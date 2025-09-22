Seyfor: Čeští a slovenští e-shopaři tápou v datech a cenotvorbě, polovina z nich přiznává problémy

Více než polovina e-shopařů v Česku a na Slovensku přiznává problémy při práci s daty nebo nastavením cenové strategie a 49 procent velkých e-shopů se potýká s tvorbou pokročilých reportů. Ukazuje to aktuální průzkum společnosti Seyfor, který proběhl ve spolupráci s agenturou B-inside mezi více než 430 provozovateli e-shopů různé velikosti. Výsledky naznačují, že ani zavedený ERP systém není zárukou efektivního rozhodování, pokud s ním e-shop neumí správně pracovat.
Největší problém dělají e-shopům nezbytné reporty
Z výsledků průzkumu vyplývá, že vytváření pokročilých reportů zabírá příliš mnoho času 44 procentům středních a 49 procentům velkých e-shopů. Přitom jde o klíčové reporty, které hrají zásadní roli při rozhodování o strategickém směřování firmy. Tento problém se překvapivě týká i 52 procent těch, kteří využívají k řízení svého byznysu ERP systém.
„U e-shopů, které nepoužívají komplexní systém, je to naprosto pochopitelné. Ale zjištění, že zhruba polovina e-shopů, které pracují s ERP, má problém s interpretací dat a s tvorbou reportů, je pro nás překvapivé. Kvalitně zpracované a personalizované ERP musí tuto činnost díky provázanosti všech klíčových agend významně usnadnit a v mnohých případech dokonce úplně automatizovat,“ říká Tomáš Komárek, ředitel Money ERP a Vario ve společnosti Seyfor. „Důvodem neefektivity v reportování může být to, že se zaměstnanci obtížně orientují v uživatelském prostředí nebo jim nikdo neukázal, jak data správně zkombinovat a interpretovat. I proto se chceme ještě víc zaměřit na individuální podporu a naučit uživatele pracovat s daty tak, aby jim ERP systém maximálně pomáhal v každodenním rozhodování.“
I další práci spojenou s vyhodnocením dat považují e-shopy za problematickou
Problémy s prací s daty se přitom neomezují jen na reporty. 28 procent malých a 31 procent středních e-shopů nedokáže v reálném čase vyhodnocovat, jak se jim aktuálně daří. 29 procent středních podniků dohledává data složitě na různých místech a často si nejsou jistí, jak je správně číst. U větších e-shopů je tento problém typický především pro ty, které ERP zatím nevyužívají. Manuální výpočty a vyhodnocování dat s pomocí Excelu nebo kalkulačky přiznává celkově 27 procent e-shopařů a opět je zde logicky výrazně větší zastoupení těch, kteří se spoléhají na různá vzájemně neprovázaná řešení.
„E-commerce obchodníkům, kteří využívají ERP a trápí se s vyhodnocováním jakýchkoli dat, doporučuji konzultovat konkrétní požadavky s výrobcem systému. V naprosté většině případů mají totiž potřebná data i jejich interpretaci na dosah ruky. Někdy postačí cílené konzultace nebo školení zaměstnanců a v některých případech pomůže problém vyřešit drobná úprava systému podle individuálních potřeb a požadavků,“ doplňuje Komárek.
Cenotvorba jako chronický problém napříč trhem
Pouze 26 procent e-shopařů uvedlo, že jim nečiní problém nastavit optimální cenovou strategii. Naopak 36 procent respondentů to označilo za velký nebo středně velký problém. Nejvíce potíží s tímto tématem mají malé e-shopy (43 procent) a střední e-commerce podnikatelé (40 procent). Ale ani velcí hráči nejsou překvapivě výjimkou – 31 procent z nich přiznává, že optimální cenotvorbu řeší obtížně.
Složitost situace komplikuje řízení slev a promoakcí. 30 procent oslovených označuje za velký nebo střední problém efektivní nastavení slev, bonusů či speciálních nabídek. Zde naráží nejen na chybějící nástroje, ale i na absenci přehledů a propojení na ostatní procesy.
„ERP systém je nedocenitelným pomocníkem pro moderní podnikání, a to nejen pro e-shopy. Aby ale mohl tuto roli skutečně plnit, je zásadní systém správně nastavit v souladu s reálnými potřebami firmy. Z našich zkušeností víme, že klíčovým faktorem úspěchu je otevřenost a aktivní spolupráce klienta už při úvodním auditu procesů. U menších podniků zvládneme vše během několika dnů, u větších firem se osvědčilo, když si tým vyhradí pro audit dostatek času a zapojí klíčové lidi napříč firmou. Dobře nastavený ERP systém jim to následně mnohonásobně vrátí ve formě úspor, kontroly podnikání i rychlé reakce na dění na trhu,“ uzavírá Tomáš Komárek.