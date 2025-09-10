Lidé na e-shopech vyhledávají nejvíce knihy a léky, móda a luxus jsou až na posledním místě

Vyhledávací řádek na e-shopech využívá průměrně asi 15 procent návštěvníků. V kategoriích knih a zdravotnických prostředků je to přitom i více než pětina všech zákazníků. Záleží však na tom, zda si e-shop prohlížejí na počítači, nebo na mobilu. Ve studii Standardy, trendy a poznatky ve vyhledávání 2025 o tom informuje slovenská technologická společnost Luigi’s Box na základě dat z 3 000 e-shopů z Česka, Slovenska a Evropy.
Hledání zboží na e-shopech se dá rozdělit do dvou skupin – skrze kategorie, nebo vyhledávání. „Když lidé nakupují na e-shopech, vybírají zboží většinou dvěma způsoby. Buď se proklikají kategoriemi až na sortiment, o který mají zájem, a pak listují stránkami jako katalogem, nebo použijí vyhledávací řádek. V takovém případě nechtějí přemýšlet, do které kategorie prodejce zboží zařadil, a očekávají, že ho pomocí vyhledávání najdou rychle a spolehlivě. Záleží ale, co chtějí koupit a z jakého zařízení nakupují,“ uvádí Gejza Nagy, zakladatel a CEO slovenské technologické firmy Luigi’s Box.
Nejčastěji zákazníci používají vyhledávací řádek při nákupu zboží ze segmentu knih a her. Zadáním slov v něm vyhledává 25 procent návštěvníků. Druhý je segment léků a zdravotnických potřeb, kde vyhledávací řádek používá 20 procent kupujících. Naopak nejméně využívaná je tato funkce v segmentech nábytek, móda a luxusní zboží. Pomocí textu v těchto skupinách vyhledává shodných 9 procent uživatelů.
„U knih a léků je primární jejich obsah či účinek. Nezáleží, jak vypadají. Nakupující přitom znají tituly, autory nebo prodejní názvy, takže použít vyhledávací políčko je velmi rychlé. Oblečení, šperky nebo vybavení domácnosti ale naopak vybírají právě podle toho, jak vypadají, přičemž si zároveň mohou užívat i samotné brouzdání e-shopem. Nehledě na to, že někdy není jasné, jak se výrobky jmenují, a jejich názvy se mohou napříč e-shopy lišit,“ vysvětluje Nagy.
Konverzím vládnou počítače
Procento kupujících, kteří používají vyhledávání, se liší v závislosti na zařízení. Na počítači je to mezi segmenty v průměru 17 procent návštěvníků, na mobilu 14 procent. Menší tendence vyhledávat na mobilu platí ve všech segmentech kromě kosmetiky. Na počítači ji vyhledává 14 procent lidí, na mobilech 15 procent. Největší rozdíl panuje v segmentu léků a zdravotnických prostředků. Na počítači v něm vyhledávání používá 23 procent nakupujících, na mobilu 14. Naopak v segmentu knih a her používá vyhledávání i na mobilu více než pětina kupujících (22 procent).
Na počítačích také dochází průměrně k více nákupním konverzím z vyhledávání než na mobilech – 14,1 procenta oproti 12,8 procent. „Menší počet uživatelů vyhledávání na mobilech lze vysvětlit dvěma hlavními důvody. E-shopy se na mobilech zobrazují jinak rozložené a vyhledávací řádek na mnoha z nich není hned vidět. To by odpovídalo scénáři, kdy lidé nejprve brouzdají e-shopem na mobilu a později si jej otevřou na počítači, kde pomocí vyhledávání přejdou přímo k vybranému produktu a provedou samotnou objednávku,“ interpretuje data Nagy.