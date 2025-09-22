Nielsen: Značka Pilot je v oblasti školních a kancelářských potřeb potřetí za sebou na první příčce

Seriál monitoringu reklamy Ad Intel výzkumné agentury Nielsen pokračuje sledováním vývoje investic do reklamy v segmentu Školní a kancelářské potřeby. V období srpen 2024 – srpen 2025 se žebříček TOP 5 značek této kategorie oproti loňskému roku částečně proměnil.
Na prvním místě se již potřetí za sebou umístila značka Pilot. Druhé místo obsadila značka Pentel, třetí Centropen, dále pak Herkules a na posledním pátém místě se umístila značka Kores.
Celkové investice „první pětky“ se navýšily až o 35 procent a vyměnily se značky na 3. a 5. místě, tedy Centropen a Kores. Investice v tomto segmentu sleduje společnost Nielsen ve stejném období již potřetí za sebou, v roce 2024, 2023 a letos.
Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen přináší přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 2010. Data pro něj jsou získávána nezávislým sběrem (Televize, Tisk, Rozhlas), deklaracemi zapojených subjektů (OOH sektor) i kombinací obou přístupů (Internet). Sběr i analýza probíhají na základě transparentních metodologických postupů.