Výroční zpráva SIMAR: výzkumný trh v ČR v roce 2024 rekordně rostl

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR dnes zveřejnilo výroční zprávu za rok 2024, která přináší detailní pohled na vývoj českého výzkumného trhu, jeho obrat, trendy i žebříček největších agentur.

Rok 2024 byl pro obor mimořádně úspěšný. Trh meziročně vzrostl o 9,7 procenta a poprvé překročil hranici čtyř miliard korun, konkrétně dosáhl 4,191 miliardy Kč, což je historické maximum. Členské agentury SIMAR se na tomto výsledku podílely polovinou, agentury s vazbou na ESOMAR reprezentují 76 procent trhu. V kontextu aktuální ekonomické situace jde o výsledek, který potvrzuje rostoucí význam kvalitních dat a výzkumu pro firmy i veřejnou správu.

Žebříček agentur: první dvě místa v obratu obsadily agentury NIQ a Ipsos s minimálním rozdílem, třetí zůstává Kantar CZ. Mezinárodní agentury tvoří téměř dvě třetiny trhu, ale významně rostou i specializované lokální agentury, zejména v oblastech jako mystery shopping a kvalitativní výzkum.

Očekávání trhu: optimismus v oboru pokračuje – 64 procent agentur očekává růst i v roce 2025, pětina předpokládá nárůst obratu o více než 10 procent. Ziskových bylo v roce 2024 plných 92 procent agentur.

Trendy v metodách: největší změnou posledních let je přesun ke kvantitativním online a automatizovaným metodám, které dnes tvoří téměř 70 procent všech projektů. Podíl online výzkumů v ČR je dokonce vyšší než světový průměr.

SIMAR: 30 let podpory oboru, nové projekty a mezinárodní uznání

Rok 2024 byl pro SIMAR také rokem oslav 30 let od založení. Výroční zpráva připomíná nejen historii a úspěchy, ale i aktuální aktivity: od vzdělávacích seminářů a odborných konferencí přes iniciativu Pro výzkum až po podporu mladých talentů v soutěži Research Got Talent. SIMAR se aktivně zapojuje do mezinárodních platforem ESOMAR a je partnerem prestižních soutěží v oboru.

ESOMAR kongres 2025 letos v Praze

Výroční zpráva obsahuje také pozvánku na největší světovou událost v oboru: ESOMAR kongres 2025 se uskuteční od 28. září do 1. října 2025 v O2 universu v Praze. Program nabídne přes 100 inspirativních řečníků, workshopy, networking a slavnostní galavečer. Pro české odborníky a zadavatele je to jedinečná příležitost získat nejnovější know-how a navázat kontakty s kolegy i klienty z celého světa.

Výběr dalších zajímavostí z výroční zprávy

Kampaň Dotazník na pohodu: SIMAR v roce 2024 spustil osvětovou kampaň s šesti doporučeními pro kvalitní a eticky vedené výzkumy, včetně instruktážního videa a plakátu s pravidly.

SIMAR Cup: tradiční sportovní setkání výzkumných agentur přilákalo přes 120 účastníků a posílilo komunitní rozměr oboru.

Spolupráce s akademickou sférou: členové SIMAR realizovali přes 140 přednášek na vysokých školách a stovky projektů pro neziskovou sféru a veřejný sektor.

Etika a kvalita: SIMAR pravidelně kontroluje standardy kvality a etiky v členských agenturách a nabízí audity výzkumných projektů zadavatelům.

Výroční zpráva SIMAR 2024 je v plné verzi dostupná na webu www.simar.cz.