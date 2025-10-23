Zadavatelé a značky
Mailkit: 65 procent otevření e-mailů není rukou člověka

Zatímco na konci roku 2021 tvořila robotická otevření e-mailů přibližně 10 procent všech zaznamenaných interakcí, v roce 2025 dosáhl tento podíl až 65 procent. Meziročně jde o nárůst zhruba 15 procent. Upozorňuje na to česká technologická firma Mailkit, která se problematikou takzvaných Non Human Interactions (NHI) zabývá od roku 2016.

Antispamové filtry, AI skenery a bezpečnostní roboti dnes generují falešná otevření i kliknutí, která vypadají jako lidské akce, ale ve skutečnosti jimi nejsou. V případě otevření (open-rate) problém zásadně zesílil s příchodem Apple Mail Privacy Protection (MPP) na konci roku 2021. Od té doby zavádějí podobné ochranné systémy proti spamu a zneužití všichni velcí hráči na trhu – včetně Google nebo Yahoo.

„Za 15procentním nárůstem oproti předchozímu roku stojí rozšíření detekčních systémů na straně poskytovatelů, rostoucí využití AI pro kontrolu obsahu a také nárůst bezpečnostních skenů v rámci korporátních sítí,“ komentuje Libor Nádvorník, business development manažer společnosti Mailkit, která disponuje vlastní infrastrukturou pro měření reálných dat.

Automatičtí boti otevírají e-maily, klikají na odkazy a simulují lidské chování – vše v zájmu bezpečnosti uživatelů a detekce škodlivého obsahu.

„Typická a dnes již bájná metrika 99,8 procent neříká nic o skutečné úspěšnosti kampaně ani o doručování e-mailů do schránek,“ vysvětluje Nádvorník s tím, že jde pouze o procento technicky přijatých zpráv, nikoliv o reálný dosah ke konkrétním lidem.

Důsledky zkreslených dat přitom mohou být pro firmy a e-shopy fatální. Investují peníze do oslovování databází, které ve skutečnosti nefungují. „Předchozí dodavatel e-mailingových služeb vyřadil chybně klientovi zhruba 40 000 kontaktů, protože nedokázal rozlišit skutečné a robotické interakce a NHI například zcela nesmyslně spouštěly další kampaně v rámci automatizovaných scénářů,“ dodává Nádvorník.

Podle něj je nutné, aby se firmy a e-shopy zaměřily na další metriky, které poskytují reálný obraz o doručitelnosti a zapojení uživatelů. „Firmy by měly sledovat nejen open-rate, ale především míru doručení do inboxu, reputaci domény, bounce rate, reálnou konverzi, dlouhodobý engagement, návštěvnost webu nebo e-shopu a hlavně reálné prodeje. Jen kombinace těchto ukazatelů dává smysluplný obraz o tom, jak e-mail skutečně funguje,“ radí Nádvorník.

S Non Human Interactions pracuje Mailkit od roku 2016. „Díky vlastnímu řešení dokážeme přesně identifikovat robotické akce a poskytnout firmám skutečná, nezkreslená data,“ vysvětluje Nádvorník s tím, že mezi prioritami společnosti jsou kromě kvality dat také maximální doručitelnost, bezpečnost a VIP podpora pro nejnáročnější tuzemské i mezinárodní klienty.

