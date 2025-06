Evropský digitální trh s reklamou poprvé překonal 100 miliard eur. Tahouny byly video, retail a sociální média

Zpráva, která letos vychází už po devatenácté, zahrnuje data z 30 evropských trhů, nově i z Portugalska, a poprvé také sleduje samostatně retail media jako zvláštní kategorii.

Evropský digitální reklamní trh v roce 2024 poprvé v historii překonal hranici 100 miliard eur. Podle nejnovějšího AdEx Benchmark Reportu od IAB Europe vzrostly investice do digitální reklamy meziročně o 16 procent na celkových 118,9 miliardy eur – jde tak o nejvyšší růst za několik posledních let, a to navzdory ekonomické nejistotě v regionu. Výsledky potvrzují jasný trend: digitální reklama stále více dominuje evropskému reklamnímu prostředí. Už 67,2 procent veškerých reklamních výdajů nyní směřuje právě do digitálních kanálů.

Nejrychleji rostoucími formáty jsou video, retail a sociální média

Z jednotlivých formátů nejvíce rostla video reklama, která zaznamenala meziroční nárůst o 24,5 procenta. Tahounem byly především formáty spojené s connected TV, SVOD a BVOD platformami. Sociální média vzrostla o 23,9 %, zatímco retail media přidala 22,2 procent. Dařilo se také programatickému nákupu reklamy, který si po letech obnovil dynamiku a vzrostl o 18,4 procent.

Digitální audio sice rostlo o slušných 18,3 %, nicméně zpráva upozorňuje na problémy se škálovatelností a měřením, které jeho rozvoj brzdí. Přesto i zde vidíme postupný posun kupředu.

Velká Británie na špici, dvouciferný růst v 21 zemích

Z pohledu jednotlivých trhů zůstává dominantní Velká Británie, kde reklamní investice do digitálu dosáhly téměř 42 miliard eur. Podle zprávy je to dáno „pokročilým digitálním ekosystémem“ a vysokou mírou inovací v oblasti technologií a měření.

Celkem 21 z 30 sledovaných trhů vykázalo dvouciferný růst, což podtrhuje, že digitál už není jen doplněk, ale klíčový pilíř marketingových rozpočtů napříč Evropou.

Rok 2025: zpomalení na obzoru?

Přestože byl rok 2024 z pohledu digitálních investic velmi silný, analytici upozorňují na možný obrat. „Zatímco rok 2024 se ukázal jako další zdravý rok, rané prognózy pro rok 2025 naznačují obnovenou volatilitu. Jízda na horské dráze se možná znovu rozjíždí,“ uvedl hlavní ekonom IAB Europe Daniel Knapp. Důvodem mají být makroekonomické nejistoty, geopolitické napětí nebo dopady nových cel EU. Inzerenti tak podle Knappa pravděpodobně zaujmou opatrnější strategii a upřednostní měřitelné výsledky před experimentováním.