Čeští a slovenští e-shopaři využívají AI zatím jen k jednoduchým činnostem. Strategický potenciál zůstává nevyužitý

Umělá inteligence se v české a slovenské e-commerce prosazuje, její využívání je však zatím soustředěno především na jednodušší operativní úkony. Podle aktuálního průzkumu společnosti Seyfor realizovaného ve spolupráci s agenturou B-inside využívá AI intenzivně pouze deset procent e-shopů, zatímco více než čtvrtina firem je teprve na úplném začátku a třináct procent s jejím nasazením vůbec nepočítá.
Umělá inteligence je v české a slovenské e-commerce využívaná, ale jen výjimečně je zapojována do procesů, které mají přímý vliv na strategické řízení a dlouhodobou konkurenceschopnost firem. Zatímco globální trh s AI v e-commerce podle analytické společnosti Coherent Market Insights letos přesáhne hodnotu 7,6 miliardy dolarů a jeho objem roste každoročně o více než 25 procent, české a slovenské e-shopy využívají umělou inteligenci zatím převážně k základním činnostem, jako je tvorba textů či automatizace rutinních procesů.
AI slouží hlavně k tvorbě textů a obsahu
E-shopy, které AI již do svých procesů implementovaly, ji nejčastěji využívají pro generování obsahu. 85 procent oslovených e-commerce podnikatelů svěřuje umělé inteligenci tvorbu návrhů textů na web, 67 procent ji nechává generovat produktové popisy a 65 procent si ji bere na pomoc při přípravě newsletterů. Uplatnění nachází AI také v oblasti přípravy obsahu pro sociální sítě (63 procent) a přípravy vizuálů, například při generování či vylepšování obrázků (44 procent).
„Tento trend pozorujeme napříč mnoha odvětvími, nejen v e-commerce. Tvorba obsahu bývá přirozeně prvním krokem, kterým firmy začínají pronikat do světa umělé inteligence. Jedná se o oblast, kde jsou výsledky rychle viditelné a relativně snadno měřitelné. Reálný potenciál AI je ale mnohem širší. Dokáže významně podpořit obchodní a strategické řízení, automatizovat rozhodovací procesy a efektivně propojit informace napříč celou organizací. Čím dřív podniky začnou AI využívat i v těchto oblastech, tím větší konkurenční výhodu mohou získat,“ uvádí Tomáš Komárek, ředitel Money ERP a Vario ve společnosti Seyfor.
Nevyužitý prostor pro strategické řízení
Strategické oblasti podnikání, které mohou zásadně ovlivnit fungování byznysu, zůstávají však z pohledu využití AI zatím stranou. Pouze 7 procent e-shopů používá AI k pomoci s predikcí poptávky a k sezónnímu plánování a jen 3 procenta k optimalizaci skladových zásob či řízení dodávek.
„AI může sehrát klíčovou roli nejen v operativě, ale i v rozhodovacích procesech. Nabízí obrovský potenciál například v oblasti dohledávání interních i externích dat, jejich analýzy a vyhodnocování. Správně využité nástroje AI mohou marketingovým týmům ušetřit měsíčně desítky hodin práce a přispět k rychlému růstu byznysu nebo aspoň k dlouhodobému zachování konkurenceschopnosti. Společnosti mohou využívat nástroje AI buď samostatně, nebo v rámci komplexního ERP systému, který dokáže potenciál umělé inteligence automatizovaně zapojit do celého chodu firmy. V případě e-shopů to znamená zjednodušení plánování a neustálá optimalizace chodu e-shopu v reálném čase. Právě v tom vidíme největší posun, který české a slovenské e-shopy teprve čeká,“ doplňuje Komárek.
„Pro e-shopy je klíčové, aby AI nevnímaly jen jako doplněk pro tvorbu obsahu, ale jako nástroj, který lze přirozeně zapojit do řízení celého provozu. Pokud se správně nastaví a propojí s interními systémy, dokáže automaticky reagovat na změny poptávky, optimalizovat sklad či zrychlit komunikaci se zákazníky. Takto využitá AI se stává tichým, ale velmi efektivním pomocníkem každého e-commerce byznysu“, uzavírá Daniel Šturm, ředitel marketingu skupiny Seyfor.