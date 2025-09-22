Zadavatelé a značky
Atmedia: Čeští diváci se dělí na dva tábory. Část platí za TV stále více, druhá zůstává u terestriky

© pxhere.com

Televizní sledovanost v Česku se aktuálně vyvíjí dvěma odlišnými směry. Zatímco ceny placené televize dál rostou, zájem diváků o tyto služby neklesá, spíše naopak. Významná část publika však nadále spoléhá na bezplatné pozemní vysílání, které si udržuje silnou pozici. Ukazují to data výzkumu atmedia index za první polovinu letošního roku.

Výzkum pravidelně realizuje společnost Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje 20 tematických TV stanic. Průměrná měsíční částka, kterou diváci vydávají za služby satelitních, kabelových nebo IPTV operátorů, vzrostla v první polovině letošního roku na 430 Kč, což představuje meziroční nárůst o 9 procent. „Výraznější růst cen začal v loňském roce, kdy byla poprvé překročena hranice 400 Kč. Předtím se měsíční částka za placenou TV držela poměrně dlouho okolo 390 Kč,“ upozorňuje Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia.

Navzdory rostoucím cenám zájem o placenou TV neklesá – právě naopak. Největší nárůst přitom zaznamenává IPTV. „Podíl diváků, kteří využívají IPTV nebo kabelovou TV jako hlavní platformu pro příjem televizního vysílání, již překročil 50 procent,“ přibližuje Suráková. Rostoucí zájem o IPTV podle výzkumu souvisí s tím, že stále více domácností má televizor připojený k internetu, což divákům umožňuje využívat nové možnosti sledování obsahu.

Mezi hlavní důvody, proč diváci využívají služeb operátorů placené TV, patří možnost zpětného sledování pořadů, přetáčení reklamy, sledování televizních stanic na více zařízeních nebo přístup ke stanicím, které nejsou dostupné v rámci bezplatného pozemního vysílání.

Optimální cena je podle diváků 150 Kč měsíčně

Přestože IPTV je dnes dominantní platformou, část české populace stále využívá pouze bezplatné pozemní vysílání, které má v Česku dlouhodobě silnou pozici. „Hlavním důvodem je dostatečná nabídka televizních stanic v terestrických multiplexech – diváci si mohou vybírat mezi desítkami stanic různých žánrů,“ vysvětluje Suráková s tím, že někteří diváci proto nemají motivaci za televizní obsah platit. Konkrétně 29 procent z těchto diváků nechce za placenou TV utrácet vůbec a 19 % považuje placenou TV za příliš drahou. 

Pokud by se však rozhodli placenou TV využívat, byli by ochotni platit částku v rozmezí od 100 do 400 Kč měsíčně. „Jde o tzv. širší pásmo cenové přijatelnosti, přičemž jeho rozmezí jsme určili na základě výzkumu atmedia index za první polovinu letošního roku,“ popisuje Suráková.

Optimální cenový bod se podle ní pohybuje na úrovni 150 Kč měsíčně. Za tuto částku by diváci očekávali přístup ke službě, která nabízí více než 100 televizních stanic, z nichž alespoň 70 je v HD kvalitě, možnost zpětného sledování a nahrávání pořadů či možnost sledování video obsahu na čtyřech zařízeních současně.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

