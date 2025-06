Optimio: jak Češi vyhledávají v roce 2025. První výzkum AI a vyhledávačů v ČR

V květnových týdnech roku 2025 se toho v ČR na poli AI aplikací a vyhledávačů odehrálo mnoho. Google v Česku spouští AI Overviews a na I/O Keynote Google 2025 byl oznámen AI mode, i když zatím pouze pro US trh. AI mode tam je součástí vyhledávače Google a připomíná plnohodnotnou AI aplikaci bez snippetů webů.

Dosavadní výzkumy

Výzkumů, které se týkají používání AI Overviews, v zahraničí už vzniklo několik, většinou v režii velkých hráčů. Semrush vydal studii na základě deseti milionů dotazů v AI Overview, Ahrefs realizoval výzkum na vybraných 300 000 výrazech – oba pro US trh. Výzkum používání ChatGPT versus vyhledávač Google vznikl pro US trh v dílně Semrush, zde na základě 80 milionů dotazů. Nejnovější výzkum z 15. května pak také v agentuře Orbitmedia.

V Česku máme zatím pouze jeden důvěryhodný výzkum používání AI Overviews z dílny populárního nástroje Marketing Miner na 100 000 náhodně vybraných dotazech.

Z výše uvedených výzkumů pro AI Overviews vyplývá (jak pro ČR tak US trh):

Dominují informační dotazy (více jak 90 procent).

Nejčastěji se objevují dotazy týkající se segmentů zdravotnictví, vědy, práva a financí, tedy weby YMYL („your money your life“). Je to logické, Google chce mít co největší kontrolu nad informacemi nejvíce ovlivňující lidské životy.

Nejčastěji zobrazené SERP features společně s AI Overviews jsou People also ask (Lidé se také ptají), Related, Organic video.

Prohlédněte si výzkum v infografice.

Proč se v Optimio rozhodli pro vlastní výzkum?

Díky předchozím výzkumům tedy víme, jak lidé v USA nebo v ČR používají AI Overviews nebo jak často používají AI aplikace vůči vyhledávačům na US trhu. Ovšem přesně tato data nám zatím chybí pro ČR. Proto Optimio výzkum koncipovalo pro porovnání současného používání vyhledávačů (Google, Seznam, Bing a další) versus AI aplikací/chatbotů (ChatGPT, Perplexity, CoPilot a další).

Metodologie dotazování

Výzkum proběhl 29. května 2025 na platformě Instant Research od agentury Ipsos na vzorku 1038 respondentů. Díky nulové vstupní segmentaci Optimio dosáhlo reprezentativního vzorku s mírou chybovosti cca 3 procenta. Protože se výzkum týká používání technologií, v úvodu dotazníku byly rozdíly mezi internetovým vyhledávačem (Google, Seznam, Bing a další) a AI aplikací/chatbotem (ChatGPT, Perplexity, CoPilot a další) pečlivě vysvětleny.

Výstupy výzkumu aneb na co v Optimiu přišli?

Mezi hlavní zjištění v rozdílech používání internetového vyhledávače versus AI chatbota v ČR ke dni 29. května 2025 patří:

Četnost používání

Denně používá AI chatboty 17 procent uživatelů, avšak vyhledávače používá denně téměř 75 procent uživatelů.

AI chatboty nikdy nepoužívá 34 procent uživatelů, vyhledávače jen 1,3 procenta uživatelů.

Jak často používáte klasické vyhledávače (Google, Seznam a další)?

Jak často používáte AI chatboty (ChatGPT, CoPilot a další)?

Poměr zadávání osobních vs. pracovních dotazů

U AI chatbotů 45 procent (osobní) vs. 22 procent (pracovní).

U vyhledávačů 84 procent (osobní) vs. 15 procent (pracovní).

Už nyní vidíme větší podíl využívání AI chatbotů pro pracovní využití vs. osobní než je tomu u vyhledávačů.

Polovina uživatelů, kteří používají AI chatboty, je využívá k práci. U vyhledávačů je podíl mnohem menší. Vyhledávače používá k práci jen cca pětina uživatelů.

AI chatboti pro osobní dotazy

45 procent uživatelů používá AI chatboty pro osobní dotazy, a to zejména tohoto typu:

osobní rozvoj (vzdělávání, cizí pojmy, jiné)

tipy na jídlo, recepty

pomoc s úředními věcmi (smlouvy, životopisy, stížnosti, jiné)

zdraví a životní styl

cestování a plánování výletů

Pro jaké typy osobních dotazů obvykle používáte AI chatboty?

„Při osobních dotazech AI chatboty využíváme nejméně u návrhů pro bydlení, kreativní tvorbu textů a psaní osobních e-mailů.“

AI chatboti pro pracovní dotazy

22,1 procenta uživatelů používá AI chatboty pro pracovní dotazy, a to zejména tohoto typu:

pracovní e-maily (psaní, úpravy, návrhy, jiné)

překlady a jazykové korektury

kreativní práce (tvorba fotek, videí, prezentací)

programování, IT dotazy

Pro jaké typy pracovních dotazů obvykle používáte AI chatboty?

„AI chatboty při práci uživatelům v ČR nejvíce ulehčují život při psaní e-mailů, překlady, kreativní tvorbu a programování.“

Vyhledávače pro osobní dotazy

84 procent uživatelů využívá internetové vyhledávače (Google, Seznam a další) pro osobní dotazy v tomto pořadí dle těchto priorit:

nákupy (výběr produktů, porovnání cen, jiné)

cestování a plánování výletů

tipy na jídlo, recepty

zábava (návrhy filmů, knih, her, volného času)

Pro jaké typy osobních dotazů obvykle používáte vyhledávače?

„Naprostá většina uživatelů klasických vyhledávačů (Google nebo Seznam) je používá pro osobní dotazy, které se týkají zejména nakupování, cestování, receptů a zábavy.“

Vyhledávače pro pracovní dotazy

Pouze 15 procent uživatelů využívá internetové vyhledávače (Google, Seznam a další) pro pracovní dotazy v tomto pořadí dle těchto priorit:

pracovní maily (psaní, návrhy, úpravy, jiné)

překlady a jazykové korektury

právní a admin podklady (smlouvy, směrnice, jiné)

Pro jaké typy pracovních dotazů obvykle používáte internetový vyhledávač?

„Když někdo v ČR použije internetový vyhledávač k práci, nejčastěji jde o pomoc při psaní mailů nebo pro překlady.“

Relevance odpovědí

33,7 procenta respondentů uvedlo, že přesnější a relevantnější odpovědi získají z klasických vyhledávačů, nicméně záleží hodně na typu dotazu.

Který z nástrojů vám poskytuje přesnější a relevantnější odpovědi?

„Lidé v ČR zatím více důvěřují informacím z klasických vyhledávačů. Bez ohledu na typ dotazu jim věří třetina uživatelů. AI chatbotům bez ohledu na typ dotazu důvěřuje pouze o něco málo víc než desetina lidí.“

Délka dotazu

Kdo používá AI chatboty, překvapivě nejčastěji zadává kratší dotazy (63 % uživatelů). Jen 14,5 procenta používá dlouhé a detailní otázky.

Když používáte AI chatbota (ChatGPT, CoPilot, Perplexity a další), jak obvykle formulujete své dotazy?

„Uživatelé AI chatbotů zatím neumí správně zadávat prompty. Většina používá krátké dotazy místo delších, ve kterých by mohly detailně popsat zadání pro AI chatbota.“

Uživatelé používající klasické internetové vyhledávače (Google, Seznam a další) zadávají nejčastěji krátké dotazy, 87 procent uživatelů. Jen 7,6 procenta používá dlouhé a detailní otázky.

Když používáte vyhledávač (Google, Seznam, Bing a další), jak obvykle formulujete své dotazy?

„Naprostá většina uživatelů internetových vyhledávačů je zvyklá je používat v krátkých a konkrétních dotazech.“

Insighty muži vs. ženy

Při pohledu na rozdíly používání AI chatbotů vs. vyhledávačů samostatně pro muže a pro ženy, zjistíme, že:

Muži často (10,6 %) využívají AI chatboty v práci pro programování / IT dotazy, zatímco u žen tato kategorie téměř neexistuje (pod 1 %).

Muži mají větší důvěru v AI chatboty u technických dotazů, ženy více spoléhají na AI chatboty pro čistě jazykové úpravy.

Muži preferují AI chatboty v osobní oblasti pro učení a sebevzdělávání (19,4 %), zatímco ženy je používají zejména pro rady v oblasti zdraví, životního stylu (14,6 %) a pro tipy na jídlo, recepty (14,6 %).

AI chatbot je v plánování výletů u mužů o 3,1 procenta populárnější než u žen, ale ve vyhledávači jsou rozdíly marginální – obě pohlaví používají vyhledávače pro cestování zhruba stejně (≈ 50 %).

Ženy častěji než muži volí AI chatboty pro wellness tipy, zatímco muži a ženy ve vyhledávačích hledají zdravotní rady zhruba stejně.

Porovnání dat ČR vs USA

Výzkum problematiky používání vyhledávačů versus AI aplikací provedli také 15. května 2025 v agentuře Orbitmedia na US trhu (téměř totožná metodologie, stejný vzorek populace s podobnými otázkami) – výzkum je dostupný zde.

S určitou mírou pravděpodobnosti můžeme říci, že aktuální data z ČR by se měla za rok přibližovat současným číslům z USA. Proto může být zajímavé už nyní některá data porovnat.

Jak často používáte AI aplikace typu ChatGPT, CoPilot apod.?

Jak vidíme z porovnávací tabulky, liší se hlavně mezní hodnoty denního používání a nepoužívání AI chatbotů. Je otázkou, jestli opravdu cca za rok bude podíl uživatelů v ČR denně využívajících AI chatboty stejně vysoký.

I proto se v Optimiu rozhodli nejpozději za rok tento výzkum zopakovat a porovnat data. Uvidíme tak posun v chování uživatelů a jejich změnu preferencí ve využívání vyhledávačů a AI aplikací.