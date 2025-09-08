Sociálním sítím hokejových klubů vládnou Sparta a Kometa

Nejúspěšnějšími hokejovými kluby na sociálních sítích jsou Sparta a Kometa. Zatímco Kometa sklízí úspěch hlavně na Facebooku, ostatní sítě ovládá Sparta, v závěsu jsou pak Pardubice. Data vyplývají z aktuální analýzy studia Breakit.
Tři nejlepší týmy z poslední extraligové sezóny jsou zároveň třemi nejaktivnějšími týmy na sociálních sítích. „Kometa, Dynamo a Sparta dlouhodobě budují fanouškovskou komunitu a komunikaci s ní. Úspěch mezi fanoušky jde samozřejmě ruku v ruce s úspěchem na ledě. Proto i Kometě oproti minulému roku přibylo nejvíce sledujících. Není to ovšem jen o sportovních úspěších, tyhle týmy jsou v budování fanouškovské komunity zkrátka výrazně dál než ostatní,“ vysvětluje Radek Sitta, majitel agentury Breakit, která působí na poli sportovního marketingu.
Sportovní marketing je podle Sitty pro jednotlivé kluby navíc dobrým zdrojem nemalých peněz. „Některé kluby to pochopily a s fanoušky pracují komplexně. Učí se je poznávat, připravovat jim individuální nabídky a zážitky. Ty týmy, které s tím začnou nejdřív, tak budou mít velký náskok a výhodu,“ vysvětluje.
Nezastupitelnou roli v tomto ohledu hrají sociální sítě. Zatímco na Facebooku nebo Instagramu jsou podle agentury všichni, jiné sociální sítě týmy ještě přehlížejí – příkladem může být například TikTok.
Komplexní a detailní komunikace a práce s brandem i fanoušky přitom nejen zvyšuje návštěvnost na stadionech, ale i loajalitu fanouškovské základny. „Fanoušek už nechce svůj tým jen vidět naživo na stadionu nebo sledovat v televizi. Potřebuje komplexní zážitek, chce být nedílnou součástí klubu. A hokejové týmy se s tím musejí naučit pracovat – od loga a celkové vizuální identity přes práci na sociálních sítích až po merchandising. Návštěva stadionu je pak jen třešničkou na dortu,“ dodává Sitta.
Podle něj tak není překvapivé, že právě kluby s nejvyšší návštěvností na stadionech zároveň nejlépe pracují na sociálních sítích. Průměrná návštěvnost na Spartě loni v základní části znovu překonala divácký rekord a přehoupla se přes 12 800 návštěvníků na zápas, to je 4. nejvyšší číslo v Evropě (bez KHL). Úspěch pak Sparta zaznamenala i v playoff. „Není to ale jen o velké aréně. Je to o dlouhodobé práci klubu s fanoušky, o jasné klubové identitě, marketingové vizi i neustálé snaze o zlepšení diváckého zážitku. To vše se odráží v úzkém vztahu s fanoušky a zároveň to otevírá obrovský prostor do budoucnosti,“ uzavírá Sitta.