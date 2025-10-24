WOO vydává první komplexní report o influencer marketingu v Česku

Agentura WOO, lídr v oblasti influencer marketingu v regionu CEE, představuje první komplexní datový report mapující český trh influencer marketingu. Studie s názvem WOO Influencer Marketing Report Česko 2025 přináší lokální data o tom, jak značky v Česku s influencery pracují, jaké mají rozpočty a jak vnímají efektivitu tohoto marketingového kanálu.
Výzkum vznikl ve spolupráci s odborníky na výzkum trhu pod metodologickým vedením Michala Osuského. „Jako agentura, která udává směr influencer marketingu v regionu CEE, jsme chtěli přinést do českého prostředí více relevantních dat, se kterými mohou značky, agentury i média dál pracovat. Tento report jsme připravili proto, aby se trh mohl rozvíjet na základě reálných insightů, ne dojmů. Výzkum jsme realizovali ve spolupráci s odborníky na výzkum trhu,“ říká Petr Srna, CEO WOO.
Výzkum probíhal mezi 65 značkami aktivně investujícími do influencer marketingu, což představuje vůbec první datový vzorek svého druhu v Česku. Pro srovnání, globální reporty, ze kterých čerpají i mezinárodní platformy jako Statista, pracují s 315 respondenty z celého světa, bez možnosti lokálního pohledu.
Pomocí těchto dat WOO odhadlo velikost českého trhu influencer marketingu, který podle reportu dosahuje 6 miliard Kč ročně. Tento odhad vychází z kombinace odpovědí značek a sekundárních dat o českých firmách. Na rozdíl od jiných dostupných odhadů WOO do výpočtu zahrnulo všechny platformy, neoznačené spolupráce, agenturní fee i barterové spolupráce. Výsledkem je podle autorů nejrealističtější pohled na celý ekosystém influencer marketingu v Česku.
„Vybraná zjištění jsme poprvé představili na konferenci Influcon 2025, která propojuje značky, agentury a influencery a přináší nejnovější poznatky z oboru. Věřím, že budete z této nové datové nálože pro český trh nadšeni alespoň z poloviny tak jako my,“ dodává Srna.
Celý report je veřejně dostupný na adrese: woo.cz/zprava-o-influencer-marketingu/formular/