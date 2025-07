Tři z pěti diváků TV Barrandov volí ANO. Aktivitě na Facebooku dominují voliči SPD

Národní data společnosti NADA Research přinášejí na velkém reprezentativním vzorku české dospělé populace další várku zajímavých souvislostí mezi volebními preferencemi, postoji a životním stylem, tentokrát k tematice mediálního chování.

Věděli jste například, že průměrný volič ANO stráví u televize více než tři hodiny denně? A že voliči Motoristů mají na autorádiu nejčastěji naladěnou Evropu 2? Nebo třeba to, že voliči SPOLU milují filmy, seriály či podcasty s detektivní zápletkou?

Na gauči u televize nejčastěji najdete voliče ANO, nejméně naopak příznivce Pirátů. Dvě třetiny voličů SPD jsou denně na Facebooku. Volební preference uživatelů TikToku analytiky zarážejí

Mimo voličů ANO tráví nadprůměrně čas u TV ještě voliči Stačilo! (ti ovšem téměř nevyužívají VOD služby). Nejméně se na televizi naopak koukají voliči Pirátů (ti zase VOD využívají nadprůměrně). Rádio poslouchají nejvíce voliči SPOLU a Motoristů.

© Nada Research

Zajímavou kategorií mediálního chování jsou sociální sítě. Průměrně na nich dospělý Čech stráví 50 minut denně, zejména na Facebooku a Instagramu. Mezi příznivci různých stran v tomto ohledu až tak výrazné odlišnosti nejsou patrné – pohybujeme se od 42 minut u voličů SPOLU po 58 minut v případě voličů SPD. Ti jsou stejně jako voliči ANO výrazně aktivnější na Facebooku, zatímco voliči Pirátů, STAN a Motoristů spíše na Instagramu.

„Voliči SPD se na Facebooku pohybují nejčastěji ze všech – dvě třetiny z nich dokonce každý den – a rovněž se nejraději ze všech zapojují do internetových diskusí,“ říká Jan Tuček, jednatel NADA Research. Přináší tak možné vysvětlení, proč na dané platformě mnohdy vypadají komentáře u příspěvků tak, jak vypadají.

A co TikTok? Pravidelně ho využívá 14 procent dotázaných, přičemž velké většině z nich ještě nebylo 30 let. V této věkové skupině bychom očekávali převahu provládních voličů nad těmi opozičními, případně vyšší zastoupení příznivců Pirátů či Motoristů, ale data ukazují úplně něco jiného.

„Mezi pravidelnými uživateli sociální sítě TikTok jsou navzdory věkové struktuře nadprůměrně zastoupeni voliči ANO (pravděpodobní příznivci Aleny Schillerové), naopak voliči SPOLU a STAN výrazně méně,“ dodává Tuček k tomuto paradoxu. ANO má sice na TikToku dlouhodobě celkem viditelné kampaně, ale že by až takhle fungovaly?

© Nada Research

Pozice České televize úzce souvisí s politickými preferencemi – voliči SPOLU a STAN ji vyzdvihují, zatímco voliči opozice dávají jednoznačně přednost komerčním stanicím

V žebříčku nejoblíbenějších skupin televizních stanic si na základě výzkumu agentury NADA Research připsala „vítězství“ Česká televize, druhé místo Nova a třetí místo Prima. Rozdíly jsou však relativně těsné.

Preference jednotlivých televizí velmi úzce souvisejí s volebními preferencemi, kdy voliči současné vládní koalice například označili některou ze stanic ČT ve více než polovině případů za svoji nejoblíbenější, zatímco v rámci voličů ANO i SPD tak učinilo jen 20 procent respondentů a kolem dvou třetin naopak dává přednost Nově či Primě.

© Nada Research

Televizní stanice skupiny Prima mají nejvíce v oblibě voliči Motoristů, ovšem mnohem více než primární kanál k tomu přispívá stanice Prima Cool.

„Při touze po televizním zpravodajství se většina voličů SPOLU, STAN či Pirátů uchyluje k ČT24, zatímco voliči Motoristů k CNN Prima News. A voliči SPD podobné zpravodajské stanice nesledují v podstatě vůbec,“ doplňuje Jan Tuček s tím, že voliči ANO a Stačilo! jsou v tomto ohledu spíše nevyhranění.

Zajímavá je – z pohledu politických preferencí – TV Barrandov. Vysílání TV Barrandov sleduje alespoň jednou týdně 12 procent Čechů, přičemž z téměř 60 procent se jedná o voliče ANO. Mezi pravidelnými diváky této televize jsou zastoupeni převážně senioři s nízkým dosaženým vzděláním, což jejich volební preference relativně dobře vysvětluje. Provázanost mezi podporou ANO a sledováním TV Barrandov ovšem zůstává silná i po očištění od vlivu sociodemografických charakteristik.

© Nada Research

V českých domácnostech běžně najdeme jednu až dvě televize. Dvě či více televizí má doma 44 procent Čechů, avšak mezi voliči ANO dokonce 52 procent, naopak skoro dvě třetiny voličů Motoristů si vystačí maximálně s jednou. Příznivci SPOLU ji mají ze všech nejčastěji připojenou k internetu (77 %; v celé populaci 68 %) a také nejčastěji ze všech využívají funkce červeného tlačítka (28 %; v celé populaci 20 %).

Detektivní filmy, seriály i podcasty nejvíce ocení voliči SPOLU. Voliči Motoristů milují akci, ale opovrhují romantikou. Kvalitním hororem potěšíte zejména voliče SPD

S politickými preferencemi jsou relativně silně provázány i preference filmů či seriálů, které si Češi rádi pouštějí. Na prvním místě mají všechny voličské skupiny komedie (zajímají 73 % dotázaných), ale na dalších příčkách jsou již výsledky mnohem rozmanitější. Akční filmy a seriály se například velmi líbí voličům Motoristů. U těchto lidí naopak příliš neuspějete s romantickým žánrem. Za zmínku také rozhodně stojí nadprůměrně vysoký zájem příznivců SPD o horory (33 % oproti 24 % v celé populaci).

„Opět se ukazuje, že voliči Motoristů jsou lidově řečeno drsňáci, či se tak minimálně prezentují, voliči SPD mají blízko k hororu,“ říká k výsledkům jednatel NADA Research.

© Nada Research

Nejen v oblasti filmů a seriálů, ale třeba i ve světě podcastů mají Češi hodně v oblibě detektivní tematiku. Vůbec nejvíce zajímají detektivní a krimi příběhy voliče SPOLU, což se týká nejen položek z televizního programu, ale například i nadprůměrně častého poslechu podcastu Opravdové zločiny (14 % alespoň jednou za měsíc).

Příznivci Motoristů mají rádi Evropu 2 a Rock Rádio, voliči ANO spíše Blaník či Impuls, u provládních dominuje Český rozhlas

Národní data agentury NADA Research poskytují dále informace o tom, jak často lidé poslouchají rádio, včetně rozlišení jednotlivých stanic, a která ze stanic je jejich nejoblíbenější. V celkovém pohledu (posluchačů/voličů ve věku 18+) zaujímají první místo dle oblíbenosti stanice Českého rozhlasu (17 %), následované Evropou 2 (15 %) a rádiem Blaník (12 %).

Shodně po devíti procentech mají Kiss a Impuls, na šesti procentech jsou Rock Rádio a Hitrádio, pěti procent dosahují Frekvence 1 či Rádio Beat a první desítku uzavírá Country Rádio, jenž za své nejoblíbenější označila čtyři procenta z těch respondentů, kteří rádio alespoň někdy poslouchají (což je cca 85 % populace).

© Nada Research

Český rozhlas si vede výborně u příznivců Pirátů či současné vládní koalice. Evropu 2 mají rádi zejména voliči Motoristů, kteří na svém autorádiu též nadprůměrně často ladí Rock Rádio nebo Rádio Beat. Rádio Kiss si nejlépe stojí mezi voliči Pirátů, zatímco Impuls boduje hlavně u voličů ANO.

„Rádio Blaník za své nejoblíbenější označují především voliči ANO a Stačilo!, což odpovídá věkové struktuře jeho posluchačské základny,“ dodává jednatel NADA Tuček s tím, že voličům SPD se jako zarytým vlastencům (nejen) na Blaníku líbí zejména české písničky.

Téměř polovina Čechů každodenně navštěvuje portál Seznam.cz, nejvíce voliči ANO i SPOLU, což vede k názorovým střetům

Kromě vyhledávače Google dominuje v návštěvnosti českých internetových uživatelů portál Seznam.cz, na který 47 procent dotázaných zavítá doslova každý den. Nejvíce se na Seznamu a jeho webech jako Novinky či Seznam Zprávy pohybují dva hlavní voličské tábory – voliči SPOLU a ANO.

Naprostá převaha provládních voličů je patrná mezi pravidelnými návštěvníky zpravodajského webu forum24.cz, naopak příznivci současné opozice jednoznačně dominují mezi pravidelnými uživateli webu tn.cz.

© Nada Research

Český vyhledávač od Seznamu alespoň jednou týdně využije 68 procent českých uživatelů internetu, zatímco vyhledávač Googlu dokonce 86 procent. Jen v rámci voličů ANO jsou preference obou vyhledávačů vyrovnané, u všech ostatních vede Google – nejvíce u věkové skupiny pod 30 let a z hlediska volebních preferencí u příznivců Pirátů a STAN.

Poslední zajímavost na závěr. Na Seznam Zprávách mimo jiné pravidelně vychází podcast Vlevo dole, který si někdy poslechlo sedm procent dotázaných; mezi voliči SPD, ANO či Motoristů jen kolem tří procent, zatímco v rámci příznivců Pirátů a SPOLU je to 14 procent, a mezi voliči STAN dokonce 16 procent. Nabízí se tak otázka, do jaké míry se mají jeho autoři snažit o politickou neutralitu a do jaké míry se naopak přizpůsobit volebním preferencím svých posluchačů.

Zpráva vychází z Národních dat, která vznikla online dotazováním na Českém národním panelu, při jejich doplnění o samostatný sběr s politickou a volební tematikou. Data byla sbírána od 20. ledna do 16. února 2025. Výsledný vzorek zahrnuje 3255 respondentů, proporčně reprezentujících českou internetovou populaci nad 18 let s ohledem na pohlaví, věk, dosažené vzdělání, kraj a velikost místa bydliště.

Data byla vážena podle preferencí ve sněmovních volbách roku 2021. Prezentované skupiny voličů jsou platné k termínu sběru dat a mohou být v čase mírně proměnlivé. Odlišnosti za voliče politických stran s malou voličskou základnou nejsou ve zprávě ukazovány kvůli nízkému počtu relevantních respondentů.