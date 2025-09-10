Zadavatelé a značky
Gemius: V srpnu rostl zájem o reality a automobily   

© Ilustrační foto, Pixabay

Ve druhém prázdninovém měsíci se zvýšil zájem uživatelů o dvě webové kategorie z oblasti obchodu, Reality a Auto–moto – prodej.

Realitní servery podle společnosti Gemius pravděpodobně rostly mimo jiné z důvodu přípravy studentů na nový akademický rok (hledání nového ubytování), případně také díky mírnému trendu snižování hypotečních sazeb. Na zvýšený zájem uživatelů o stránky věnované prodeji automobilů mohlo mít vliv větší množství volného času o dovolených/prázdninách či plánování cesty na dovolenou novým automobilem.

Kategorie Reality, zahrnující populární realitní servery, rostla jak na klasických počítačích (2 procenta), tak na mobilních zařízeních (14 procent). Absolutní nárůst RU na mobilních zařízeních činil u této kategorie v srpnu přes 200 tisíc nových uživatelů. Zvýšena poptávka byla pravděpodobně důsledkem blížícího se začátkem akademického roku, kdy mnoho studentů hledalo vhodné ubytování ve větších městech. Vliv na vyšší zájem o nemovitosti mohlo mít také již zmíněné pokračování trendu mírného snižování hypotečních sazeb.

Návštěvnost kategorie Auto-moto-prodej, která zahrnuje webové stránky s nabídkou automobilů na prodej, rostla na mobilních zařízeních, přičemž nárůst počtu uživatelů zde dosahoval 21 procent, což v absolutních hodnotách představovalo asi 200 tisíc reálných uživatelů. Dalšími webovými kategoriemi, které zaznamenaly zvýšený zájem uživatelů v srpnu, byly Mužské magazíny o životním stylu (rostly o 17 procent) a Komunitní a teens servery (rostly o 5 procent).

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
