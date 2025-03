Nealkoholickému pivu s příchutí vládne Birell, ukazují data NADA Research a Nielsen

Které značky si vedou v segmentu nealkoholických piv s příchutí a radlerů nejlépe? V unikátním spojení dat NADA Research a Nielsen vzniká zpráva o této tržní kategorii z pohledu hrubých výdajů do reklamy v ceníkových cenách a znalosti firemních značek.

V roce 2024 do reklamy nejvíce investovala značka Birell a z Národních dat je patrné, že tyto výdaje zvládá přetavit ve vysoký podíl podpořené znalosti v myslích respondentů, stabilně přes 95 procent.

Při pohledu na žebříček seřazený dle výše hrubých investic do reklamy a prvních příček znalosti je patrné, že nižší investice do reklamy budou jedním z důvodů propadu znalosti o více než 3. p. b. u značky Zlatopramen mezi prosincem 2023 a 2024.

„U ochuceného nealkoholického piva značek Cool a Bernard vidíme meziroční nárůst ve znalosti, který vychází ze silné reklamní komunikace obou těchto značek. Za zmínku stojí také značka Birgo, která v prosinci 2024 figuruje na šestém místě a jen těsně se nevešla do nejlepší pětky dle znalosti. Ukazuje ale, že i díky reklamním výdajům si za několik let na trhu buduje silnou pozici. To podtrhuje fakt, že právě značka Birgo byla v celém segmentu nealkoholických piv nejrychleji rostoucí značkou z pohledu frekvence nákupu,“ doplňuje Martin Chalupník z NADA Research.