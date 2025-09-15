Zadavatelé a značky
MNForce: Bezmála polovinu Čechů přilákají do obchodu čerstvé potraviny na titulní straně letáku

© Ilustrační foto, Pixabay

Čerstvé potraviny, zejména ovoce, zelenina a maso, patří mezi hlavní lákadla na titulní straně tištěných letáků a motivují téměř polovinu Čechů k návštěvě obchodu. Vyplývá to z průzkumu agentury MNForce o nákupním chování pro Českou distribuční.

Spotřebitelé podle výsledků průzkumu vnímají u čerstvých potravin jejich omezenou dostupnost a možnost ušetřit díky akční nabídce. „Akční nabídky na čerstvé potraviny jsou klíčovým impulzem, který přivádí zákazníky do prodejen. Vnímají je jako důležitou položku rodinného rozpočtu s možností výrazných úspor díky slevám. Pokud titulní strana letáku láká na zvýhodněný nákup čerstvého masa, ovoce či zeleniny, šance na návštěvu obchodu významně roste,“ vysvětluje Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční. Ta je součástí skupiny Vltava Labe Meida a zároveň tak největším distributorem tištěných letáků v České republice.

Spotřebitelé pak podle průzkumu dále oceňují vizuálně přehledné letáky se srozumitelnými cenami. „Přehledné a vizuálně atraktivní zpracování letáků pak ještě dále posiluje motivaci k nákupu. Pro spotřebitele je důležitá především snadná orientace v cenových údajích nabízených produktů,“ dodává Staněk.

Čerstvé potraviny jsou tahákem letáků i prodejen

Z průzkumu vyplynulo, že čerstvá zelenina, ovoce a maso na titulní straně letáku pravidelně osloví takřka polovinu respondentů (48 procent). Potvrzuje se tím, že právě čerstvé potraviny fungují jako největší lákadlo k návštěvě prodejny. U žen jednoznačně vede ovoce a zelenina, muži naopak častěji kupují maso. Třetí nejsledovanější kategorií jsou mléčné výrobky.

Spotřebitelé v letácích obecně vyhledávají především nabídku potravin (86 procent), dále drogerii (38 procent) a kuchyňské či domácí potřeby (13 procent). Dvěma třetinám Čechů se daří v letácích nacházet zajímavé nabídky často či velmi často, třetině alespoň občas. Pouze 3 procenta respondentů neosloví nabídky z letáků nikdy nebo jen zřídka.  

Pětina Čechů by uvítala přehlednější cenové údaje

Průzkum také zjišťoval, zda a jak by respondenti případně vylepšili tištěné letáky. Bezmála polovině z nich aktuální podoba letáků vyhovuje a nic by na nich neměnili. Pětina respondentů uvedla, že údajů o ceně je někdy příliš mnoho a preferovali by pouze jednu srozumitelnou akční cenu.

Mezi nejčastější požadavky na zlepšení letáků patří rozšíření nabídky zlevněných produktů a jejich přehlednější uspořádání. Spotřebitelé by také ocenili kvalitnější design a vizuální zpracování letáků.

Vizuálně atraktivní leták motivuje k nákupu 

Atraktivní vizuál letáku je důležitým faktorem, který ovlivňuje nákupní rozhodování Čechů. Více než polovina (52 procent) respondentů uvedla, že atraktivní a přehledné zpracování letáku má vliv na jejich zájem o nabízené produkty, pro pětinu lidí jde dokonce o vliv zásadní.

Třetina spotřebitelů se přesto stále řídí především cenou či výhodností nabídky a vizuální stránka letáku pro ně není rozhodující. Za nejdůležitější vizuální prvky letáku považují Češi výrazné označení slev (33 procent), srozumitelné rozložení stránky (30 procent) a dobře čitelný text (23 procent).

Ženy hledají v letácích inspiraci na vaření, muži chtějí soutěžit

Část spotřebitelů by také v letácích chtěla doplňkový obsah, zejména soutěže o zajímavé ceny. Uvítala by je třetina mužů (35 procent) a čtvrtina žen (27 procent). Především ženy by dále v letácích ocenily recepty a tipy na vaření. Každému pátému respondentovi v letácích schází uvedení nutričních hodnot nabízených produktů. Nejvíce je to patrné u věkové skupiny lidí od 30 do 39 let.

Nezávislý průzkum o významu tištěných letáků a nákupním chování Čechů realizovala agentura MNForce metodou online sběru dat. Průzkumu se zúčastnilo 500 respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek populace České republiky podle věku, pohlaví, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.

