CzechTourism: Influencer a blogger tripy pomáhají představit Česko milionům potenciálních návštěvníků po celém světě 

Podle České centrály cestovního ruchu CzechTourism sociální sítě zásadně ovlivňují, kam lidé cestují. Systematicky proto pracuje s influencery a blogery z celého světa. Obsahem na sociálních sítích podle agentury zvyšují povědomost o místech, které většina nezvažuje.
Spolupráce s influencery patří podle CzechTourism mezi nejefektivnější marketingové nástroje nejen v cestovním ruchu. Agentura proto v současné době pořádá desítky influencerských a bloggerských tripů ročně.
V roce 2022 proběhlo 34 takových akcí, o rok později už 59. Aktuálně se jedná o více než šedesát tripů ročně. Nejvíce jich loni připadlo na Polsko (10) a Benelux (8). Nejvyšší zásah přinesly projekty zaměřené na Španělsko (100,11 mil. kontaktů), Čínu (58,4 mil.) a Jižní Koreu (10,7 mil.).
„Influencer a blogger tripy, ale i poznávací cesty pro zahraniční novináře jsou důležitou součástí naší strategie propagace Česka v zahraničí. Právě osobní zkušenost a autentický příběh sdílený s miliony sledujících je dnes jedním z nejúčinnějších způsobů, jak oslovit nové cestovatele,” říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.
„Jen v roce 2024 jsme uspořádali 61 tripů, kterých se zúčastnilo 178 tvůrců obsahu. Výsledek? Jejich příspěvky vidělo téměř 202 milionů lidí napříč kontinenty. Celkové náklady agentury na tento typ komunikace dosáhly 3,1 milionu korun, což potvrzuje mimořádně příznivý poměr ceny a výkonu. V průměru za jednoho účastníka poznávací cesty zaplatíme 17 tisíc korun (částka zahrnuje letenku, ubytování, servis v Česku a případně menší honorář),“ říká Reismüller a dodává, že cena za oslovení jednoho kontaktu tak vychází na dva haléře.
Nejlepší jsou tvůrci působící na několika kanálech
Letos prozatím proběhlo 45 poznávacích cest. Cílem každého takového projektu je představit konkrétní atraktivity, služby i nové zážitky po celé zemi.
Ve výběru oslovených účastníků se podle CzechTourism jedná o tvůrce obsahu, kteří zpravidla publikují na několika platformách a jejich dojmy z cest se tak k potenciálním zahraničním turistům všech věkových skupin a zájmů dostávají hned několika kanály. V neposlední řadě je vodítkem i počet jejich sledujících a témata, kterým se věnují. Po celou dobu pobytu pak účastníky během cest po tuzemsku doprovázejí zástupci agentury CzechTourism nebo regionálních organizací.
Česko jako atraktivní destinace pro turisty
Agentura CzechTourism navíc uvádí výsledky jednotlivých cest. Silný zásah měla podle agentury například poznávací cesta, které se zúčastnily izraelské influencerky – sesterské duo Yuval a Mali. Jejich videa propagující Prahu, Brno a Mikulov se stala virálními. Jejich Instagramové příspěvky a videa na TikToku oslovily stovky tisíc sledujících a posílily tak podle agentury image Česka a jižní Moravy jako atraktivní destinace.
Německá blogerka KIM alias Wheeliewanderlust zase představila české regiony z pohledu bezbariérového cestování. Výsledkem bylo zvýšení povědomí o Česku jako dostupné destinaci pro cestovatele s omezenou mobilitou – téma, které na německém trhu výrazně rezonuje.
Vedle Evropy a USA míří pozornost CzechTourism také na asijské trhy. V Jižní Koreji se projekty zaměřují na mladší generace cestovatelů s vysokou kupní silou. V souvislosti s obnovením přímé linky Peking–Praha navštívili tuzemsko také čínští influenceři. V rámci poznávací cesty navštívili podle agentury mimo jiné Poděbrady, projeli se lodí po Labi, poznali Královehradecký kraj a Kamenický Šenov, ochutnali a vyráběli Hořické trubičky, v Praze se seznámili s místní kuchyní a shlédli dílo Alfonse Muchy. Jejich příspěvky na platformách Weibo a RED zaznamenaly čtenost přes 50 milionů.
„Prioritou je propagace Česka“
CzechTourism zároveň zdůrazňuje, že je agentura apolitická organizace, jejímž posláním je propagace Česka a podpora příjezdového cestovního ruchu. Posuzování bezpečnostní situace v jednotlivých zemích ani prověřování účastníků do této působnosti podle ní nespadá a všechny aktivity se řídí českou legislativou a respektují platný bezpečnostní rámec. Samotní influenceři navíc procházejí standardním vízovým procesem, jehož součástí jsou prověřovací mechanismy mimo kompetence České centrály cestovního ruchu.
„Jedním z parametrů výběru účastníků tripů je už existující spolupráce s národními centrálami cestovního ruchu dalších členských států Evropské unie, především na západ od nás. Následně také pečlivě hodnotíme mediální výstupy ze spolupráce a rozhodně netolerujeme jakoukoli politickou kontroverzi. Primárním úkolem influencerů či jiných partnerů je propagovat Česko jako destinaci cestovního ruchu, ve které samozřejmě nemá co dělat jakákoli propaganda jakéhokoli režimu,” zdůrazňuje Reismüller.
„Naší prioritou je, aby Česko bylo atraktivní destinací, která se dokáže prosadit v mezinárodní konkurenci. Díky spolupráci s influencery a novináři ukazujeme světu nejen Prahu, ale i další regiony. Cílem je, aby k nám zahraniční návštěvníci jezdili, utráceli a zůstávali déle,“ uzavírá.