Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Dva týdny do voleb. Jak se mění mediální obraz politických stran?

Do parlamentních voleb zbývají poslední dva týdny a mediální prostor zaplnily kandidující politické strany a hnutí. Jak vypadá jejich prezence v médiích, kde se objevují nejčastěji a kdo má nejsilnější pozici na sociálních sítích? Data přináší nezávislý projekt Mediální obraz.

Čím vyšší preference, tím vyšší zastoupení v médiích – z pohledu mediálních dat to v letošních parlamentních volbách podle projektu Mediální obraz neplatí.

Zatímco v předvolebních průzkumech soupeří hnutí SPD o třetí příčku se STAN, optikou mediální prezence vede. Za posledních 14 dní zaznamenalo více než 4 000 zmínek, což představuje 18procentní podíl a první místo mezi subjekty aspirujícími na zisk více než 1 procenta hlasů. V těsném závěsu je STAN, o třetí příčku pak usilují ANO, Piráti a Stačilo!. Poslední zůstává s odstupem a ziskem 529 zmínek hnutí Přísaha.

SPD se v předvolebním finiši daří i na sociálních sítích, kde hnutí získalo 38 procent všech zmínek. Pro srovnání koalice SPOLU na druhém místě dosáhla na 19 procent, což představuje přibližně 40 000 zmínek a polovinu výsledku SPD.

V jakých médiích se kandidující subjekty objevují nejčastěji? Minimálně dvě třetiny zmínek si u většiny stran připisují online média, kde dominují portály idnes.cz nebo denik.cz. Díky předvolebním debatám v posledních dnech roste podíl zmínek v televizi, která se tak posunula na druhé místo z pohledu mediatypu a přiblížila se 15procentnímu zastoupení.

Klíčovým slovům pak dominují především jména lídrů stran, a to i jednotlivých oponentů. Velmi frekventovaným klíčovým slovem napříč stranami je také ODS.

Zdroj: Mediálníobraz.cz

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability

MAM Exkluzivně v časopise

Volební studio
Média a trh
Lutonský: Volební vysílání je jako sportovní olympiáda
Dan Brown
Kreativita a kampaně
Brownova kniha jako příležitost pro Prahu. Jak ji využít?
Lamia Kamel
Komunita a lidé
Budování image země nesmí zůstat u prezentace památek, rozhoduje celkový zážitek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ