ResSolution Group: Češi chtějí pečovat o tělo víc, brzdí je čas a únava

© Pixabay

Dvě třetiny Čechů z online populace se o své tělo nad rámec základní hygieny starají aspoň jednou týdně, zbylá třetina vůbec, 18 procent by s tím ale chtělo začít. Nejčastějšími překážkami v péči o tělo jsou nedostatek času a únava. Výzkum realizovala agentura ResSolution Group na reprezentativním vzorku pěti set respondentů české internetové populace z National Sample CZ ve věku 15 a více let.

Doplnění poskytují data z monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen zkoumající kategorii prostředků péče o pokožku za poslední rok. Nejsilnější inzerci měla podle něj značka Nivea.

Necelá čtvrtina (24 procent) Čechů z online populace se péči o své tělo nad rámec základní hygieny běžně věnuje jedenkrát za týden. Každý den o své tělo pečuje pětina (20 procent) a 17 procent dva až čtyři dny v týdnu, 5 procent potom pět a šest dní v týdnu. Třetina internetové populace (34 procent) se péči o své tělo nad rámec základní hygieny nevěnuje, 18 procent z nich by ale chtělo. Odpověď, že se péči o tělo nevěnují a ani nechtějí (16 procent), v mnohem větší míře uváděli muži (28 procent) než ženy (5 procent).

Ženy se celkově nadstandardní péči o své tělo věnují častěji než muži (alespoň 2x týdně 49 procent ženy, 35 procent muži). Věk rovněž hraje roli: z hlediska denní frekvence péče o tělo jsou respondenti ze skupiny 55+ let ve výrazném odstupu (14 procent) od mladších respondentů (15–34 let 23 procent, 35–54 let 22 procent).

Z hlediska času, kdy se Češi věnují péči o své tělo, jednoznačně vítězí večer – uvádí to více než polovina respondentů (54 procent). O víkendech se péči věnuje 28 procent, ráno před prací či školou čtvrtina (24 procent) a během dne jen 8 procent. 18 procent o své tělo pečuje bez jasné pravidelnosti. Opět jsou patrné rozdíly podle pohlaví: po večeru, který je nejčastější u žen i u mužů, se ženy na druhém místě starají o své tělo o víkendech (32 procent). U mužů je tato možnost až na třetím místě (22 procent) a častěji volili odpověď ráno před prací či školou (30 procent), což u žen není tolik běžné (20 procent).

Co přináší nadstandardní péče o tělo?

Benefity nadstandardní péče o tělo, kteří respondenti věnující se takové péči uvádí nejčastěji, jsou to, že se cítí lépe ve svém těle (53 procent) a že mají pocit, že o sebe pečují (52 procent). Relaxovat pomáhá 37 procentům, zlepšení nálady uvádí 31 procent. Ženy mají vyšší podíl u všech nejčastějších benefitů: například pocit, že o sebe pečují, uvádí 60 procent žen oproti 39 procentům mužů.

Ti, kteří se péči o své tělo věnují nad rámec základní hygieny nebo by aspoň chtěli, jako hlavní překážku, proč si ji nedopřávají častěji, uvádí nedostatek času (43 procent). Dalšími faktory jsou přílišná únava (32 procent) a jiné priority (27 procent). Rozdíly podle věku jsou výrazné: mladší 15–34 let uvádějí nedostatek času (53 procent) a únavu (41 procent) výrazně častěji než respondenti starší 54 let (24 procent a 23 procent).

Nejužívanější produkty pro péči o tělo

Češi, kteří se věnují péči o své tělo, k tomu nejčastěji používají tělová másla a krémy (50 procent) a pleťové masky (47 procent). Tělové peelingy používá 37 procent, vlasové masky nebo zábaly 36 procent. Třetina používá koupelové oleje a soli. Na dalších místech jsou s výrazným odstupem masážní oleje nebo přístroje (18 procent), aromaterapeutické produkty (17 procent) a domácí wellness doplňky (15 procent), které jsou populárnější u mužů.

Ve výběru produktů mezi muži a ženami pozorujeme velké rozdíly. Ženy primárně používají pleťové masky (68 procent), tělová másla a krémy (62 procent), vlasové masky nebo zábaly (53 procent) a tělové peelingy (51 procent). U mužů vedou koupelové oleje a soli (34 procent), tělová másla a krémy (34 procent), domácí wellness doplňky (21 procent) a masážní oleje nebo přístroje (21 procent).

Podle dat Ad Intel společnosti Nielsen v segmentu prostředky péče o pokožku měla za poslední rok nejsilnější inzerci značka Nivea s ceníkovou hodnotou využitého reklamního prostoru ve výši 562 milionů Kč. Druhý největší objem inzerce měla značka Sudocrem v hodnotě 142 milionů Kč a třetí L’Oréal Paris s hodnotou 121 milionů Kč.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

