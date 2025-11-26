Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Jak na efektivní hodnocení reklamy s pomocí AI?

© Ipsos

  • Advertorial

Umělá inteligence umožňuje značkám přicházet se zajímavým kreativním ztvárněním. Zároveň může pomoci rychle vyhodnocovat potenciál reklam oslovit cílové spotřebitele.

Umělá inteligence může marketérům a reklamním agenturám významně pomoci v procesu vývoje reklamy. Příkladem jsou animatiky (rozpracované animované reklamy), které AI dokáže často zpracovat v podobě velmi blízké plánované finální reklamě. Co dříve trvalo dny a týdny, je dnes možné v mnohem kratším čase.

Z Ipsos testování víme, že AI dokáže přijít s originálními vizuálními prvky a neotřelými exekucemi reklamy a zvládne tak často podpořit její schopnost vystoupit z davu a zaujmout diváka. V čem ale zatím pokulhává, je schopnost ke kreativnímu ztvárnění přidat silnou myšlenku – insight, se kterým se lidé ztotožní a odpovídá jejich potřebám. Tuto důležitou oblast pro efektivitu reklamy musí mít stále pevně v rukou člověk.

AI jako pomocník v testování

Kromě tvorby reklam může AI pomoci i v jejich vyhodnocování – rychle a cenově výhodně. Prostřednictvím Ipsos nástroje Creative Spark AI jsme například otestovali reklamu Levi’s využívající jako ambasadorku Beyoncé. Reklama, ve které si jde Beyoncé vyprat své „levisky“ do veřejné prádelny, ukazuje silný potenciál upoutat pozornost. Pomocí predikce pozornosti je navíc možné identifikovat klíčové scény a místa, jež diváky v průběhu reklamy nejvíce zaujmou. Schopnost reklamy ovlivnit výběr značky a dlouhodobý vztah k ní vykazuje reklama spíše průměrnou.

Creative Spark AI čerpá z rozsáhlé databáze testovaných reklam. Při vyhodnocování proto stojí na odpovědích reálných spotřebitelů a dokáže tak kromě predikce pozornosti předpovídat i reálný dopad reklamy na značku. Hlavní výhodou je rychlost, dokáže doručit výsledky již do 15 minut do digitální platformy, v kombinaci s příznivější cenou oproti standardnímu testu (v řádu nízkých desítek tisíc korun).

Jelikož jeho cílem není detailní vyhodnocení reklamy, ale spíše předpověď celkového potenciálu, je Creative Spark AI vhodný k testu většího počtu návrhů. Využít jej tak můžete například v případě, kdy potřebujete odfiltrovat nejslabší reklamy a zaměřit se pouze na ty s největší šancí na úspěch. 

Picture of Daniel Holátko, Ipsos

Daniel Holátko, Ipsos

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-47
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-47
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem
Nová vizuální identia APRA
Komunita a lidé
APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek
Mají veřejnoprávní média smysl?
Média a trh
(K)rušné časy pro veřejnoprávní média: Obhájí svou hodnotu?

MAM Exkluzivně v časopise

The convenience of shopping online
Analýzy a data
Jak Češi nakupují? Často, ale někdy cuknou před platbou
Lenka Čábelová
Komunita a lidé
AI není jen nástroj, ale platforma. Copilot používám jako kouče
Zrádci podcast
Komunita a lidé
Reklama jako autorská disciplína
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ