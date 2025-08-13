Průzkum Datart 2025: Češi přesouvají nákupy do telefonu. Mobilní aplikace mění pravidla hry

Zkušenosti s online nákupem elektroniky a IT techniky dnes deklaruje zhruba 66 procent Čechů. Mění se však způsob, jakým lidé k online nákupům přistupují. Zatímco dříve dominoval počítač, dnes více než polovina objednávek probíhá přes mobilní telefony, často přímo v aplikacích konkrétních prodejců.
Nadále si však důležitost drží i kamenné prodejny. Zákazníkům totiž nabízejí možnost osobního kontaktu, odborného poradenství či příležitost si zboží vyzkoušet. Právě přímá interakce přispívá k budování důvěry mezi zákazníkem a prodejcem.
Mobil v ruce místo myši a klávesnice. Aplikace na vzestupu
S online nákupem elektroniky má zkušenost přibližně 66 procent Čechů. Ukazují to výsledky průzkumu, realizovaného společností Datart z počátku roku 2025, který zahrnoval reprezentativní vzorek 1049 respondentů. Přibližně polovina online nákupů je realizována prostřednictvím mobilního telefonu, který se tak stal nejen nástrojem pro vyhledávání produktů, ale stále častěji i prostředkem samotného nákupu.
Jasným trendem jsou pak mobilní aplikace konkrétních prodejců, které využívá více než třetina (36 procent) spotřebitelů. Nejvíce oblíbené jsou mezi lidmi ve věku 35–44 let, zejména z větších měst a s vyššími příjmy. Tato tendence je ještě markantnější u mladší generace.
Jednoduše a rychle: Proč lidé dávají přednost mobilním aplikacím
Mobilní aplikace zjednodušují nákupní proces a doprovázejí zákazníka ve všech fázích jeho rozhodování. Umožňují rychlý nákup, pohodlný přístup k informacím o produktech, snadné sledování objednávek a poskytují možnost pro personalizované nabídky přesně podle potřeb jednotlivých uživatelů.
„Zákazníci si zvykli řešit nákupy rychle a odkudkoliv – třeba po cestě z práce nebo z gauče večer doma. Mobilní aplikace se pro ně stává pohodlnější cestou, jak nakoupit či zjistit informace,“ říká Petra Psotková. Také Datart nabízí svým zákazníkům vlastní aplikaci. „Plánujeme ji nadále rozvíjet tak, aby byla ještě více poutavým komunikačním a nákupním kanálem pro naše zákazníky,“ upřesňuje.
Kamenné prodejny si stále zachovávají důležité postavení v nákupním řetězci
I když jsou dnes online nákupy dostupné během pár okamžiků, fyzické prodejny stále nabízejí něco, co digitální svět pravděpodobně nikdy úplně nenahradí – osobní kontakt, důvěru, autentický zážitek a lidský přístup. Význam kamenných prodejen tak zůstává pevný, a i nadále představují pro spotřebitele místo, kde mohou využít odborné poradenství, servisní a podpůrné služby, osobně si prohlédnout či vyzkoušet zboží, konzultovat s odborníky nebo pohodlně vyzvednout objednávky z e-shopů.
Tyto služby jsou pro zákazníky stále důležité navzdory rychlému rozvoji technologií. „Spotřebitelé dnes stále častěji kombinují pohodlí nákupů na internetu s jistotou a důvěrou, kterou jim poskytuje osobní kontakt v kamenných prodejnách. Proto úspěšní prodejci efektivně propojují online svět s tím fyzickým,“ shrnuje Psotková.