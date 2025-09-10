Gemius: V srpnu rostl zájem o reality a automobily   

Ve druhém prázdninovém měsíci se zvýšil zájem uživatelů o dvě webové kategorie z oblasti obchodu, Reality a Auto–moto – prodej.
Realitní servery podle společnosti Gemius pravděpodobně rostly mimo jiné z důvodu přípravy studentů na nový akademický rok (hledání nového ubytování), případně také díky mírnému trendu snižování hypotečních sazeb. Na zvýšený zájem uživatelů o stránky věnované prodeji automobilů mohlo mít vliv větší množství volného času o dovolených/prázdninách či plánování cesty na dovolenou novým automobilem.
Kategorie Reality, zahrnující populární realitní servery, rostla jak na klasických počítačích (2 procenta), tak na mobilních zařízeních (14 procent). Absolutní nárůst RU na mobilních zařízeních činil u této kategorie v srpnu přes 200 tisíc nových uživatelů. Zvýšena poptávka byla pravděpodobně důsledkem blížícího se začátkem akademického roku, kdy mnoho studentů hledalo vhodné ubytování ve větších městech. Vliv na vyšší zájem o nemovitosti mohlo mít také již zmíněné pokračování trendu mírného snižování hypotečních sazeb.
Návštěvnost kategorie Auto-moto-prodej, která zahrnuje webové stránky s nabídkou automobilů na prodej, rostla na mobilních zařízeních, přičemž nárůst počtu uživatelů zde dosahoval 21 procent, což v absolutních hodnotách představovalo asi 200 tisíc reálných uživatelů. Dalšími webovými kategoriemi, které zaznamenaly zvýšený zájem uživatelů v srpnu, byly Mužské magazíny o životním stylu (rostly o 17 procent) a Komunitní a teens servery (rostly o 5 procent).