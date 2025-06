Nejsilnějším fotbalovým brandem v Česku je Sparta, Slavia ji poráží zážitky

Kdo je nejznámějším fotbalovým klubem v Česku? Sparta, nebo letos mistrovská Slavia? Podle výzkumu agentury Ipsos je to i nadále Sparta. Její brand dominuje ve všech typech znalosti. Šetření ale našlo i pro ni úzká místa.

Mezi svými příznivci Sparta vnímaní značky sleduje aktivně. Ve výzkumu, jenž byl prezentovaný začátkem června na FBIN Marketing Excellence & Next-Gen Stadium Summit (hostil ho podruhé letenský stadion), se však chtěla poměřit s vybranou konkurencí a zjistit, jak jí bere širší veřejnost. Primárním cílem bylo ověřit penetraci fanoušků Sparty a dalších předních klubů.

V obecné rovině šetření potvrdilo, že se fotbal v Česku drží na druhé příčce v oblíbenosti sledovaných sportů, hned za ledním hokejem. Lidé ho nejčastěji sledují doma (68 %), na stadionu a do restaurací na něj chodí shodně 15 procent diváků. Domácí ligu pak sleduje necelá čtvrtina populace.

Co se týká znalosti klubů, Sparta dominuje ve všech jejích typech. Spontánně ji zná 80 procent a podpořeně 91 procent populace. Konkuruje jí jen Slavia (71 %, resp. 88 %), nicméně v rámci „Top of Mind“ výrazně zaostávají i sešívaní. Konkrétně o 35 procentních bodů.

Co do počtu příznivců je situace mezi Spartou a Slavií vyrovnaná. Letenským fandí 14 procent populace, o jeden procentní bod více než rivalovi. Celkový potenciál je pak pro oba kluby stejný – maximálně by teď mohli dosáhnout 22procentní penetrace v rámci populace.

Sparta dosahuje vysokých hodnot postojové ekvity v hodnotových segmentech a také nejvyššího počtu osob se silným vztahem. „Je proto důležité se zaměřit na celý funnel – jinými slovy odbourat bariéry zvažování a posilovat vztah této skupiny vůči klubu,“ doporučují závěry Ipsosu.

Jak pro MAM říká Eva Šťastná, ředitelka oddělení péče o sponzory, výsledky potvrdily, že Sparta zůstává nejsilnější fotbalovou značkou v Česku. „Jako první si nás lidé spojí s fotbalem, znají nás napříč věkovými i demografickými skupinami a platí to i u veřejnosti, která fotbal nesleduje,“ uvádí s tím, že mimořádně silnou fanouškovskou základnu má klub v Praze i středních Čechách.

„To vše ukazuje, že si lidé k našemu klubu vytvářejí dlouhodobý vztah. Fanoušek je loajální zákazník. A brand, který se s námi partnersky propojí, tak intenzivně komunikuje jak do naší fanouškovské komunity, tak také velmi silně, jak průzkum ukázal, i mimo ni,“ dodává marketingově-byznysový pohled.

Na Letné si zároveň uvědomují, že výzkum nasvítil i místa, kde má klub rezervy. Jako je zejména spokojenost lidí s návštěvou zápasu. V otázkách na jednotlivé prvky (celkový zážitek, stadion, zábava a atmosféra, cena vstupenek a bezpečnost) Sparta nepatrně předčila Slavii jen v pozitivnějším vnímání ceny vstupného. Naopak největší rozdíl (84 % vs. 90 %) byl v otázce bezpečnosti.

„Návštěvníci Letné vnímají v porovnání s modernějšími stadiony horší komfort zázemí nebo služeb. I proto během aktuální letní pauzy investujeme do stadionu desítky milionů korun – chceme fanouškům nabídnout lepší prostředí, modernější technologie i celkově kvalitnější zážitek ze zápasu,“ komentuje data Eva Šťastná.

Poslední zveřejněná část studie se zaměřila na veřejný obraz klubu u lidí, kteří ho znají. Spartu vnímá negativně 32 procent populace, v případě fanoušků fotbalu je to 29 procent. Brand Slavie z toho vychází o něco lépe – negativní vnímání vyjadřuje 28 procent populace a 23 procent příznivců fotbalu.