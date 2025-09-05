Jak se daří kandidátům do voleb v médiích? Nezávislý projekt Mediální obraz mapuje mediální stopu stran a hnutí

Počet mediálních výstupů, tonalita, zmínky na sociálních sítích i nejčastější klíčová slova pojící se s politickými subjekty. Nezávislý projekt Mediální obraz přináší v reálném čase přehled o mediální stopě politických stran a hnutí kandidujících do poslanecké sněmovny.
Mediální obraz byl poprvé spuštěn v roce 2022, kdy sledoval mediální stopu kandidátů v prezidentské volbě. Komplexní data kandidujících stran a hnutí pak přinesl i k loňským eurovolbám. Nyní projekt ožívá s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a využívá data společnosti Mediaboard poskytující all-in-one služby na poli monitoringu médií a PR.
„Už při prezidentských volbách se ukázalo, že ucelený přehled mediálních dat vítají jak běžní občané, tak odborníci. I proto v něm pokračujeme dále – přes eurovolby až k podzimním parlamentním volbám, které mají tradičně velkou mediální pozornost,“ vysvětluje Zdeněk Jodas, CSO Mediaboard a zdůrazňuje, že jsou ověřená data přístupná právě i široké veřejnosti.
Nezávislý projekt přináší ucelená data k jednotlivým politickým stranám a hnutím, která kandidují v podzimních volbách, přičemž sleduje osm nejmedializovanějších stran s preferencemi většími jak 1 procento. Tedy ANO, Motoristé, Piráti, Přísaha, SPD, Spolu, STAN a Stačilo.
Data, která reflektují vždy posledních 14 dní, jsou aktualizována každých 20 minut a kromě přehledu nejmedializovanějších stran nabízí i celkové vnímání kandidátů. Dále pak počet mediálních zmínek podle typu média, nejčastější zdroje, sentiment článků nebo klíčová slova, která se v souvislosti se stranou objevují. Součástí přehledu jsou také zmínky na sociálních sítích.
Data jsou na webu medialniobraz.cz zájemcům k dispozici jak během voleb, tak i po jejich skončení.