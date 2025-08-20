20 tisíc za reels: Proč značky volí mikroinfluencery

Digitální marketing prochází zásadní změnou. Podle agentury TK media značky stále častěji sázejí na spolupráci s mikroinfluencery (10 000 až 30 000 sledujících) místo tradičních makroinfluencerů (30 000 až 300 000 sledujících) nebo celebrit.
Důvod je jasný: data z kampaní ukazují, že menší influenceři se skromnějším publikem často dosahují vyššího zapojení a lepší návratnosti investic. Tento posun podporuje také rostoucí potřeba firem cílit svůj marketing přesněji a efektivněji.
Influenceři se podle počtu sledujících na Instagramu rozdělují do několika kategorií: nano- (1 000 až 10 000 sledujících), mikro- (10 000 až 30 000), makro- (30 000 až 300 000) a megainfluenceři (více než 1 milion).
„Je důležité zmínit, že tyto hranice se liší podle geografického trhu. Například v USA jsou tyto počty obecně vyšší,“ vysvětluje Jakub Michalovský, výkonný ředitel digitální agentury TK media.
Mikroinfluenceři dosahují vyššího zapojení publika
Podle dat TK media mají mikroinfluenceři obecně vyšší míru zapojení než makroinfluenceři. Často totiž vytvářejí obsah zaměřený na specifická témata, například sport, gastronomii nebo módu, což zvyšuje relevantnost a kvalitu interakcí se sledujícími.
„Ve většině případů dokážou kvalitní mikroinfluenceři svými příspěvky vyvolat nadprůměrné reakce, a to i u komerčních kampaní,“ říká Michalovský. „To jasně ukazuje, že počet sledujících není vždy rozhodující,“ doplňuje.
Za jedno reels si mikroinfluencer může říct i 20 000 korun
Cena spolupráce s mikroinfluencery je výrazně nižší než u makroinfluencerů, což značkám umožňuje realizovat více kampaní za menší náklady a efektivněji cílit na své zákazníky.
„Cena je ovlivněná nejen počtem sledujících, ale i kvalitou obsahu a výkonností influencera,“ upřesňuje Tomáš Urbánek, generální ředitel TK media.
Nižší náklady u mikroinfluencerů se přímo promítají do lepší návratnosti investic. „Pokud značky dobře vyberou mikroinfluencera s loajální komunitou, výsledky kampaně jsou často lepší než u makroinfluencerů,“ dodává Urbánek.
Paradox dosahu: Méně může být více
Dosah u mikroinfluencerů se obvykle pohybuje v řádu desítek až stovek tisíc zobrazení u reels. Dobře zpracovaný obsah však může dosáhnout i milionových čísel. Nekomerční videa, která algoritmy sociálních sítí „chytnou“ jako trending, často překonají milion zhlédnutí i bez velkého počtu sledujících.
Značky preferují mikroinfluencery více než dříve
„Makroinfluenceři mají dnes často 2–3 velké spolupráce, za které jsou nadstandardně placeni. Od toho odvíjejí své ceny i pro ostatní spolupráce, kde už to nedává smysl z pohledu návratnosti,“ komentuje trend Michalovský.
Malé a střední značky proto častěji volí mikroinfluencery, kteří mají menší, ale více angažované publikum. Tito influenceři využívají převážně stories, jež jsou pro přímé prodeje a konverze výrazně efektivnější než reels.
Naopak velké mezinárodní brandy jako Coca-Cola nebo přední kosmetické firmy preferují makroinfluencery zejména pro brandové kampaně, které často doprovázejí placenou propagací pro maximální zásah.
„Důvěryhodnost mikroinfluencerů je často důležitější než počet sledujících,“ uvádí Michalovský. Značky by proto neměly podceňovat mikroinfluencery a místo pouhého sledování počtu sledujících by měly klást důraz na relevantnost publika a soulad produktu s komunikačním konceptem influencera.