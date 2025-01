E-commerce v roce 2024 opět rostla, Češi utratili miliardy

Česká e-commerce má za sebou úspěšný rok 2024. V porovnání s tím předchozím vyrostly obraty o 5 procent a e-shopy tak mohou být spokojené. Podle odhadů Asociace pro elektronickou komerci (APEK) lze očekávat obdobný pozitivní vývoj také letos.

Po dvou letech poklesu návrat k růstu

Rok 2024 byl pro českou e-commerce důležitý. V předchozích dvou letech se celý trh nadále vyrovnával s dopady „covidového“ boomu a následného propadu zpět do normálu. Vloni se ale od prvních měsíců ukazovalo, že situace v e-shopech se opět lepší a prakticky po celý rok obraty meziročně rostly.

„Rok 2024 můžeme hodnotit jako úspěšný. E-commerce se vrátila k růstu a viděno zpětnou optikou v podstatě do normálu. Prodeje, jakých jsme letos dosáhli, odpovídají v podstatě vývoji, který jsme předpovídali před covidem,“ hodnotí výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

„Jak ukazují naše společná data s Heurekou, v e-shopech činily obraty 194 miliard korun. Celkem ale Češi utratili online 228 miliard korun, a to po započtení nákupů na zahraničních tržištích. Ta vstoupila na trh poměrně agresivně a významně jej ovlivnila,“ dodává.

„Rok 2024 byl pro české e-shopy obdobím pozvolného růstu a z našich dat je jasně vidět, že česká ekonomika ožívá. Částečně se zmírnily obavy z inflace a z rostoucích cen energií, a Češi pokračovali v online nákupech, které dosud odkládali a nakupovali i zboží, které dříve nebylo online tolik dostupné,“ říká David Chmelař, generální ředitel Heureka Group.

„Zajímavý je také pohled na nejsilnější měsíce. Oproti minulým letům vánočním online nákupům kraloval prosinec. Jindy dominantní říjen a listopad patřily letos ke slabším měsícům, kdy zákazníci, i vzhledem k počasí, nechali nákupy dárků z velké části až na prosinec. E-shopy se s tím ale dokázaly skvěle vypořádat, což ukazuje nárůst spokojenosti zákazníků,“ doplňuje Chmelař.

Prosincové online útraty byly nejvyšší z celého roku

Vánoční sezona je tradičně nejsilnějším obdobím roku a nebylo tomu jinak ani vloni. Průměrná útrata za zboží nakoupené v e-shopech činila v prosinci 2024 téměř 7,5 tisíce korun, zatímco v průběhu nevánočních měsíců se pohybovala o přibližně 3 tisíce níže. Alespoň jednou přitom nějaký výrobek na internetu objednalo 93 procent online zákazníků.

„Průměrné prosincové útraty převýšily i úspěšný listopad. Češi na Vánocích nešetřili a sezonu tak můžeme hodnotit jako úspěšnou,“ komentuje Jan Vetyška a dodává: „Nejvíce utráceli zákazníci v kategorii 35-44 let. Ti podle našeho výzkumu v prosinci v průměru vydali za zboží v e-shopech přes 10,5 tisíce korun. Nejméně to naopak bylo v kategorii 15-24 let, a to 4,5 tisíce korun.“

Nejvíce zákazníků si nechalo zboží dodat do výdejního boxu

Jak dále potvrdil pravidelný výzkum, který APEK připravuje každý měsíc, v oblasti doručování kralovaly výdejní boxy. Jejich popularita mezi zákazníky rostla přitom po celý rok.

„Od ledna jsme postupně sledovali, jak nakupující využívají boxy stále častěji. Na začátku roku 2024 si zásilky nechalo tímto způsobem doručit alespoň jednou v měsíci 46 procent online spotřebitelů, na konci to bylo už 63 procent. Bude zajímavé sledovat, jaký vývoj nás v této oblasti čeká letos,“ říká Jan Vetyška.

Rok 2025 ve znamení pokračujícího růstu i tvrdé konkurence

Od nového roku očekává výkonný ředitel APEK pokračování trendů z toho předchozího. „Očekáváme, že obraty e-shopům dále porostou, i když to bude opět mírné tempo v řádu jednotek procent.“ To méně pozitivní je rostoucí tlak zahraniční konkurence na trhu a s tím spojené výzvy i pro samotnou asociaci.

„Náš trh se stal zajímavým pro řadu subjektů z jiných států, ale především pro tržiště ze zemí mimo EU. A právě tomuto budou muset české obchody nadále čelit. Je důležité, aby to bylo ve férovějším prostředí než vloni. APEK i v roce 2025 bude pokračovat v komunikaci s obchodníky i zástupci státu, abychom dosáhli rovných podmínek pro všechny,“ říká Vetyška.

„Je třeba si uvědomit, že náklady spojené s dovozem zboží jsou pro naše e-shopy o desítky procent vyšší. A to nikoli díky nějakým lepším schopnostem zahraničních subjektů, ale především ve vztahu k dodržování všech legislativních pravidel, která v EU platí od cla a daní až po ekologické poplatky. Je třeba v tomto směru nastavit pořádek, abychom si udrželi fungující online trh,“ uzavírá Jan Vetyška.

Měsíční výzkum byl pro Asociaci pro elektronickou komerci (APEK) realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI) agenturou Nielsen ve spolupráci s agenturou ResSolution na vzorku 1058 respondentů, z toho 1000 nakupuje na internetu alespoň jednou za rok.