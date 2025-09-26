Když pravda prohrává: Experiment ukázal, jak snadno seniory nachytá manipulace

Voliči ve věkové skupině 65+ představují v Česku nejen největší, ale i nejdisciplinovanější část elektorátu. Zároveň však patří k těm s nejnižší mediální gramotností, a proto se snadno stávají cílem nejrůznějších manipulačních praktik. Projekt „Nenechám se nachytat“ odhaluje, jak snadno mohou být senioři zmanipulováni předvolební kampaní a co proti tomu může pomoci.
Režisér Jan Látal se dlouhodobě věnuje dokumentární tvorbě s důrazem na politická a společenská témata. V nedávné době založil mediální projekt czeXperiment, který otevírá důležitá společenská témata formou experimentu a dává hlas lidem, kteří nejsou slyšet. V minulosti zaujal veřejnost například diskusí Vladimíra Remka s plochozemci nebo hlasováním z ženské věznice.
Aktuálně se spojil s politickými marketéry a stratégy a zaměřil se na skupinu lidí v seniorském věku. Tvůrci projektu připravili dvě fiktivní politické kampaně – jednu, kde se nesmělo lhát, a druhou, kde bylo dovoleno vše: lži, populismus i manipulace. Obě kampaně pak představili stovkám seniorů z 10 českých měst, kteří měli ve fiktivních volbách rozhodnout, komu dají svůj hlas.Ve výsledku se potvrdil prvotní předpoklad. Kampaň, v které se mohlo lhát, zvítězila ze ziskem 65 procent hlasů.
„Na jaře nás oslovil Jiří Wald, otec léku Wobenzym, s přáním posílit demokratickou odolnost českých seniorů. Z této iniciativy vzešel nápad na experiment se dvěma kampaněmi – jednou založenou na pravdě a druhou postavenou na manipulacích. Tím, že celý proces tvorby dezinformační kampaně odkrýváme, chceme diváky před těmito praktikami varovat,“ upřesňuje Jan Látal, autor projektu a režisér.
„Stát nelze řídit jako firmu a občané nejsou poddaní oligarchů. Pokud by se tato mylná představa začala prosazovat pod vlivem extremistických hnutí a populistických slibů, nečekala by naši vlast radostná budoucnost. Proto jsme se s mojí paní Radanou, jako senioři, rozhodli iniciovat a finančně podpořit projekt Nenechám se nachytat, který pomáhá především starší generaci bránit se polopravdám a falešným lákadlům,“ vysvětluje vznik projektu Jiří Wald.
Během projektu tým navštívil deset českých měst a uspořádal také hlasování v Domově seniorů ve Tmani. Senioři ochotně diskutovali a mnohé „hra na volby“ podle projektu dokonce bavila. Výsledky potvrdily, že nižší mediální gramotnost – kterou političtí marketéři často zneužívají – skutečně hraje významnou roli.
Do projektu se zapojila také organizace Elpida, jež se dlouhodobě věnuje práci se seniory. Přinesla nejen data, ale doporučila také odborníky z řad seniorů, pro něž je hledání dezinformací doslova koníčkem. V jedné z filmových scén je zřejmé, že právě tito lidé dokázali manipulační praktiky rozpoznat velmi snadno.
Jiří Hrabě, ředitel neziskové organizace zaměřující se na seniory, Elpida, doplňuje: „Manipulace a fake news často míří na seniory. Chtějí je především vystrašit, vyvolat pocit ohrožení, útočí na emoce a potlačují racionální myšlení. Neexistuje rychlé řešení, ale klíčové je pokračovat v prevenci, vysvětlovat, jak informace vznikají, komu slouží, a upozorňovat na to, aby se lidé nenechali nachytat.“
Hlavní video o délce 33 minut zhlédlo během prvních pěti dnů přes 180 tisíc lidí, přidružené spoty pak dalších více než 200 tisíc. Cílem projektu je zvyšovat mediální gramotnost, zejména u starší části společnosti. Výzkumy totiž ukazují, že lidé s nižší mediální gramotností jsou snadněji ovlivnitelní a častěji inklinují k volbě protisystémových stran.
Na přípravě fiktivních kampaní se podílely přední postavy českého politického marketingu. Jakub Hussar je politický marketér, kreativní ředitel a idea maker, který stál za prezidentskou kampaní Vladimíra Franze nebo Pavla Fischera. Spolupracuje se značkami jako LEGO, Formule 1 či Nadace České spořitelny. „Je absurdní, že soukromý sektor podléhá přísným regulacím, zatímco volby probíhají bez významnější kontroly a lže se v nich jako o život. Kdybych si vymýšlel v kampani na novou čokoládu, riskuji drakonické pokuty. Pokud ale vytisknu explicitní lež na billboardy před volbami, nehrozí mi díky novému, seškrtanému volebnímu zákonu vůbec nic,“ říká Hussar k projektu.
Tomáš Mrkvička, zkušený marketér a stratég, který stojí za kampaněmi pro Air Bank, Danuši Nerudovou, Škodu Auto, Adidas, T-Mobile či Rohlík, říká: „Kampaně, které jsme připravili, se lišily hlavně v míře práce s emocemi. Emoce jsou vždy rychlejší než rozum a snáze se s nimi manipuluje. V politické komunikaci je důležitější, jak důvěryhodně něco působí, než co ve skutečnosti říká.“
Na kampani dále spolupracovali Anna Šolcová – fotografka, která fotila Petra Pavla, grafik Pavel Trávníček, nebo videomaker Martin Kubalec. Na projektu se podílela organizace Elpida, domov seniorů SENlife ve Tmani a podporu poskytli Jiří Wald a Nadace Blíž k sobě.