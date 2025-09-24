Zadavatelé a značky
Čtenářská mapa: Nejvíce si objednávají knihy lidé z jižní Moravy, ukazují data Knihy Dobrovský a Zásilkovny

Jihomoravský kraj vede v online objednávkách knih v Česku, a to dokonce v absolutním počtu. Ve velkých městech, po přepočtu na počet obyvatel, kupují knihy online nejvíce lidé z Brna a nejméně z Ostravy. Bestsellerem v Česku je titul Čas vos. Vyplývá to z dat společností Knihy Dobrovský a Zásilkovna.

Knihy Dobrovský patří mezi největší prodejce i nakladatele knih v České republice. Obchod ročně prodá více než šest milionů knih a vydá několik set nových titulů. Tisíce knih denně přitom putují k zákazníkům přes Zásilkovnu, a to i na Slovensko.

„Už několik tisíc online objednávek by představovalo zajímavý vzorek. Díky spolupráci se společností Knihy Dobrovský jsme však mohli analyzovat data o knihách, které jsme přepravili během sedmi měsíců – od začátku ledna do konce července letošního roku. Nyní se proto rádi dělíme o trendy, které z těchto dat vyplývají,“ říká Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta, kam patří i Zásilkovna.

Čtenářská mapa Česka ukazuje, že lídrem v absolutním počtu online objednaných knih je Jihomoravský kraj, přestože nemá nejvíce obyvatel. Následují Středočeský a Moravskoslezský kraj, Praha je až čtvrtá.

„Pražané čtou hodně a rádi, výsledky průzkumu ale ovlivňuje to, že v metropoli je hustá síť knihkupectví a dalších míst, kde si lidé mohou knihy koupit přímo. Proto tu není taková potřeba využívat distribuční služby – konkrétně Zásilkovnu, u které jsme se společně na data podívali,“ uvádí Adam Pýcha, ředitel e-commerce a marketingu Knihy Dobrovský.

Největší čtenáři jsou podle počtu objednaných knih v Brně

Přesto, pokud nesrovnáváme kraje, ale už jen samotná velká města, má největší podíl na celkovém počtu objednávek Praha. Po přepočtu na jednoho obyvatele se pak znovu dostáváme na Moravu, protože vítězí Brno, naopak poslední je Ostrava.

Z hlediska čtenářských kategorií nejvíce boduje literatura pro děti a mládež (18 procent), hned za ní knihy pro ženy (15,6 procent) a třetí jsou detektivky, thrillery a horory (13,3 procent).

Mezi knihami, které lidé v prvních sedmi měsících roku 2025 nejčastěji vyzvedávali ze Z-BOXů Zásilkovny, kraluje román Čas vos od Aleny Mornštajnové. Druhou příčku obsadila fantasy Onyxová bouře, jejíž autorkou je Rebecca Yarros. Třetí místo patří knize Její duše napospas, kterou napsala Američanka Harley Laroux a kde se potkává horor s romantickou i erotickou fantazií.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

