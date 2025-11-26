Jak na efektivní hodnocení reklamy s pomocí AI?

Umělá inteligence umožňuje značkám přicházet se zajímavým kreativním ztvárněním. Zároveň může pomoci rychle vyhodnocovat potenciál reklam oslovit cílové spotřebitele.
Umělá inteligence může marketérům a reklamním agenturám významně pomoci v procesu vývoje reklamy. Příkladem jsou animatiky (rozpracované animované reklamy), které AI dokáže často zpracovat v podobě velmi blízké plánované finální reklamě. Co dříve trvalo dny a týdny, je dnes možné v mnohem kratším čase.
Z Ipsos testování víme, že AI dokáže přijít s originálními vizuálními prvky a neotřelými exekucemi reklamy a zvládne tak často podpořit její schopnost vystoupit z davu a zaujmout diváka. V čem ale zatím pokulhává, je schopnost ke kreativnímu ztvárnění přidat silnou myšlenku – insight, se kterým se lidé ztotožní a odpovídá jejich potřebám. Tuto důležitou oblast pro efektivitu reklamy musí mít stále pevně v rukou člověk.
AI jako pomocník v testování
Kromě tvorby reklam může AI pomoci i v jejich vyhodnocování – rychle a cenově výhodně. Prostřednictvím Ipsos nástroje Creative Spark AI jsme například otestovali reklamu Levi’s využívající jako ambasadorku Beyoncé. Reklama, ve které si jde Beyoncé vyprat své „levisky“ do veřejné prádelny, ukazuje silný potenciál upoutat pozornost. Pomocí predikce pozornosti je navíc možné identifikovat klíčové scény a místa, jež diváky v průběhu reklamy nejvíce zaujmou. Schopnost reklamy ovlivnit výběr značky a dlouhodobý vztah k ní vykazuje reklama spíše průměrnou.
Creative Spark AI čerpá z rozsáhlé databáze testovaných reklam. Při vyhodnocování proto stojí na odpovědích reálných spotřebitelů a dokáže tak kromě predikce pozornosti předpovídat i reálný dopad reklamy na značku. Hlavní výhodou je rychlost, dokáže doručit výsledky již do 15 minut do digitální platformy, v kombinaci s příznivější cenou oproti standardnímu testu (v řádu nízkých desítek tisíc korun).
Jelikož jeho cílem není detailní vyhodnocení reklamy, ale spíše předpověď celkového potenciálu, je Creative Spark AI vhodný k testu většího počtu návrhů. Využít jej tak můžete například v případě, kdy potřebujete odfiltrovat nejslabší reklamy a zaměřit se pouze na ty s největší šancí na úspěch.