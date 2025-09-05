Institut turismu: Češi plánují podzimní dovolenou v tuzemsku. Vedou Jižní Čechy a Jižní Morava

Více než polovina Čechů se i letos chystá strávit podzimní dovolenou v tuzemsku. Oproti loňsku jde sice o pokles o dva procentní body, zájem o cestování po Česku v tomto ročním období je však stále vysoký. Lidé jsou navíc ochotni si připlatit – plánují utratit průměrně 7 962 korun na osobu.
Podzimní dovolenou bude víc než polovina Čechů trávit v tuzemsku. Mezi nejoblíbenější podzimní destinace patří Jižní Čechy (15 procent) a Jižní Morava (11 procent), dále pak Střední Čechy a Liberecko (10 procent). Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Institutu turismu.
Populární je aktivní pohyb a vinobraní
Podzimní dovolenou si Češi nejčastěji spojují s relaxací doplněnou pohybem. Volí ji 31 procent dotázaných, častěji ženy. V rámci aktivit pak vede pěší turistika, kterou preferuje 72 procent cestovatelů, a lehčí procházky s rodinou či přáteli. Ty volí 58 procent respondentů. Oblíbené jsou i cyklistické výlety (29 procent) či návštěvy aquaparků a dalších vodních atrakcí (21 procent).
Šestnáct procent dotázaných se chystá vyrazit za kulturními památkami, stejně jako do měst nebo si dopřát čistě pasivní odpočinek. Dalších 13 procent dává přednost atrakcím pro rodiny s dětmi. Významnou roli hraje i podzimní vinařská sezóna, kdy na řadě míst probíhá vinobraní, a návštěvu vinných sklípků si nenechá ujít 66 procent Čechů. Téměř polovina návštěvníků volí při cestách za vínem nejčastěji dvoudenní pobyt.
Roli hraje i udržitelnost
Poptávka po dovolené v Česku se v posledních letech zvyšuje. „Češi o dovolené v tuzemsku uvažují stále častěji. To svědčí o rostoucí atraktivitě našich regionů i kvalitě služeb,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.
Na rozhodování domácích turistů o cíli cesty má čím dál větší vliv i ohled na životní prostředí – při výběru ubytování dávají často přednost ekologicky certifikovaným zařízením. „Pozitivní je také trend udržitelnosti – 30 procent turistů by při výběru upřednostnilo ubytování s ekologickou certifikací a 31 procent je ochotno si za něj připlatit. Největší zájem přitom projevují mladší lidé ve věku 18–29 let. Je vidět, že ekologické myšlení proniká i do plánování dovolených a certifikovaná ubytování se tak stávají stále atraktivnější volbou,“ dodává Reismüller.
Roste obliba penzionů
Nejpreferovanějším ubytováním na podzimní dovolené v Česku jsou penziony, které vyhledává polovina cestovatelů. Více než čtvrtina dotázaných si při cestách vybírá ubytování v hotelech vyšší kategorie. Při volbě ubytování rozhoduje vlastní zkušenost (88 procent), informace na webu a cena (shodně 87 procent), stejně jako lokalita (86 procent).
Podzimní dovolenou v Česku tráví lidé nejčastěji s partnerem či partnerkou (41 procent) nebo s rodinou (34 procent). Do tuzemských destinací míří především lidé ve věku 30–39 let (56 procent) a vysokoškoláci (55 procent). Nejčastějším dopravním prostředkem zůstává auto či motorka (67 procent), vlak využívá pětina cestovatelů a 12 procent vyrazí autobusem.
Zvedá se plánovaná útrata i užívání karet
Průměrná plánovaná útrata 7 962 korun je o 180 korun vyšší než loni. Největší část rozpočtu padne na ubytování (49 procent) a stravování v restauracích (19 procent). Dalších 11 procent směřuje na vstupy do památek, sportovní aktivity nebo pojištění a sedm procent na dopravu či nákupy. Více než loni chce utratit 16 procent lidí, naopak méně jen sedm procent.
Platby kartou si upevňují pozici i na dovolených – v Česku je používá 66 procent domácích cestovatelů (loni 61 procent), v zahraničí pak 56 procent respondentů (loni 50 procent). Kartu lidé v tuzemsku nejčastěji vytahují při placení ubytování, tankování pohonných hmot nebo v restauracích. Tento způsob platby preferují především mladší respondenti a lidé s vysokoškolským vzděláním.
„Možnost platit bezhotovostně je dnes v cestovním ruchu naprostý standard. Nejen Češi oceňují rychlost a pohodlí plateb kartou – ať už při úhradě ubytování, dopravy nebo třeba stravování. Přesto se u nás stále objevují místa, kde se dá zaplatit jen hotově, typicky v menších prodejnách suvenýrů či lokálních produktů. Stejně tak se to ale někdy stává i v podnicích v turisticky atraktivních oblastech. Právě tam by širší dostupnost platebních terminálů mohla cestování zpříjemnit a zároveň podpořit místní podnikatele,“ doplňuje vedoucí Institutu turismu Petr Janeček.
Do zahraničí se na podzim chystá 44 procent Čechů, což je o procentní bod více než loni. Nejvíce láká cizina mladé ve věku 18–29 let (53 procent) a také vysokoškoláky (57 procent). Ti, kteří naopak zůstávají doma, uvádějí nejčastěji jako důvod nedostatek financí (52 procnet) nebo to, že v tomto období na zahraniční dovolené jednoduše nejezdí (47 procent).