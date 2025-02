AMI Digital Index: téměř dvě třetiny lidí nad 60 let používají sociální sítě každý den

Lidé starší 60 let trávili na sociálních sítích v průměru 103 minut denně, přičemž dvě třetiny z nich je navštěvuje každý den. Nejvíce oblíbené jsou Facebook a YouTube, kde nejen konzumují obsah, ale i aktivně komunikují a nakupují.

V průměru 103 minut denně trávili v loňském roce na sociálních sítích lidé starší 60 let. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který u tzv. boomerů (lidí ve věku 60 až 80 let) realizovala společnost AMI Digital ve spolupráci s agenturou Stem/Mark. Je to sice méně v porovnání s ostatními věkovými skupinami, ale přesto jsou i starší lidé na sociálních sítích často – 61 procent boomerů je navštěvuje dokonce denně.

„Ačkoliv se v téhle souvislosti mluví hlavně o generaci Z, ukazuje se, že i starší uživatelé jsou na sociálních sítích aktivní,“ vysvětluje Veronika Březinová, „head of social media“, AMI Digital. „Roste přitom využívání chytrých mobilních telefonů a současně s tím i to, jak často na sítě starší lidé chodí.“

Boomers online: aktivní, a to především na Facebooku

Hlavními sociálními sítěmi, se kterými mají boomeři zkušenost, jsou Facebook (82 %) a YouTube (79 %), kde nejen konzumují obsah, ale také aktivně komunikují a sdílejí příspěvky.

Z výzkumu vyplývá, že Boomers využívají sociální sítě nejen pro zábavu, ale také jako důležitý zdroj informací. Až 69 procent z nich chodí na sociální sítě právě za tímto účelem. Kromě toho jsou ochotni nakupovat online – 24 procent z nich už někdy nakoupilo přímo na Facebooku, což je srovnatelné s generací X, a dokonce více než u generace Z.

„Firmy by boomery neměly přehlížet. I na sociálních sítích představují významnou cílovou skupinu s významnou kupní silou, která je ochotná investovat do značek, kterým důvěřuje,“ doplňuje Březinová.