % za měsíc) a v kategorii Sport (-37 procent meziročně, což odpovídá průměrně -3,1 procent za měsíc, po zavedení AI Overviews průměrně -16,0 procent za měsíc).
Negativní dopady AI a AI Overviews se týkají i většiny dalších obsahových kategorií, jak ukazuje tabulka č.1. Téměř u všech obsahových kategoriích se průměrné tempo poklesu příchozích pageviews z vyhledávání Google letos po zavedení AI overviews zrychlilo.
Specifická situace panuje u zpravodajských webů, které nejsou Googlem zobrazovány přímo v odpovědích na stránce výsledků vyhledávání. Uživatel tak musí přejít přímo na web vydavatele. „Tato situace činí zpravodajské kategorie dočasně méně zranitelné vůči nástupu AI Overviews a dalších AI odpovědí, než je tomu u kategorií se servisním obsahem. Otázkou ovšem je, kdy bude zasaženo i zpravodajství,“ komentoval situaci Hanák.
Celkově je na způsobu konzumace online obsahu i na poklesu návštěvnosti primárních obsahových webů patrná za poslední rok zásadní změna. Uživatelé se čím dál častěji spokojí se shrnutím přímo na stránce výsledků, což snižuje potřebu přecházet na stránky vydavatelů. Dopad je nejvýraznější v tématech, kde AI dokáže snadno sestavit odpověď, tedy v oblastech jako technologie, hobby, auto–moto servis, lifestyle, recepty či volnočasový obsah.