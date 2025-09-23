Dva týdny do voleb. Jak se mění mediální obraz politických stran?

Do parlamentních voleb zbývají poslední dva týdny a mediální prostor zaplnily kandidující politické strany a hnutí. Jak vypadá jejich prezence v médiích, kde se objevují nejčastěji a kdo má nejsilnější pozici na sociálních sítích? Data přináší nezávislý projekt Mediální obraz.
Čím vyšší preference, tím vyšší zastoupení v médiích – z pohledu mediálních dat to v letošních parlamentních volbách podle projektu Mediální obraz neplatí.
Zatímco v předvolebních průzkumech soupeří hnutí SPD o třetí příčku se STAN, optikou mediální prezence vede. Za posledních 14 dní zaznamenalo více než 4 000 zmínek, což představuje 18procentní podíl a první místo mezi subjekty aspirujícími na zisk více než 1 procenta hlasů. V těsném závěsu je STAN, o třetí příčku pak usilují ANO, Piráti a Stačilo!. Poslední zůstává s odstupem a ziskem 529 zmínek hnutí Přísaha.
SPD se v předvolebním finiši daří i na sociálních sítích, kde hnutí získalo 38 procent všech zmínek. Pro srovnání koalice SPOLU na druhém místě dosáhla na 19 procent, což představuje přibližně 40 000 zmínek a polovinu výsledku SPD.
V jakých médiích se kandidující subjekty objevují nejčastěji? Minimálně dvě třetiny zmínek si u většiny stran připisují online média, kde dominují portály idnes.cz nebo denik.cz. Díky předvolebním debatám v posledních dnech roste podíl zmínek v televizi, která se tak posunula na druhé místo z pohledu mediatypu a přiblížila se 15procentnímu zastoupení.
Klíčovým slovům pak dominují především jména lídrů stran, a to i jednotlivých oponentů. Velmi frekventovaným klíčovým slovem napříč stranami je také ODS.
Zdroj: Mediálníobraz.cz