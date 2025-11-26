Zadavatelé a značky
Black Friday 2025: Influencer marketing zažívá rekordní poptávku, rostou i ceny

Listopad se stal nejsilnějším měsícem pro influencer marketing. Podle dat společnosti TK media je právě období Black Friday a předvánoční sezóna momentem, kdy poptávka po spolupráci s influencery dosahuje svého celoročního maxima. Meziročně vzrostla o 30 procent a přibližně čtvrtina všech spoluprací připadá na listopad a prosinec.

Zájem je natolik vysoký, že řada influencerů má listopadové kampaně naplánované s velkým předstihem. V období s tak silnou poptávkou zároveň rostou i ceny. Tvůrci dávají přednost značkám, se kterými dlouhodobě spolupracují, a pokud je osloví firma jen na listopad či prosinec, běžně si říkají i dvojnásobné částky oproti běžnému období roku.

„Začátek Black Friday se oficiálně posunul na 1. listopadu, kdy své kampaně spouští velcí hráči. Nákupní horečka ale vrcholí až v druhé polovině měsíce, tedy zpravidla kolem 28. listopadu,“ říká Tomáš Urbánek, managing director TK media.

V období Black Friday se snaží uspět prakticky každý segment, největší zásah však obvykle zaznamenávají segmenty elektroniky, módy a beauty produktů či služeb. Lidé v listopadu nejčastěji nakupují dražší věci, na které čekají celý rok, a zároveň řeší vánoční dárky. Tlak na výkon kampaní je proto obrovský a důraz se klade na jednoduché, jasné sdělení a konkrétní slevu.

„Investice do influencer marketingu se každý rok zvyšují a rok co rok tvoří vyšší procento marketingových rozpočtů. Influenceři navíc dávají prostor hlavně značkám, se kterými spolupracují dlouhodobě. Pokud je někdo osloví jen na listopad či prosinec, běžně si říkají i dvojnásobné ceny,“ vysvětluje Jakub Michalovský, executive director TK media.

Přestože TikTok rychle roste, z hlediska tržeb vede Instagram. Uživatelé mají vyšší kupní sílu a formát Stories je ideální pro rychlé a impulzivní nákupy. Během listopadu a prosince se proto u tvůrců očekávají především okamžité konverze.

Black Friday vs. Vánoce: co vede?

Zatímco Black Friday je o slevách, číslech a tlaku na rychlý nákup, prosinec má úplně jiný charakter. Vánoční kampaně stojí na emocích, originálních tipech na dárky a inspirativním obsahu. Značky zde často pracují s dárkovými balíčky nebo poukazy, tedy s produkty, které nemusí být nutně součástí velkých slev.

Lidé dnes pečlivěji zvažují, zda je sleva skutečná. Pokud nabídka není dostatečně atraktivní, kampaně nefungují. A právě v listopadu se ukazuje, že influenceři mají největší dopad až ve fázi finálního rozhodnutí, kdy jejich doporučení vyústí v okamžitou konverzi.

Z dat TK media vyplývá, že loňské nejrušnější dny přinesly paradoxně horší výsledky. Obsahu bylo tolik, že lidé jednoduše nestíhali vše sledovat. Vítězily proto kampaně s lepší nabídkou nebo ty, které vyšly v méně exponované dny, například ve večerních hodinách mimo hlavní špičku.

K nejúspěšnějším kampaním patřily akce v segmentu elektroniky, zejména u chytrých hodinek, kde investice v řádu milionů korun přinesla stovky objednávek. V kosmetickém segmentu uspěla kampaň pro DeaDia Cosmetics, kdy investice kolem 500 tisíc korun vygenerovala tržby v řádu milionů. Značky, které s influencery pracují celoročně, jako MK Lůžkoviny, využily Black Friday k odstartování prodeje vánočních kolekcí.

