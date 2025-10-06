Čeští e-shopaři s umělou inteligencí zatím nespěchají. Většina ji využívá jen na popisky a překlady

Česká e-commerce patří dlouhodobě k evropské špičce. Tuzemští zákazníci jsou věrní online nákupům a trh se po období stagnace opět vrací k růstu. Přesto se ukazuje, že implementace umělé inteligence do každodenní praxe e-shopů probíhá pomaleji, než by se při současném globálním „AI boomu“ mohlo zdát.
Všudypřítomnost tématu umělé inteligence ve veřejném prostoru může vyvolávat dojem, že každý podnikatel má už k dispozici svého plně personalizovaného AI agenta a kdo se dosud nenaučil AI využívat, nedokáže držet krok s dobou.
Podle průzkumu společnosti RSM považuje 45 procent malých firem do 50 zaměstnanců v Česku umělou inteligenci za velmi důležitou technologii. Právě pro menší podniky může její strategické zavedení představovat šanci, jak zvýšit svou konkurenceschopnost a obstát v soutěži s většími hráči. U středně velkých firem (50–250 zaměstnanců) tento podíl klesá na 28 procent. Průzkum proběhl mezi více než 160 českými firmami napříč obory, od automotive přes logistiku až po poradenství.
Firmy si uvědomují, že umělá inteligence hraje klíčovou roli v udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti. Zatímco ve Spojených státech už loni zaznamenalo 95 procent
e-commerce firem při implementaci AI dobrou až velmi dobrou návratnost investic, v Česku její skutečné zavádění do praxe stále pokulhává. Velmi patrné je to právě v oblasti e-commerce, kde zůstává reálné nasazení technologií omezené.
Růst, který začíná prvním promptem
„Většina menších a středních e-shopů u nás zatím využívá AI maximálně k tvorbě produktových popisků nebo k překladu webu. Pokročilejší práci s umělou inteligencí, například personalizaci nabídek nebo automatizovanou správu kampaní, má v praxi zhruba jeden z padesáti e-shopů,“ říká Ruslan Skopal, spoluzakladatel úspěšného e-shopu Trenýrkárna.cz a společnosti Eshop Booster.
Podle Skopala je například vlastní AI agent pro mnoho podnikatelů stále spíše sci-fi. „Dnes už sice existuje širší povědomí o tom, co LLM modely umí, a s podnikateli vedeme konkrétnější diskuse o možnostech zefektivnění práce. Ty ale často nepřekročí hranice brandového copywritingu,“ dodává. Zatímco optimalizace pro vyhledávače (SEO) je už běžnou součástí online marketingu většiny českých firem, AI zůstává jen jakousi zkušební betou.
Demokratizace technologií otevírá dveře i malým hráčům
Právě tempo současné adopce může být pro menší podniky výhodou. V době, kdy velké firmy řeší komplexní integrace a dlouhé schvalovací procesy, mohou menší e-shopy reagovat mnohem pružněji. A začít využívat dostupné nástroje hned.
„Menší e-shop dnes dokáže využít AI například pro zákaznický chat nebo automatické zpracování objednávek, a to bez nutnosti programování, složité integrace nebo milionových investic. Není nutné hned vyvíjet vlastní interní AI řešení, to je mnohdy kontraproduktivní, často stačí začít s dostupnými externími nástroji,” říká Roman Berglowiec, CEO české multiplatformy Everbot, která integruje nejpokročilejší AI modely v rámci jedné aplikace.
Podle něj se umělá inteligence skutečně stává technologií, která je dostupná všem. „V České republice působí více než 49 tisíc e-shopů. Ty mají dnes k dispozici nástroje, které ještě před pár lety využívalo pouze pár nejpokrokovějších firem. My sami jsme s pomocí AI vybudovali celé obchodní oddělení a zaměstnancům dáváme prostor pro vzdělávání i pro to, jak díky umělé inteligenci zefektivnit svou práci,“ dodává Berglowiec.
Cesta k automatizaci začíná u drobností, které šetří čas
Zavádění umělé inteligence nemusí znamenat zásadní reorganizaci firemní struktury. Jako ideální začátek se často ukazují oblasti, které zabírají nejvíce času a kde dochází k rutinním činnostem. Typicky jde o zmiňovanou zákaznickou podporu, tvorbu produktových popisků nebo zpracování objednávek.
Právě tyto jednoduché formy využití představují pevný základ, který může rychle přinést viditelné výsledky. Ušetřený čas je pak možné investovat do rozvoje pokročilejších funkcí, například personalizace nabídky, chytré segmentace zákazníků nebo automatizovaného řízení kampaní.