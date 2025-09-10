Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Lidé na e-shopech vyhledávají nejvíce knihy a léky, móda a luxus jsou až na posledním místě

© ilustrační foto, Pixabay

Vyhledávací řádek na e-shopech využívá průměrně asi 15 procent návštěvníků. V kategoriích knih a zdravotnických prostředků je to přitom i více než pětina všech zákazníků. Záleží však na tom, zda si e-shop prohlížejí na počítači, nebo na mobilu. Ve studii Standardy, trendy a poznatky ve vyhledávání 2025 o tom informuje slovenská technologická společnost Luigi’s Box na základě dat z 3 000 e-shopů z Česka, Slovenska a Evropy.

Hledání zboží na e-shopech se dá rozdělit do dvou skupin – skrze kategorie, nebo vyhledávání. „Když lidé nakupují na e-shopech, vybírají zboží většinou dvěma způsoby. Buď se proklikají kategoriemi až na sortiment, o který mají zájem, a pak listují stránkami jako katalogem, nebo použijí vyhledávací řádek. V takovém případě nechtějí přemýšlet, do které kategorie prodejce zboží zařadil, a očekávají, že ho pomocí vyhledávání najdou rychle a spolehlivě. Záleží ale, co chtějí koupit a z jakého zařízení nakupují,“ uvádí Gejza Nagy, zakladatel a CEO slovenské technologické firmy Luigi’s Box.

Nejčastěji zákazníci používají vyhledávací řádek při nákupu zboží ze segmentu knih a her. Zadáním slov v něm vyhledává 25 procent návštěvníků. Druhý je segment léků a zdravotnických potřeb, kde vyhledávací řádek používá 20 procent kupujících. Naopak nejméně využívaná je tato funkce v segmentech nábytek, móda a luxusní zboží. Pomocí textu v těchto skupinách vyhledává shodných 9 procent uživatelů.

„U knih a léků je primární jejich obsah či účinek. Nezáleží, jak vypadají. Nakupující přitom znají tituly, autory nebo prodejní názvy, takže použít vyhledávací políčko je velmi rychlé. Oblečení, šperky nebo vybavení domácnosti ale naopak vybírají právě podle toho, jak vypadají, přičemž si zároveň mohou užívat i samotné brouzdání e-shopem. Nehledě na to, že někdy není jasné, jak se výrobky jmenují, a jejich názvy se mohou napříč e-shopy lišit,“ vysvětluje Nagy.

Konverzím vládnou počítače

Procento kupujících, kteří používají vyhledávání, se liší v závislosti na zařízení. Na počítači je to mezi segmenty v průměru 17 procent návštěvníků, na mobilu 14 procent. Menší tendence vyhledávat na mobilu platí ve všech segmentech kromě kosmetiky. Na počítači ji vyhledává 14 procent lidí, na mobilech 15 procent. Největší rozdíl panuje v segmentu léků a zdravotnických prostředků. Na počítači v něm vyhledávání používá 23 procent nakupujících, na mobilu 14. Naopak v segmentu knih a her používá vyhledávání i na mobilu více než pětina kupujících (22 procent).

Na počítačích také dochází průměrně k více nákupním konverzím z vyhledávání než na mobilech – 14,1 procenta oproti 12,8 procent. „Menší počet uživatelů vyhledávání na mobilech lze vysvětlit dvěma hlavními důvody. E-shopy se na mobilech zobrazují jinak rozložené a vyhledávací řádek na mnoha z nich není hned vidět. To by odpovídalo scénáři, kdy lidé nejprve brouzdají e-shopem na mobilu a později si jej otevřou na počítači, kde pomocí vyhledávání přejdou přímo k vybranému produktu a provedou samotnou objednávku,“ interpretuje data Nagy.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-36
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-36
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability
Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie
Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?

MAM Exkluzivně v časopise

Farzana Baduel
Komunita a lidé
Komunikace bez empatie a pokory ztrácí autenticitu
MAM_pics (42)
Analýzy a data
AI ve výzkumu přináší více času na lepší brief 
Pavel Vlček
Komunita a lidé
Česko je na světové mapě PR hodně vidět, hrajeme první ligu.
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ