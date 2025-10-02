Analýza: Antibabiš i antifiala. Strany se na sítích osočují, řeší i ceny a Rusko

Ceny energií, potravin a bydlení a také ruská invaze na Ukrajinu. Právě tato témata dominovala letošní komunikaci politických stran na sociálních sítích. V dalších oblastech se ale jejich priority liší – zatímco Piráti zdůrazňují korupci, SPD se zaměřuje na imigraci a Green Deal a hnutí ANO na vládu Petra Fialy. Ukazuje to analýza společností Geneea Analytics a NEWTON Media.
Ekonomika a finance byly nejčastějším tématem, o kterém politické strany psaly na svých oficiálních profilech, pokud se neberou v potaz pozvánky na předvolební akce a podobná obecná předvolební sdělení. Nejvíce se ekonomickým otázkám věnovala hnutí ANO a SPD, naopak nejméně o nich psaly Stačilo! a STAN. Typicky šlo o posty odkazující na ceny energií, bydlení či potravin a také na státní rozpočet.
„Dvě nejsilnější uskupení, hnutí ANO a koalice SPOLU, se ve svých příspěvcích navzájem obviňují z toho, že to je ten druhý, kdo může za zvyšování schodku a zdražování. Je to vidět i na skutečnosti, že každý sedmý příspěvek koalice SPOLU je o Andreji Babišovi, a každý druhý příspěvek hnutí ANO odkazuje k Petru Fialovi nebo jeho vládě,“ říká Konstantin Sulimenko, analytik společnosti Geneea.
Mezinárodní a evropská politika a obrana byly druhým nejčastějším komunikačním motivem, prim hrála především ruská invaze na Ukrajinu. Tu akcentovaly zejména SPOLU a SPD. Hnutí ANO a Motoristé zmiňovali zahraniční politiku jen výjimečně.
„Ekonomická témata hrají jako už tradičně nejdůležitější roli – voliči se rozhodují podle peněženky. Letos ale na významu nabyly i mezinárodní otázky a lidé jsou ovlivněni i jimi. Hnutí ANO je v této situaci mezi dvěma mlýnskými kameny, snaží se soutěžit o voliče radikálních stran a zároveň nenaštvat umírněnou část svého stávajícího elektorátu. Potenciálně velmi polarizujícího tématu Rusko versus Ukrajina se proto raději příliš nedotýká,“ komentuje Jakub Smutný, mediální analytik společnosti NEWTON Media.
Vymezování se vůči Green Dealu bylo sjednocujícím motivem téměř všech kandidujících uskupení. Některé strany jej označovaly za vyloženě škodlivou politiku (SPD, ANO, Motoristé, Stačilo!), jiné k němu přistupovaly s výhradami a volaly po revizích a kompromisech (SPOLU, v menší míře i STAN).
„Ani strany současné vládní koalice si netroufají Green Deal plnohodnotně podpořit a poukazují také na to, že ho v minulosti Andrej Babiš bez výhrad odsouhlasil,” doplňuje Smutný.
Jednotlivé strany se věnovaly i svým specifickým tématům. ANO nejčastěji připomínalo kauzy současné vlády, především bitcoiny. Piráti se vrátili ke své dřívější protikorupční rétorice – korupci v nějaké formě zmínili ve více než desetině svých příspěvků. Imigraci pak významně řešila pouze SPD (ve více než čtvrtině svých příspěvků), ostatní strany se jí věnovaly jen zřídka.
„Hnutí SPD se také rádo a často vyjadřuje k vlastní kauze Chirurgů z dovozu, kvůli které čeká stranu soud. Žádná další strana tuto kauzu na svých sítích nijak nekomentovala,” dodává Sulimenko.
Z analýzy rovněž vyplynulo, které oblasti strany prakticky opomíjejí. V příspěvcích se relativně málo objevovalo zdravotnictví, ještě méně školství, věda nebo kultura. Z mezinárodních témat téměř nerezonoval konflikt v Gaze – na rozdíl od ruské agrese na Ukrajině – několik příspěvků mu věnovalo pouze hnutí Stačilo!
Data ukázala několik dalších zajímavostí:
- F-35 bylo téma především pro Stačilo!, které nejvíce lobbuje za zrušení jejich nákupu.
- Přibližně v každém čtrnáctém příspěvku SPD citovala ekonoma Lukáše Kovandu.
- Vladimira Putina nejčastěji zmiňovala koalice SPOLU, naopak Donalda Trumpa a Ursulu von der Leyenovou nejvíce řešila SPD.
- V rámci koalice SPOLU se výrazně lišila komunikace značek: TOP 09 komunikovala převážně značku SPOLU, KDU-ČSL většinou svou vlastní značku, u ODS to byla kombinace značky koalice i vlastní strany.
- Přes tisíc sdílení měly téměř výhradně příspěvky hnutí Stačilo!, zatímco nejkomentovanější příspěvky (přes tisíc komentářů) patřily nejčastěji koalici SPOLU.