Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

20 tisíc za reels: Proč značky volí mikroinfluencery

Influencerka

© TK media

Digitální marketing prochází zásadní změnou. Podle agentury TK media značky stále častěji sázejí na spolupráci s mikroinfluencery (10 000 až 30 000 sledujících) místo tradičních makroinfluencerů (30 000 až 300 000 sledujících) nebo celebrit.

Důvod je jasný: data z kampaní ukazují, že menší influenceři se skromnějším publikem často dosahují vyššího zapojení a lepší návratnosti investic. Tento posun podporuje také rostoucí potřeba firem cílit svůj marketing přesněji a efektivněji.

Influenceři se podle počtu sledujících na Instagramu rozdělují do několika kategorií: nano- (1 000 až 10 000 sledujících), mikro- (10 000 až 30 000), makro- (30 000 až 300 000) a megainfluenceři (více než 1 milion).

„Je důležité zmínit, že tyto hranice se liší podle geografického trhu. Například v USA jsou tyto počty obecně vyšší,“ vysvětluje Jakub Michalovský, výkonný ředitel digitální agentury TK media.

Mikroinfluenceři dosahují vyššího zapojení publika

Podle dat TK media mají mikroinfluenceři obecně vyšší míru zapojení než makroinfluenceři. Často totiž vytvářejí obsah zaměřený na specifická témata, například sport, gastronomii nebo módu, což zvyšuje relevantnost a kvalitu interakcí se sledujícími.

„Ve většině případů dokážou kvalitní mikroinfluenceři svými příspěvky vyvolat nadprůměrné reakce, a to i u komerčních kampaní,“ říká Michalovský. „To jasně ukazuje, že počet sledujících není vždy rozhodující,“ doplňuje.

Za jedno reels si mikroinfluencer může říct i 20 000 korun

Cena spolupráce s mikroinfluencery je výrazně nižší než u makroinfluencerů, což značkám umožňuje realizovat více kampaní za menší náklady a efektivněji cílit na své zákazníky.

Průměrné ceny za reklamní formáty influencerů dle počtu sledujících podle agentury TK media

„Cena je ovlivněná nejen počtem sledujících, ale i kvalitou obsahu a výkonností influencera,“ upřesňuje Tomáš Urbánek, generální ředitel TK media.

Nižší náklady u mikroinfluencerů se přímo promítají do lepší návratnosti investic. „Pokud značky dobře vyberou mikroinfluencera s loajální komunitou, výsledky kampaně jsou často lepší než u makroinfluencerů,“ dodává Urbánek.

Paradox dosahu: Méně může být více

Dosah u mikroinfluencerů se obvykle pohybuje v řádu desítek až stovek tisíc zobrazení u reels. Dobře zpracovaný obsah však může dosáhnout i milionových čísel. Nekomerční videa, která algoritmy sociálních sítí „chytnou“ jako trending, často překonají milion zhlédnutí i bez velkého počtu sledujících.

Značky preferují mikroinfluencery více než dříve

„Makroinfluenceři mají dnes často 2–3 velké spolupráce, za které jsou nadstandardně placeni. Od toho odvíjejí své ceny i pro ostatní spolupráce, kde už to nedává smysl z pohledu návratnosti,“ komentuje trend Michalovský.

Malé a střední značky proto častěji volí mikroinfluencery, kteří mají menší, ale více angažované publikum. Tito influenceři využívají převážně stories, jež jsou pro přímé prodeje a konverze výrazně efektivnější než reels.

Naopak velké mezinárodní brandy jako Coca-Cola nebo přední kosmetické firmy preferují makroinfluencery zejména pro brandové kampaně, které často doprovázejí placenou propagací pro maximální zásah.

„Důvěryhodnost mikroinfluencerů je často důležitější než počet sledujících,“ uvádí Michalovský. Značky by proto neměly podceňovat mikroinfluencery a místo pouhého sledování počtu sledujících by měly klást důraz na relevantnost publika a soulad produktu s komunikačním konceptem influencera.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
MAM_mockup_230x307_cover-2025-34
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_mockup_230x307_cover-2025-34
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?
AI overviews
Online a social
AI Overviews snižují návštěvnost webů. Experti na SEO radí, co s tím
Orea
Kreativita a kampaně
AI reklamy: od okrajového experimentu k plnohodnotnému nástroji

MAM Exkluzivně v časopise

Petr Polák
Kreativita a kampaně
Petr Polák z Pernod Ricard: hodně sázíme na festivaly
Rebecca Reneé, marketingová ředitelka W Prague
Zadavatelé a značky
Rebecca Renée: chceme, aby se o W Prague mluvilo jako o místě, kde se pořád něco děje
Roger Hurni, který v listopadu vystoupí na konferenci Forum Media
Komunita a lidé
Roger Hurni: dneska jsme v situaci, kterou jsme dekády považovali za utopii
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ