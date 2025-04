Co se kupuje v trafikách? Novin, časopisů a cigaret ubývá, posilují jiné kategorie

Jakou roli v dnešní době plní trafiky v každodenních životech lidí? Čerstvý výzkum, který pro řetězec Traficon realizovala agentura InsightLab, ukazuje, že se jejich funkce v posledních letech mění.

Z šetření vzešlo, že třemi nejznámějšími značkami na českém trhu co do spontánní znalosti jsou Geco, Relay a právě Traficon.

„Vnímáme to jako potvrzení, že naše změny v brandingu i obchodní strategii přinášejí výsledky,“ komentuje výsledky David Zeman, manažer marketingu mateřské společnosti DT-holding. Traficon je přitom – stejně jako značka Don Pealo – známější u mladých lidí ve věku od 18 do 29 let.

„Mladší cílová skupina je více online, reaguje na vizuální styl a nový způsob naší komunikace. Právě v těchto oblastech jsme během uplynulého roku udělali velký posun. Díky rebrandingu je dnes značka Traficon pro mladší generaci vizuálně výraznější, srozumitelnější a atraktivnější,“ hledá důvody.

Z výsledků letošního výzkumu Davida Zemana nejvíce překvapila právě proměňující se role trafik. Tedy to, že už nefungují jen pro rychlý nákup cigaret nebo novin cestou do práce.

„Zákazníci očekávají širší nabídku, personalizovaný přístup a kvalitní servis. Zároveň roste důležitost doplňkových služeb, například výdej balíků ze Zásilkovny,“ uvádí.

Zákazníci nejčastěji v trafikách nakupují časopisy (55 %), losy (41 %) a loterie Sazky (36 %). U většiny položek nakupovaného zboží ovšem oproti roku 2022 došlo k poklesu. Nejvíce cigarety a doutníky (o 7 procentních bodů) a časopisy a noviny (shodně 5 p. b.). Výjimek lze najít jen pár (losy, jídlo a hlavně e-cigarety).

Jaké zboží zákazníci obvykle v trafikách kupují? (srovnání mezi vlnami 2024 a 2022)

Zdroj: Výzkum využívání trafik, Traficon, InsightLab, leden 2025

„Poklesy v některých kategoriích nejsou dramatické, spíše odpovídají změnám v chování spotřebitelů. U tiskovin může jít o důsledek rostoucí ceny, u klasických cigaret zase o pokračující přesun k méně rizikovým alternativám jako nahřívaný tabák, nikotinové sáčky a elektronické cigarety. U těchto produktů naopak evidujeme výraznější růst,“ vysvětluje David Zeman.

Vzhledem k tomu, že Traficon prošel kompletním rebrandigem a postupně osvěžuje vzhled i model svých prodejen, nabízí se otázka, zda změny odpovídají výsledkům výzkumu.

„Ano, změny reagují na některá zjištění z výzkumů i zpětnou vazbu od zákazníků. Cílem je zlepšit zákaznický zážitek – prodejny jsou díky remodelingu přehlednější, modernější a přívětivější. Důležitou roli hraje také personál našich franšízantů – důraz klademe na školení, proklientský přístup a schopnost poradit. To vše přispívá k vyšší loajalitě zákazníků,“ zmiňuje manažer marketingu.

Zdroj: Výzkum využívání trafik, Traficon, InsightLab, leden 2025

Zároveň se výzkum stává i podkladem pro další strategické kroky. „Velký potenciál vidíme v rozvoji našich experience zón, které pomáhají edukovat naše zákazníky v oblasti nikotinových alternativ s nižším rizikem,“ dává příklad David Zeman a dodává: „Zároveň chceme lépe využít získaná data pro oblast upsellingu, tedy schopnosti nabídnout zákazníkovi další relevantní produkt nebo službu.“