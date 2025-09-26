Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Když pravda prohrává: Experiment ukázal, jak snadno seniory nachytá manipulace

© Pixabay

Voliči ve věkové skupině 65+ představují v Česku nejen největší, ale i nejdisciplinovanější část elektorátu. Zároveň však patří k těm s nejnižší mediální gramotností, a proto se snadno stávají cílem nejrůznějších manipulačních praktik. Projekt „Nenechám se nachytat“ odhaluje, jak snadno mohou být senioři zmanipulováni předvolební kampaní a co proti tomu může pomoci.

Režisér Jan Látal se dlouhodobě věnuje dokumentární tvorbě s důrazem na politická a společenská témata. V nedávné době založil mediální projekt czeXperiment, který otevírá důležitá společenská témata formou experimentu a dává hlas lidem, kteří nejsou slyšet. V minulosti zaujal veřejnost například diskusí Vladimíra Remka s plochozemci nebo hlasováním z ženské věznice.

Aktuálně se spojil s politickými marketéry a stratégy a zaměřil se na skupinu lidí v seniorském věku. Tvůrci projektu připravili dvě fiktivní politické kampaně – jednu, kde se nesmělo lhát, a druhou, kde bylo dovoleno vše: lži, populismus i manipulace. Obě kampaně pak představili stovkám seniorů z 10 českých měst, kteří měli ve fiktivních volbách rozhodnout, komu dají svůj hlas.Ve výsledku se potvrdil prvotní předpoklad. Kampaň, v které se mohlo lhát, zvítězila ze ziskem 65 procent hlasů.

„Na jaře nás oslovil Jiří Wald, otec léku Wobenzym, s přáním posílit demokratickou odolnost českých seniorů. Z této iniciativy vzešel nápad na experiment se dvěma kampaněmi – jednou založenou na pravdě a druhou postavenou na manipulacích. Tím, že celý proces tvorby dezinformační kampaně odkrýváme, chceme diváky před těmito praktikami varovat,“ upřesňuje Jan Látal, autor projektu a režisér.

 „Stát nelze řídit jako firmu a občané nejsou poddaní oligarchů. Pokud by se tato mylná představa začala prosazovat pod vlivem extremistických hnutí a populistických slibů, nečekala by naši vlast radostná budoucnost. Proto jsme se s mojí paní Radanou, jako senioři, rozhodli iniciovat a finančně podpořit projekt Nenechám se nachytat, který pomáhá především starší generaci bránit se polopravdám a falešným lákadlům,“ vysvětluje vznik projektu Jiří Wald.

Během projektu tým navštívil deset českých měst a uspořádal také hlasování v Domově seniorů ve Tmani. Senioři ochotně diskutovali a mnohé „hra na volby“ podle projektu dokonce bavila. Výsledky potvrdily, že nižší mediální gramotnost – kterou političtí marketéři často zneužívají – skutečně hraje významnou roli.

Do projektu se zapojila také organizace Elpida, jež se dlouhodobě věnuje práci se seniory. Přinesla nejen data, ale doporučila také odborníky z řad seniorů, pro něž je hledání dezinformací doslova koníčkem. V jedné z filmových scén je zřejmé, že právě tito lidé dokázali manipulační praktiky rozpoznat velmi snadno.

Jiří Hrabě, ředitel neziskové organizace zaměřující se na seniory, Elpida, doplňuje: „Manipulace a fake news často míří na seniory. Chtějí je především vystrašit, vyvolat pocit ohrožení, útočí na emoce a potlačují racionální myšlení. Neexistuje rychlé řešení, ale klíčové je pokračovat v prevenci, vysvětlovat, jak informace vznikají, komu slouží, a upozorňovat na to, aby se lidé nenechali nachytat.“

Hlavní video o délce 33 minut zhlédlo během prvních pěti dnů přes 180 tisíc lidí, přidružené spoty pak dalších více než 200 tisíc. Cílem projektu je zvyšovat mediální gramotnost, zejména u starší části společnosti. Výzkumy totiž ukazují, že lidé s nižší mediální gramotností jsou snadněji ovlivnitelní a častěji inklinují k volbě protisystémových stran.

Na přípravě fiktivních kampaní se podílely přední postavy českého politického marketingu. Jakub Hussar je politický marketér, kreativní ředitel a idea maker, který stál za prezidentskou kampaní Vladimíra Franze nebo Pavla Fischera. Spolupracuje se značkami jako LEGO, Formule 1 či Nadace České spořitelny. „Je absurdní, že soukromý sektor podléhá přísným regulacím, zatímco volby probíhají bez významnější kontroly a lže se v nich jako o život. Kdybych si vymýšlel v kampani na novou čokoládu, riskuji drakonické pokuty. Pokud ale vytisknu explicitní lež na billboardy před volbami, nehrozí mi díky novému, seškrtanému volebnímu zákonu vůbec nic,“ říká Hussar k projektu.

Tomáš Mrkvička, zkušený marketér a stratég, který stojí za kampaněmi pro Air Bank, Danuši Nerudovou, Škodu Auto, Adidas, T-Mobile či Rohlík, říká: „Kampaně, které jsme připravili, se lišily hlavně v míře práce s emocemi. Emoce jsou vždy rychlejší než rozum a snáze se s nimi manipuluje. V politické komunikaci je důležitější, jak důvěryhodně něco působí, než co ve skutečnosti říká.“

Na kampani dále spolupracovali Anna Šolcová – fotografka, která fotila Petra Pavla, grafik Pavel Trávníček, nebo videomaker Martin Kubalec. Na projektu se podílela organizace Elpida, domov seniorů SENlife ve Tmani a podporu poskytli Jiří Wald a Nadace Blíž k sobě.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability

MAM Exkluzivně v časopise

Volební studio
Média a trh
Lutonský: Volební vysílání je jako sportovní olympiáda
Dan Brown
Kreativita a kampaně
Brownova kniha jako příležitost pro Prahu. Jak ji využít?
Lamia Kamel
Komunita a lidé
Budování image země nesmí zůstat u prezentace památek, rozhoduje celkový zážitek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ