Digitální zdraví pod tlakem: O2 a Elin.AI učí mladé Čechy žít online s rozumem

Digitální zdraví mladých Čechů se dál zhoršuje. Vyplývá to z nového výzkumu agentury NMS Market Research, podle kterého má nízký nebo velmi nízký index digitálního zdraví už 40 procent příslušníků generace Z a mileniálů.
Mobilní telefon používáme v průměru přes šest hodin denně, a i když si většina lidí uvědomuje, že je to příliš, změnit návyky se nedaří. Na problém proto reaguje i značka O2, která téma digitálního zdraví zařadila mezi své strategické priority a ve spolupráci se startupem Elin.AI spouští novou kampaň zaměřenou na psychickou pohodu.
Ztrácíme kontrolu nad mobilem
„Digitální zdraví se netýká jen času stráveného na telefonu, ale i toho, jak se při používání technologií cítíme,“ vysvětluje Tereza Friedrichová z agentury NMS. Podle výzkumu 68 % mladých lidí pravidelně ztrácí pojem o čase, když používá telefon, a 85 % těch, kteří mají nízké digitální zdraví, se cítí ve stresu, pokud jsou delší dobu bez přístroje.
Nejhorší situace je u mladší generace. „Generace Z vyrůstala s mobilem v ruce a vnímá ho jako přirozenou součást života. I když už o digitální zdraví slyšela ve škole, nedaří se jí zdravé návyky skutečně uplatňovat,“ dodává Friedrichová. Naopak mileniálové, kteří s technologiemi nezačínali v dětství, v posledních letech zažívají prudké zhoršení – zčásti i kvůli tomu, že se jim těžko hledá rovnováha mezi online pracovním a soukromým životem.
O2 staví digitální zdraví mezi své priority
O2 se tématem zabývá dlouhodobě. „Cítíme odpovědnost za to, jak lidé technologie používají. Chceme ukazovat nejen jejich přínosy, ale i rizika a pomáhat udržovat zdravý vztah s digitálním světem,“ říká Andrea Břežná Závišková, brand manažerka O2.
Test digitálního zdraví, který firma loni spustila v aplikaci O2 a také na webu digitálnízdraví.cz, si za rok vyplnilo více než 290 tisíc uživatelů. Letos na něj O2 navazuje novou sedmidenní výzvou, která pomáhá lidem formou krátkých každodenních úkolů zhodnotit a zlepšit své digitální chování. Témata zahrnují spánek, rovnováhu mezi online a offline aktivitami, bezpečnost a odpočinek.
Novinkou je také spolupráce s českým startupem Elin.AI, jehož aplikace pomáhá uživatelům pracovat s psychickou pohodou a prevencí stresu.
Sociální sítě a deprese dívek
Zakladatel Elin.AI Jan Romportl upozorňuje, že situace je vážná zejména u dospívajících dívek. „Od roku 2010 do současnosti vzrostl počet dívek, které se sebepoškozují, o pět set procent. Vidíme přímou souvislost s nástupem Instagramu a chytrých telefonů,“ uvádí Romportl.
Podle něj nejde o množství času stráveného na mobilu, ale hlavně o způsob komunikace. „Lidský mozek se vyvíjel sto tisíc let jako hypersociální. Na sociálních sítích ale komunikujeme odděleně, asynchronně a asymetricky, což náš mozek dlouhodobě nezvládá,“ vysvětluje. Právě proto chce Elin.AI nabídnout bezpečnějších digitální prostředí a umožnit lidem lépe porozumět svým emocím v reálném čase.
Technologie, které pomáhají
Digitální zdraví se stává nejen tématem společenské debaty, ale i součástí brandových strategií. O2 se snaží ukázat, že technologie mohou člověku pomáhat, pokud jsou používány vědomě.
„Technologie by měly náš život zlepšovat, ne ho komplikovat,“ shrnuje Závišková. A v době, kdy se hranice mezi online a offline světem stírá, může být právě digitální rovnováha tím, co rozhodne o tom, zda nám technologie skutečně slouží, nebo vládnou.