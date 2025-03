Stále více žen si rádo zajde na pivo, ukazují data Prazdroje

Zajdou si ženy raději na pivo nebo na víno? Zatímco odpověď na stejnou otázku je u mužů očekávaná, pivu dává přednost 84 procent z nich, preference žen mnohého překvapí. I ony totiž ve většině případů už dávají přednost pivu – 60 procent žen jej označilo jako první volbu před vínem.

Vyplývá to z aktuálního průzkumu Plzeňského Prazdroje u příležitosti Mezinárodního dne žen. Obliba piva včetně nealkoholického mezi ženami přitom roste. Před třemi lety byl mezi milovnicemi piva a vína jen nepatrný rozdíl, pivu dávalo přednost 52 procent z nich.

Rostoucí popularita piva mezi ženami má podle expertů dva hlavní důvody: útulnější hospody a restaurace, které dnes nabízejí vyšší komfort a kvalitu služeb než dříve, a také stále pestřejší nabídka piv včetně ochucených variant.

Víc jak polovina žen v ČR, které pijí pivo, upřednostňuje klasiku – světlé pivo. V posledních letech roste zájem žen i o tmavá či polotmavá piva a speciály. Čtyři z deseti žen dávají přednost pivům ochuceným před neochucenými, u mužů je to pouze každý pátý. Výrazný zájem mají ženy také o nealkoholická piva, preferuje je 30 procent z nich, dvojnásobek v porovnání s muži.

„Tyhle preference se krásně spojují v ochucených variantách nealko piv. Za deset let se jejich popularita u žen podle našich údajů zdvojnásobila, za tu dobu si ochucené nealko pivo oblíbilo dalších zhruba 1,5 milionu žen. Nejméně jednou měsíčně si je dopřeje šest z deseti žen,“ říká obchodní ředitel Prazdroje Roman Trzaskalik.

Ochucená nealkoholická piva jsou přitom u žen v Česku celkově druhým nejoblíbenějším nealko nápojem, hned po sycených limonádách, a současně jsou i nejrychleji rostoucí nápojovou kategorií.

„Na zvyšující se oblibu ochucených nealko piv se snažíme reagovat a každoročně přicházíme s produktovými inovacemi. Loni jsme uvedli na trh zcela novou řadu oblíbených ochucených Birellů pod názvem Active se sníženým obsahem cukru nebo s kofeinem. Letos řadu rozšiřujeme o novinku s přidaným kofeinem a vitamínem B6 Birell Zelený čaj & Broskev a také o nový Birell Citrus & Zázvor se sníženým obsahem cukru,“ říká Roman Trzaskalik.

Rostoucí obliba piva u žen souvisí i s častějšími návštěvami restaurací a hospůdek. Mnohem častěji než muži je přitom navštěvují ve skupinách. Šest z deseti žen nejraději chodí na pivo s přáteli, 54 procent s rodinou a 44 procent s partnerem.

Pravdou ale zůstává, že muži často tvoří tzv. štamgastské party, které jsou českým specifikem a které se utvářejí až přímo v hospodě. Zajít na pivo a kus řeči je ale důležité pro obě pohlaví, jen ženy se raději domluví na společné návštěvě restaurace dopředu.

Popularita podniků, ve kterých pivo hraje výraznou roli, roste u žen z několika důvodů. Výrazně se v posledních letech zlepšilo prostředí a přívětivost hospod, čehož si podle aktuálního průzkumu všímají tři čtvrtiny žen. Právě útulnost a čistota interiéru spolu se vstřícností personálu patří mezi nejdůležitější atributy, podle kterých si ženy podniky vybírají.

U mužů naopak hraje jasný prim kvalita čepovaných piv. A ještě jedno ženy velmi výrazně oceňují: rostoucí kvalitu jídel v podnicích. To je důležitý ukazatel pro 71 procent žen (ale jen pro 57 procent mužů).

„Tuzemská gastronomie udělala za poslední roky obrovský skok dopředu. Už nejde o zakouřené podniky, ale místa, kde se setkávají přátelé i celé rodiny. Velká část podniků se chce sama zlepšovat, protože jim to zvyšuje návštěvnost. A to i mezi ženami, které se už mnohem méně setkávají s nepříjemnou obsluhou nebo špinavými toaletami. Náš cíl je v tomto snažení hospody podporovat, proto do rozvoje gastronomie a pivní kultury investujeme ročně kolem 420 milionů korun, ať formou vybavení podniků nebo školením personálu,“ připomíná Roman Trzaskalik.

Ženy v hospodách nejsou pouze váženými zákaznicemi, ale stále častěji i špičkovými profesionálkami za výčepním pultem. Dokládá to i loňská soutěž Pilsner Urquell Master Bartender, které se účastnilo rekordních 256 výčepních z Česka, z nichž bylo 87 žen. A nejlepší výčepní v Česku se v loni poprvé v historii soutěže stala žena – Klára Brodecká z brněnské restaurace The Erin’s Flag Irish Pub.

Klára Brodecká

