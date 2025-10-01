“Stejně to nikdo nečte” – častá pochybovačná mantra i motiv kampaně spolku Programy do voleb

Když se zeptáte lidí na volební programy, nezřídka se dozvíte, že je buď nikdo nečte, nebo se jimi neřídí strany samotné. Zklamání z politiky, složité kompromisy a nečekané události z programů dělají čím dál častěji kouli na noze. Strany na voliče reagují a programům věnují méně úsilí a zveřejňují je později.
S blížícími se volbami tak Programy do voleb spustily dvoukampaň, nejen pro pochybovače, ale i pro voliče, kteří se na volby poctivě připravují, s heslem “když se o volby opravdu zajímáte”.
Volební programy do začátku volebního týdne zveřejnilo 22 z 26 uskupení. Oproti předchozím volbám to bylo často později. To může znamenat menší ochotu zavazovat se k programům a volebním slibům, snahu omezit prostor pro kritiku odborníků i oponentů, větší důraz na emoce a nekritickou sebeprezentaci na sítích. Vliv může mít i fakt, že se mnoho stran rozhodlo do voleb spojit. Sestavování programu tak museli často oddálit, podle toho, jak dopadnou jednání o spolupráci. V případě koalice Spolu také hrál roli fakt, že se musela nečekaně vypořádat s kauzou bitcoinů, která změnila její původní plány.
Zatímco program Starostů nebo Pirátů je znám od jara, koalice Spolu ho tentokrát zveřejnila o čtvrt roku později, až v srpnu. Před ní to stihli i Motoristé. SPD letos zveřejnilo program v září, o dva měsíce později, dostalo se až za hnutí ANO, které program tradičně představuje měsíc před volbami. Také Přísaha zveřejnila program o dva měsíce později než minule. Stačilo bylo z hlavních stran poslední, program byl znám až v půlce září, navíc část dodnes upravuje.
Nejvíce času letos po voličích vyžadují Starostové, na přečtení celého jejich programu si musí vyhradit skoro dvě hodiny. Polovinu času pak potřebuje člověk na přečtení programu ANO nebo Motoristů. Půl hodina stačí u programu Pirátů, Přísahy nebo hnutí Stačilo. Nejkratší je program Spolu, který lze projít za necelých 15 minut, rychle si celý program přečtou i voliči SPD, kde stačí něco přes 20 minut.
Aby bylo procházení volebních programů pohodlnější, jsou na webu programydovoleb.cz vždy uvedené vcelku. Snadněji se v nich pak vyhledává nebo s nimi dále pracuje. Navíc si mohou voliči projít programy podle 17 tematických celků, mezi nimiž najdou například daně, důchody, bydlení, postoj k Rusku a Ukrajině, koncesionářské poplatky nebo duševní zdraví. Každý volební program jsem mnohokrát osobně a ručně prošel, vyznačil relevantní části a přidal odkaz do programové kapitoly. Na stránce věnované tématu si tak lze snadno najednou porovnat postoje všech stran, což ocení nejen voliči, ale i studenti nebo novináři. Nepoužíval jsem umělou inteligenci, nemohu si dovolit, že by náhodou měnila slova nebo význam sdělení.
Oproti minulým rokům strany méně experimentují s formou. Jde o klasické texty rozdělené do kapitol, kterým předchází oslovení nebo výčet hlavních priorit. Starostové svůj program doplnili o chatbot, SPD ho naopak nabízí jen jako PDF. Motoristé jako jediní mají kompletní program na jedné stránce, u ostatních je nutné klikat a otevírat jednotlivé kapitoly. Audio verzi nebo programy pro úzké cílovky (mladé, seniory) tentokrát nenabízí nikdo – nebo
ne tak, aby byly k nalezení.
Volební programy jsou sice jakýmsi příslibem voličům, závazkem, vizí či podkladem pro jednání, ale realita je taková, že nejen podle nich se voliči rozhodují. Aby mohli kandidáty lépe poznat, zeptaly se Programy do voleb kandidátů na čtyři volební otázky. Voliči si také mohou přečíst jejich bohaté medailonky nebo zkusit kalkulačku, která porovnává nejen strany, ale i kandidáty. Navíc vedle odpovědí ANO/NE lze vždy připsat i komentář, čehož mnozí rádi využili. Kdo by si chtěl osvěžit, jak správně volit, může to zkusit v netradičním kvízu, kdy bude radit zmatenému kamarádovi. Někomu může vyhovovat unikátní průvodce volbami, který vše shrnuje na míru na jednu stránku.
Do volebního týdne vstupují Programy do voleb s kampaní “Stejně to nikdo nečte”, kterou je možné najít v displejové a ppc kampani, na sociálních sítích nebo také jako motiv na tričkách. Provokativně tak využívá běžnou reakci lidí. Umístění je jak na běžných zpravodajských serverech, tak na webech zaměřených na jiná témata než jsou volby. Kampaň v online prostředí doprovází druhá fáze “když se o volby opravdu zajímáte”, která oslovuje nejen politické nerdy a studenty, ale i voliče, kteří chtějí jít do voleb s vědomím, že jim nic podstatné neuniklo.