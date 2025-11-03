Zadavatelé a značky
Blíží se vrchol nákupní sezony. Pětina Čechů plánuje utratit přes 10 tisíc

Podle dat Asociace pro elektronickou komerci vzrostla česká e-commerce loni meziročně o 5 procent a také letos má našlápnuto k rekordní sezóně. Vyplývá to z průzkumu agentury Perfect Crowd pro online tržiště Allegro, který zkoumal nákupní chování Čechů v období od Black Friday až po Vánoce.

Původně americký „nákupní svátek“ Black Friday se už pevně usadil i na českém trhu. Podle dat Allegra plánují tři čtvrtiny Čechů během Black Friday nakupovat nebo o tom alespoň uvažují. Každý pátý chce utratit více než 10 000 Kč nebo limit vůbec nemá. Většina lidí zároveň využívá listopadové slevy i k nákupu vánočních dárků.

Pozornost se přitom přesouvá hlavně do online prostředí. Více než tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že budou hledat výhodné nabídky na internetu, často právě na online tržištích, kde mohou porovnat ceny od více prodejců na jednom místě.

Češi se nespokojí s jen tak ledajakou slevou, dvě třetiny lidí očekávají zlevnění alespoň o 30 procent, a každý druhý nakoupí teprve tehdy, když sleva přesáhne 50 procent.

„Z dat je jasně vidět, že Češi jsou velmi citliví na cenu: pro 74 procent zákazníků je právě cena a výše slevy hlavním faktorem při výběru e-shopu. Na druhém místě je důvěryhodnost obchodu. Bohužel to zároveň znamená větší riziko podvodných prodejců, které se v předvánočním shonu objevují častěji. Doporučujeme proto vždy zkontrolovat, odkud nakupujete, a volit pouze ověřené prodejce,“ říká Monika Brichtová z Allegro.cz.

Citlivost na cenu ovlivňuje i způsob placení. Češi stále častěji hledají způsoby, jak své nákupy rozložit, a přitom nepřijít o slevy. Prodejci, včetně online tržiště Allegro.cz, i proto nabízí například odložené platby.

„Obliba odložených plateb rychle roste. Meziročně přibylo o třetinu více zákazníků s platbami na třetinu, obrat se zvýšil o 65 procent a více než pětina (22 procent) lidí tuto možnost využila úplně poprvé. Zákazníci Twista často nakupují právě na tržištích, kde Allegro patří mezi nejsilnější hráče v Česku a očekáváme, že tomu nebude jinak ani během Black Friday,“ dodává Martin Šťastný, Head of Sales and Business Development společnosti Twisto.

Největší zájem je o elektroniku

Na co Češi čekají až do Black Friday? Nejčastěji na elektroniku, především tedy na mobilní telefony, televize a notebooky, které plánuje koupit se slevou 46 procent respondentů. Na druhém místě (35 procent) jsou malé domácí spotřebiče, móda a obuv. Přibližně každý pátý zákazník ale nakupuje podle aktuálních potřeb, bez ohledu na slevy.

Češi zároveň deklarují, že nechtějí nechávat vánoční dárky na poslední chvíli, téměř pětina je kupuje průběžně během roku, zatímco 31 procent začíná právě v listopadu během Black Friday.

Tisková zpráva

